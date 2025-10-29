DeBucuresti.ro explodează online cu milioane de vizualizări și o comunitate în plină erupție

DeBucuresti.ro a devenit, în timp record, referința generației tinere în online. DeBucuresti.ro

Cine credea că presa locală nu mai are vlagă în era TikTok-ului n-a auzit încă de DeBucuresti.ro, proiectul editorial care scrie istorie în mediul digital!

Cu o viziune fresh, un ton urban și subiecte care prind exact pulsul orașului, DeBucuresti.ro a devenit, în timp record, referința generației tinere în online. Iar cifrele sunt uluitoare: peste 8.000 de urmăritori, 17.000 de like-uri și peste 1,5 milioane de vizualizări pe TikTok, acolo unde vocea Capitalei se face auzită cu forță, umor și atitudine.

Dar succesul nu se oprește aici! Grupul media din care face parte site-ul, un veritabil nucleu de conținut i, a strâns, în perioada 1 septembrie – 15 octombrie, nu mai puțin de: 40.000 de urmăritori, 267.000 de like-uri și peste 12,5 milioane de vizualizări!

Având la butoane o echipă care știe exact ce vrea tânăra generație: autenticitate, impact, ritm și o doză sănătoasă de atitudine, evoluția din ultimele luni îl impune pe DeBucuresti.ro ca un jucător foarte promițător în viitorul presei digitale locale din România.