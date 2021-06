Mihai Voropchievici dezvăluie secretul zodiei tale: Ce fel de putere magică deții

”La momentul nașterii, fiecare om are o diagramă astrală. Planetele sunt poziționate în alte zodii, în alte unghiuri. Există acolo un Venus, planeta Venus. Aia ar fi să zică cheia, pentru că reprezintă dragostea, pasiunea. În ce funcție, în ce zodie e plantată ea, îți dă ție o direcție așa mai cotită, să vezi și după colț. Este partea misterioasă a persoanei respective, forma de cucerire.

Secretul zodiei Berbec

Mergem la femeia Berbec, pentru că bărbatul Berbec este vrăjitor, dar nu are atuurile partenerei. Are abilitatea de a-i cuceri pe toți, prin simpla ei prezență. E un fel de Don Juan. Are magnetismul acela. E o fire mai îndărădnică, mai încăpățânată, dar carismatică și foarte sociabilă. Îi place să se mute dintr-un loc în altul, chiar și în parteneriate, mai schimbă pășunea din când în când, când i se pune cineva cu tronc. Forma ei preferată de magie este meditația. Stă, meditează și se încarcă cu ce vrea ea, cu ce îi place. Este vrăjitoarea pasiunii.

Secretul zodiei Taur

Taurul este mort după verde, după flori, după grădină. Mama Natură e hrană spirituală pentru el, e mai ceva ca bateria de la un autoturism. Nativii din Taur au o pasiune mare pentru grădinărit, pentru flori. Sunt foarte buni comunicatori, prietenii și familia îi iubesc pentru felul lor de a fi. Este hotărât, perseverent, mai ales când își dorește ceva. Este vrăjitoarea grădinii. Vrăjitoarea grădinii face grădina să înflorească și pe lângă ea mai înfloresc și oamenii care vin în contact cu ea.

Secretul zodiei Gemeni

Îi știm cât sunt de energici, de plini de vitalitate, abilitatea de a simți lucrurile, de a schimba lucrurile din jurul lor. Au o energie din asta debordantă. Sunt persoane energice, dar gândesc liber. Pot părea niște ciudați nativii Gemeni, care nu sunt înțeleși de ceilalți, nu înțeleg de unde au ei atâta energie. Sunt vrăjitoarea energiei. Să te ferească Dumnezeu să te iei la trântă cu un Geamăn, că până nu te extermină, nu te lasă. Mă refer și la o acțiune, și la muncă, și la învățătură, în toate domeniile.

Secretul zodiei Rac

Ne mutăm la tradiționalul, potolitul și domolitul Rac. Tot ce face el cu magia lui și-o exercită numai în plan casnic, în familie, în casă, transformând alimentele simple în bunătăți sau dacă nu, din niște plante necăjite, amărâte, care au remedii extraordinare, într-un ceai benefic, vindecător. Îi plac poțiunile de toate felurile să le facă, să le învârtească. Racul e persoană de casă, fidelă partenerului ales. Racii au darul de a comunica cu animalele. Racul este vrăjitoarea bucătăriei, magicianul bucătăriei, pentru că Racii sunt niște bucătari fantastici.

Secretul zodiei Leu

Leul este chiar vrăjitor, pentru că el te hipnotizează. Are abilitatea deosebită, dar naturală, de a atrage privirile, de a capta oamenii, de a-i aduce în jurul lui. Leul este vrăjitoarea hipnozei. Este îndrăgostit de cristale, de pietre prețioase, de tot ce strălucește, de uleiuri esențiale. Ca să nu spunem că dacă e vrăjitoarea hipnozei va face și alte lucruri necurate, este loial și de cuvânt, deci dacă a hipnotizat pe cineva, înseamnă că nu are obligații, că dacă are obligații, îl hipnotizează pe ăla de acasă.

Secretul zodiei Fecioară

Este o zodie mai distantă, poate face lucruri magice doar dacă se concentrează mai mult. Este vrăjitoarea timidității. Îi plac lucrurile noi, vrea să se reinventeze de fiecare dată, este o persoană retrasă, care vorbește destul de puțin. Iubește să stea în natură, iar cel mai mare dușman al său este chiar ea însăși, pentru că există tendința asta spre perfecțiune, și neputând ajunge la perfecțiune, care e apanajul divinității, devine anxioasă.

Secretul zodiei Balanță

Este o zodie care iubește foarte mult artele, teatrul, scrisul, muzica. Magia ei are legătură cu muzica, arta sau lucrul manual. Îi place să se bage în conflicte și să le rezolve. Confortul este prioritatea numărul unu al Balanței. Dacă reușești să o scoți din comoditatea ei, din mica leneveală, devine vrăjitoarea muzicii.

Secretul zodiei Scorpion

Scorpionul este zodia misterelor, a secretelor și a misticismului. El e dornic să afle, să cunoască, dar le ține pentru el, nu neapărat să le pună într-o lumină neplăcută, deci nu neapărat este amator de magie neagră. Știe să își controleze foarte bine toate emoțiile și să nu poți să-l descoperi foarte bine. Este vrăjitoarea nopții, pentru că noaptea, la întuneric, toate lucrurile par misterioase. De multe ori, Scorpionul face o conjuncție fantastică cu Luna, un parteneriat.

Secretul zodiei Săgetător

Energia debordantă pe care o are și o utilizează doar în scopurile pe care și le propune, produce răsunet. E ceva care se răspândește repede, cu zgomot mult, pentru că este înțelep, cinstit și dând dovată de ajutorul pe care îl oferă altora, înțelepciunea și cinstea sa e trâmbițată de altcineva. Și cine poate să o trâmbițeze decât vrăjitoarea tunetului. Are abilitatea de a vedea lucrurile înainte să se întâmple. Este și cu fulgerul, pentru că întâi vezi ce a făcut Săgetătorul și apoi vine răsunetul, mulțumirea.

Secretul zodiei Capricorn

Este conservator, tradiționalist, legat de Mama Natură. Îi place să se conecteze cu Universul prin plimbările în natură. Pe Capricorn dacă îl scapi la munte nu îl mai prinzi. Se concentrează pe un singur scop și nu se lasă distras până nu îl duce la bun sfârșit. Acasă îi place să păstreze totul într-o ordine perfectă. Dacă tradiția e la loc de cinste, tot ce face e bătut ăn cuie. Poate să fie vrăjitoarea tradiționalismului și îi place, pentru că are calități pentru așa ceva.

Secretul zodiei Vărsător

Îi place să primească, să privească, ar fi în stare să stea tolănit în șezlong și să caște gura pe cer. Se înconjoară cu oameni care au o latură pozitivă și prietenoasă, pentru că, prin excelență, ei sunt cei care își fac cei mai mulți prieteni. Ei fac de multe ori ajutor cu de-a sila. Nu are prostul obicei să spună că ”dacă nu te ajutam eu, erai mort”. Te lasă pe tine, dacă ai bunul simț, să îi mulțumești. Este vrăjitoarea stelelor.

Secretul zodiei Pești

O zodie care este la fel de tainică, care iubește și la vârste înaintate un basm, o povestire, tot ce este legat de fantasmagorii. Este o fire creativă și, dacă sunt atât de buni și altruiști, le plac oamenii. Le plac oamenii aceia care își arată partea bună. Iubesc partea bună din oameni. Fac față cu brio unor domenii precum decorațiuni interioare, scrisul sau moda. Îți crează o lume cu zâne, cu feți-frumoși, cu basme. Peștii sunt vrăjitoarea zânelor.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal