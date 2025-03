Victor Negrescu: Există suspiciuni că au fost folosite sume ilegale de bani în campaniile electorale din România

Victor Negrescu susține că executivul european trebuie să dezvolte mecanisme mult mai eficiente / foto: Facebook/ Victor Negrescu

Experiența alegerilor din România, din anul 2024, a arătat că implementarea eficientă a regulilor digitale adoptate la nivel european rămâne o provocare. Instituțiile din țara noastră nu au reușit să coopereze și să aplice aceste reguli care ar fi putut opri valul de manipulare și fake news de pe internet. Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, a vorbit despre acest subiect în emisiunea Be EU de la Antena 3 CNN.

O implementare mai bună a regulilor digitale va însemna o reacție mai rapidă la campaniile de dezinformare, mai ales în contextul în care, în luna mai, avem din nou alegeri prezidențiale.

Potrivit vicepreședintelui Parlamentului European, „Republica Moldova a demonstrat că se poate mai bine în a gestiona astfel de situații”, în comparație cu România.

„Există la nivel european reglementări în vigoare care ar permite statelor membre și instituțiilor europene să reacționeze. Ori am văzut, în cazul României, că acestea nu au funcționat, nu am fost capabili să ne coordonăm suficient, nu am fost capabili să avem o reacție rapidă. Aș zice că Republica Moldova a demonstrat că se poate mai bine în a gestiona astfel de situații. Recent, președinta Maia Sandu a fost aici la Parlamentul European.

Eu mă ocup de relația cu Republica Moldova, în calitatea mea de vicepreședinte ale acestei instituții, și ne-a prezentat un raport complet cu privire la ingerințele străine în ceea ce înseamnă campania din Republica Moldova și cum a folosit instrumentele online. Un raport extraordinar, asta cred că trebuie să facă și instituțiile din România, să prezinte acest raport în cazul alegerilor prezidențiale. Totodată, instituțiile europene trebuie să învețe să fie mai eficiente, păcat de mecanismele dezvoltate”, a declarat Victor Negrescu, în emisiunea Be EU.

Victor Negrescu: „Și în cazul României există această suspiciune că au fost folosite ilegal sume importante de bani”

El a mai adăugat că „putem identifica de unde vin banii folosiți în campaniile electorale”.

„Deci noi putem bloca rețelele sociale, putem avea un dialog direct cu oamenii care filtrează acest tip de conținut, putem identifica de unde vin banii folosiți în campaniile electorale. Și în cazul României există această suspiciune că au fost folosite ilegal sume importante de bani.

De ce nu le-am folosit la timp? Acum este bine că avem o reacție, este bine că impulsionăm Comisia Europeană să facă mai multe. Însă, cred că executivul european trebuie să dezvolte mecanisme mult mai eficiente”, a mai declarat Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European.