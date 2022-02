Testul adevărului în relaţia de cuplu, cu Lidia Fecioru: "Să nu stăm în relaţii care ne strivesc sufletul"

Până să ajungi să-ţi pui întrebările este important să înţelegem definiţia iubirii. Toată lumea caută perfecţiunea sau sufletul pereche. Tu ai trăi cu unul ca tine? Răspunsul este nu. Deci, trebuie să aibă o imperfecţiune. Iubirea adevărată este atunci când accepţi că cel de lângă tine are o imperfecţiune. Asta este iubirea. Acceptarea este iubirea.

Lidia Fecioru: "Grija este iubire"

Sunt femei care spun că bărbaţii lor nu spun "te iubesc", dar mai spun că atunci când sunt plecate le poartă de grijă. Grija este iubire. La fel şi încrederea. Când eu am încredere totală în acel om, înseamnă că eu îl iubesc.

Noi trecem la testare. Acceptarea imperfecţiunilor este iubire. Toate chestiile acestea fac pate din viaţa noastră. Noi, oamenii, învăţăm lucrurile acestea din copilărie.

De ce se spune că un copil iubeşte atunci când creşte şi este matur, exact cum a fost iubit de către părinţi. Chestia asta se transmite. Iubeşte în acelaşi fel, exact cum a fost învăţat să facă.

Iubirea o putem învăţa de la părinţii noştri

Copiii trebuie să fie educaţi ca atunci când cresc, să ştie şi să înveţe ce este iubirea. De ce se spune că venim cu traume din copilărie? Astea sunt traumele.

De pildă, atunci când încercăm să creştem un copil ca în armată, aşa se va comporta şi cu familia lui, copiii lui şi cu toţi cei din jur. Poate că nici măcar nu va ştii să respecte şi nici nu va avea încredere. Va ştii să aibă încredere doar în el.

Iubirea nu înseamnă doar că iubim o fiinţă şi atât. Oamenii caută iubirea aceea din basme. Ea nu există. Iubirea este umană, reală.

Testul adevărului în relaţia de cuplu, cu Lidia Fecioru

1. Am învăţat să am încredere atunci când vine vorba despre iubire? Dacă nu am încredere înseamnă că nu îl iubesc. Acolo nu este încredere. Dacă nu ai încredere, nu iubeşti şi dacă nu iubeşti, nu ai încredere. Una fără cealaltă nu se poate. Alegem să punem capăt sau să merge mai departe şi să vedem dacă putem să învăţăm să iubim acea persoană. Acum, toată lumea vrea să fie liberă. Nimeni nu vrea să aibă obligaţii.

2. Mă simt sau nu în siguranţă lângă partener? Dacă partenerul spune: Un an nu poţi să munceşti. Nu te stresa, eu voi avea grijă de tine! Trebuie să-ţi spună că te iubeşte? Nu!

3. Mă simt sau nu ataşat de partener? Te mai leagă ceva de el? Dacă îl folosesc doar ca să fie o piese de mobilier alături de mine, unde este iubirea? Dă-i voie să plece. Nu trebuie să stăm în relaţii care ne strivesc sufletul. Să stai lângă un om doar ca să stai cu cineva, nu-i văd rostul.

4. Am sau nu un angajament real faţă de relaţia de cuplu? Oamenii nu îşi mai păstrează angajamentele. Dacă observi că nu are nicio obligaţie şi nici nu-i pasă iar este un semn de întrebare. Aici este cu viaţa separată.

5. Mă face sau nu fericit? Vorbim aici despre bucurii. Dacă îmi face sau nu bucurii. Să ştie să mă bucure. De multe ori, bucuriile mari sunt făcut din lucruri mici. Să ştie să fie atent. Să aducă o floare, să facă un ceai. Să ştie să ajute, să ofere pentru că şi celălalt va face aceleaşi gesturi. Dacă nu eşti îndrăgostit, nici nu îţi place nimic la partener. Când eşti îndrăgostit totul îţi place la persoana iubită.

6. Îl poţi face să râdă şi să fie fericit? Fericirea asta este şi starea de confort, cea pe care o ai atunci când eşti lângă cineva. Oamenii aşa se cunosc. E o stare de bine.

7. Îmi permit sau nu să-mi exprim emoţiile şi sentimentele faţă de partener? Trebuie să ai confortul să poţi să-ţi exprimi sentimentele. Nu trebuie să ai jenă şi să te ascunzi de partener, că poate chestia asta că plângi din orice, îl face să te iubească mai mult.

8. Sunt sau nu satisfăcut din punct de vedere sexual? Punctul acesta trebuie pus primul. La 70 de ani nu mai e important, dar la tinereţe este. Amândoi învaţă să facă dragoste. Poate unul dintre ei are o emoţie care îl blochează sau poate a trăit o dramă. Trebuie să aibă răbdare unul cu altul. Aspectul acesta va dărâma totul.

9. Avem sau nu activităţi comune? Eu spăl vasele, tu cureţi cartofii. Chestia aceasta poate fi foarte interesantă şi producătoare de iubire. Trebuie să avem şi activităţi comune în casă. Cu cât sunt casele mai mari, cu atât oamenii nu mai au nimic de făcut în comun. Ajung să doarmă şi în paturi diferite.

10. Relaţia noastră s-a îmbunătăţit sau s-a deteriorat? Cum eram la început, cineva luptă pentru relaţie sau ce pot accepta ca să merg mai departe. Nu există familie fără compromisuri. Nu există! Toţi facem compromisuri la rândul nostru", a dezvăluit Lidia Fecioru, sâmbătă, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.