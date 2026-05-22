Full body epilare definitivă: cum arată un tratament complet şi de unde începi

4 minute de citit Publicat la 20:32 22 Mai 2026 Modificat la 20:36 22 Mai 2026

La Lovely Skin, pachetul Full Body inseamna 14 zone la alegere dintr-o lista generoasa. foto; Lovely Skin

Ideea unui tratament de epilare definitiva pe intregul corp suna atragatoare: scapi dintr-o singura decizie de toate zonele care te deranjeaza si nu mai revii la subiect. In practica, un tratament full body este perfect realizabil, insa implica o planificare atenta: nu toate zonele vor raspunde tratamentului intr-un mod identic din prima sedinta, parametrii laserului difera de la zona la alta. Acest articol iti arata cum arata un tratament complet de la inceput pana la sfarsit.

Ce inseamna full body in practica: care sunt zonele

La Lovely Skin, pachetul Full Body inseamna 14 zone la alegere dintr-o lista generoasa. Pachetul a fost gandit din start sa acopere nevoile oricarei persoane care se confrunta cu pilozitate nedorita in mai multe zone simultan: de aceea numarul de zone disponibile este atat de mare, ca sa nu existe o combinatie care sa nu poata fi acoperita. Tu alegi ce 14 zone vrei sa tratezi, specialistul verifica si confirma selectia, si totul se rezolva intr-o singura sedinta de 60 de minute. Lista din care poti alege include:

• Epilare mustata

• Epilare barbie

• Epilare axila

• Epilare inghinal

• Epilare interfesieri

• Epilare linie bikini

• Epilare brat superior

• Epilare brat inferior

• Epilare degete maini

• Epilare dosul palmei

• Epilare picior superior

• Epilare picior inferior

• Epilare degete picioare

• Epilare laba picior

Pretul pachetului Full Body 14 zone este de 350 RON per sedinta. Combinatia de zone se stabileste la prima consultatie, in functie de nevoile si prioritatile tale, si poate fi ajustata pe parcursul tratamentului daca preferintele se schimba.

Se poate trata tot corpul intr-o singura sedinta

Da, toate cele 14 zone alese sunt tratate intr-o singura sedinta de 60 de minute. Acesta este unul dintre avantajele principale ale pachetului: intr-o ora rezolvi toate zonele care te deranjeaza, fara sa te intorci saptamanal pentru fiecare in parte.

Zonele finale sunt stabilite impreuna cu specialistul la prima consultatie, dupa o verificare a tipului de par si ten pentru fiecare zona in parte. Nu alegi pur si simplu 14 zone de pe o lista fara context: specialistul confirma ca fiecare zona aleasa este potrivita pentru tratament in acel moment si ajusteaza parametrii laserului corespunzator. Operatorul poate modifica setarile de la zona la zona in cursul aceleiasi sedinte, in functie de necesitate si toleranta.

Ordinea in care abor dezi zonele: de unde e mai logic sa incepi

Daca nu esti sigura ca vrei sa tratezi toate zonele din prima si preferi sa testezi procedura inainte, logica cea mai practica este sa incepi cu zona care te deranjeaza cel mai mult sau cu una vizibila, unde rezultatele sunt usor de urmarit. Axilele sunt o alegere frecventa ca zona de start: suprafata mica, rezultate vizibile rapid dupa 2-3 sedinte si disconfort minim in timpul procedurii.

Zona inghinala si picioarele sunt urmatoarele ca frecventa pentru un tratament progresiv. Spatele si pieptul sunt de obicei ultimele adaugate la plan, mai ales cand tratamentul este initiat din motive estetice, nu medicale.

Daca esti hotarata pentru full body de la inceput, nu exista o ordine obligatorie: specialistul organizeaza sedintele in functie de suprafata totala si de eficienta logistica, astfel incat fiecare zona sa fie prinsa in faza optima de crestere a firelor.

Cum variaza numarul de sedinte pe zone diferite

Un aspect important de inteles intr-un tratament full body este ca nu toate zonele finalizeaza tratamentul in acelasi timp. Axilele pot raspunde complet dupa 6-7 sedinte. Picioarele sau spatele, cu suprafete mai mari si foliculi mai adanci, pot necesita 8-10 sedinte pentru acelasi grad de reducere. Zona faciala are dinamica ei proprie, influentata de hormoni.

In practica, asta inseamna ca unele zone pot fi deja in faza de intretinere in timp ce altele sunt inca in tratamentul activ. Specialistul monitorizeaza evolutia fiecarei zone separat si ajusteaza planul in consecinta. Fotografiile facute inainte de fiecare sedinta, incarcate in contul tau de client Lovely Skin, permit urmarirea progresului in timp si comparatia obiectiva a rezultatelor.

Full body si tipul de ten: de ce conteaza sa ai echipamentul potrivit

Pe acelasi corp pot exista zone cu caracteristici diferite: pielea de pe fata poate fi mai sensibila si mai deschisa decat pielea de pe gambe, zona inghinala poate fi mai sensibila la lumina decat spatele, iar firele de par pot fi mai fine pe brate si mai groase pe picioare.

Laserul folosit la Lovely Skin, dioda cu trei lungimi de unda permite ajustarea parametrilor zona cu zona, in aceeasi sedinta, fara sa fie necesar un echipament separat pentru fiecare situatie. Aceasta flexibilitate este esentiala intr-un tratament full body corect realizat.

Cat dureaza un tratament full body de la prima pana la ultima sedinta

Un tratament full body complet se intinde pe o perioada de aproximativ 9-15 luni, in functie de numarul de sedinte necesare per zona si de intervalul de 6 saptamani dintre sedinte. Aceasta poate parea o perioada lunga, insa in practica este o investitie facuta in paralel cu viata normala: o sedinta la 6 saptamani, care nu depaseste 2 ore, si restul timpului te bucuri de rezultate din ce in ce mai vizibile.

Dupa finalizarea seriei initiale, intretinerea este simpla: una sau doua sedinte pe an, pe zonele unde apar fire noi, pentru a mentine rezultatele pe temen nelimitat.

Unde te programezi pentru un plan full body?

Lovely Skin are clinici in Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, Oradea, Arad si Satu Mare. Pachetul Full Body 14 zone la 350 RON per sedinta este disponibil in toate locatiile. Consultatia initiala gratuita este punctul de plecare: specialistul te ajuta sa alegi cele 14 zone care se potrivesc cel mai bine prioritatilor tale si iti prezinta un plan de tratament complet.

Detalii despre pachete si promotiile active gasesti pe lovelyskin.ro.

Material publicitar. Lovely Skin - retea de clinici de epilare definitiva cu laser | lovelyskin.ro