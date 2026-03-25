Trenurile vor circula cu 160 km/h între Brașov și Sighișoara

Lucrările sunt realizate în proporție de 30%. Foto: Antena 3 CNN

Proiectul feroviar Brașov–Sighișoara, realizat de CFR și compania elenă Aktor, ocupă locul trei în topul celor mai ambițioase tuneluri feroviare din Europa. 24 km și patru tuneluri feroviare sunt săpate simultan în munte, cu patru echipamente de forare de ultimă generație, de tip tunnel boring machines. Această configurație bidirecțională este inedită și complexă din punct de vedere logistic, grupul elen Aktor alăturându-se unui grup foarte restrâns de constructori europeni capabili să gestioneze asemenea obiective. Lucrările sunt realizate în proporție de 30%, iar finalizarea lor va schimba radical modul în care se va circula pe una dintre cele mai importante rute din România.

„Proiectul este foarte important din punct de vedere economic, dar și al dezvoltării zonei. De ce spun asta? În primul rând, viteza de circulație a trenurilor va fi net superioară față de cea actuală, respectiv vom ajunge la 160 km/h. Totodată, va scurta traseul inițial cu foarte mulți kilometri, deci practic vom reduce timpul de parcurs între Brașov și Sighișoara, respectiv către zona de vest a țării”, a explicat Dumitru Cojocea, director de proiect.

CFR și compania elenă Aktor, un jucător de top pe piața din Europa, au adunat în acest proiect o echipă internațională de specialiști din România, Grecia, Turcia și India.

„Per total avem 24 de kilometri de tuneluri, dintre care am acoperit deja aproape 30%, între 27 și 30%. Avansăm într-un ritm foarte bun și vom continua astfel. Până acum livrăm tuneluri de calitate excelentă, pentru că nu este vorba doar despre TBM-uri, ci și despre segmentele folosite pentru căptușeala tunelului. În interiorul tunelului am aplicat, de asemenea, tehnologie de ultimă generație pentru producția segmentelor”, a afirmat și John Broumis, team manager TBM.

Grupul de companii Aktor din Grecia, un jucător de top pe piața europeană, cu 70 de ani de experiență, a finalizat deja în România șase proiecte majore și are încă șapte în derulare. Cel mai recent proiect finalizat este segmentul de aproape 18 km de autostradă A0 Sud, lotul 3, care a contribuit decisiv la fluidizarea conexiunilor de tranzit între vestul și estul țării, prin legătura directă între A1 și A2.