Zeci de șoferi STB sunt suspectați că au furat motorină și piese auto. Ce au găsit polițiștii la percheziții

Zeci de șoferi de la STB sunt suspectați că ar fi furat combustibil și piese auto, astfel că poliţişti de la Brigada de Poliţie pentru Transportul Public au efectuat joi 20 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Dâmboviţa.

"Activităţile au fost desfăşurate în urma cercetărilor efectuate într-o cauză ce vizează sustragerea unor cantităţi importante de combustibil şi bunuri din patrimoniul unei societăţi de transport public. Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că mai mulţi angajaţi ai societăţii respective, cu vârste cuprinse între 35 şi 55 de ani, ar fi sustras, în mod repetat, combustibil şi piese auto din incinta unei autobaze, prejudiciind astfel societatea comercială", transmite Poliţia Capitalei.



Potrivit unor oficiali din Poliţie, în dosar sunt vizaţi 21 de şoferi de la Autobaza Nordului a STB, suspectaţi că ar fi sustras, în mod repetat, cantităţi importante de combustibil, dar şi diverse piese auto.



Furturile ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar prejudiciul urmează să fie stabilit cu exactitate în cadrul cercetărilor.



În urma celor 20 de percheziţii domiciliare efectuate în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Dâmboviţa au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care piese auto şi peste o tonă de lichid ce pare a fi motorină.



Persoanele vizate urmează să fie audiate.



Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, dar şi de sprijinul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Cercetările sunt continuate de către Brigada de Poliţie pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.