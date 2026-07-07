Zece picturi de sute de ani, furate dintr-o locuință din Italia și găsite apoi în România, sunt predate autorităților de la Roma

1 minut de citit Publicat la 11:46 07 Iul 2026 Modificat la 12:31 07 Iul 2026

Zece picturi de sute de ani, furate dintr-o locuință din Italia și găsite apoi în România, sunt predate autorităților de la Roma. FOTO Antena 3 CNN

Zece picturi furate din Italia și descoperite ulterior în România sunt predate oficial marți autorităților italiene, ceremonia de predare având loc la Muzeul "Henri Coandă".

Ceremonia marchează predarea lucrărilor către reprezentanții Comandamentului Carabinierilor pentru Protecția Patrimoniului Cultural, după ce picturile au fost recuperate în România într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Investigațiile au fost declanșate după ce Direcția de Investigații Criminale a obținut informații privind existența, pe teritoriul României, a zece picturi suspectate că provin din infracțiuni comise în Italia.

În urma cercetărilor, polițiștii Direcției de Investigații Criminale au stabilit că cele zece picturi au fost furate la data de 23 august 2024 dintr-o locuință situată în Bassano del Grappa, Republica Italiană. Ulterior, lucrările au fost introduse ilegal în România.

Operele de artă au o valoare estimată la peste un milion de euro.

Cele zece picturi au fost găsite la 6 martie 2025, după percheziții domiciliare. La una dintre locuințele verificate de anchetatori au fost identificate lucrările sustrase din Italia.

Printre tablourile recuperate se află "Răstignirea", lucrare aparținând școlii veneto-cretane din secolul al XVIII-lea, realizată de un autor anonim european, "Adorația păstorilor", atribuită unui autor italian din secolele XVI-XVII, dar și "Portret de femeie", reprezentând un studiu de expresie din secolul al XVIII-lea, atribuit lui Giovanni Battista Piazzetta.

De asemenea, au fost recuperate un "Portret de bărbat", copie după Frans Hals, realizat de un autor anonim european, și "Peisaj cu castel", lucrare semnată de un autor anonim european din secolul al XX-lea.