Incinerarea în România în 2026: cum decurge procedura, ce documente sunt necesare și cât costă un pachet complet

4 minute de citit Publicat la 20:23 22 Mai 2026 Modificat la 20:23 22 Mai 2026

Incinerarea este procedura prin care corpul unei persoane decedate este transformat în cenușă într-un crematoriu uman. foto: Magnific.com

Tot mai multe familii din București aleg incinerarea ca alternativă la înhumarea clasică. Motivele țin de spațiu, de costuri și, uneori, de dorința expresă a celui plecat. Mai jos sunt documentele, etapele și costurile pe care le presupune procedura în 2026, plus ce se întâmplă după aceea cu cenușa.

Ce înseamnă incinerarea și prin ce se diferențiază de înhumare

Incinerarea este procedura prin care corpul unei persoane decedate este transformat în cenușă într-un crematoriu uman, la temperaturi de peste 800°C. Spre deosebire de înhumare, nu necesită loc de veci și elimină costurile recurente legate de întreținerea mormântului.

În România funcționează în prezent doar trei crematorii umane: București, Cluj (lângă Turda) și Oradea. Numărul mic și capacitatea limitată fac ca programările să se realizeze, de regulă, cu câteva zile înainte, mai ales în Capitală.

Documente necesare pentru incinerare

Procedura administrativă este similară cu cea pentru înhumare, cu o diferență esențială: în loc de adeverință de înhumare, familia primește adeverință de incinerare emisă de crematoriu.

Actele de care va avea nevoie familia:

● Certificatul medical constatator al decesului, eliberat de medic

● Certificatul de deces, eliberat de oficiul stării civile

● Cartea de identitate a decedatului

● Acordul scris al familiei pentru incinerare sau, dacă există, declarația scrisă a decedatului dată în timpul vieții

● Cerere de incinerare către crematoriu

Pentru cazurile cu cauze neclare ale decesului sau cu implicare medico-legală, este necesar avizul Parchetului. Acest pas poate adăuga între 24 și 72 de ore la procedură.

Cum decurge procedura, pas cu pas

1. Preluarea decedatului: din spital, de la domiciliu sau dintr-o altă locație. Transportul către crematoriu se face cu autovehicul funerar autorizat.

2. Pregătirea decedatului: toaletare, îmbrăcare și depunere în sicriu special pentru incinerare. Sicriul trebuie să fie din lemn sau material biodegradabil, fără mânere sau accesorii din metal.

3. Ceremonia de adio: opțională, organizată într-o capelă a crematoriului sau într-o capelă a casei funerare. Durează între 30 și 60 de minute.

4. Incinerarea propriu-zisă: durează aproximativ 90 de minute. Familia primește un certificat care confirmă procedura.

5. Predarea urnei: cenușa este predată familiei într-o urnă, de regulă în 24 până la 48 de ore.

Întreaga procedură, de la deces la predarea urnei, durează în medie 3 până la 5 zile lucrătoare în București, dacă nu intervin complicații medico-legale.

Cât costă incinerarea în București în 2026

Costul total al incinerării depinde de două componente: taxele crematoriului și pachetul de servicii funerare care include preluarea, pregătirea, transportul și asistența cu actele.

Un pachet complet de incinerare cu preluare de la domiciliu pornește în Capitală de la 6.380 lei, sumă acoperită integral prin ajutorul de deces 2026. Pachetul include preluarea decedatului, pregătirea, sicriul pentru incinerare, transportul la crematoriu, taxa de incinerare, urna standard și asistența completă pentru documente. Restul de 2.812 lei rămâne familiei din ajutorul de deces.

Pentru o variantă mai elaborată, cu sicriu superior și urnă premium, pachetul incinerare premium se situează la 7.120 lei, acoperit integral prin ajutorul de deces 2026, cu o diferență care rămâne familiei de 2.072 lei.

Ajutorul de deces în 2026 acoperă integral aceste pachete pentru salariați și pensionari. Valoarea exactă a ajutorului se actualizează anual și se obține de la Casa de Pensii sau Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

Merită verificat înainte de semnare ce intră în prețul afișat și ce nu. Unele case funerare din București includ în pachetele de incinerare bonusuri precum coroana cu flori naturale și manipularea, fără cost suplimentar, ceea ce poate face diferența între o ofertă reală și una doar aparent ieftină.

Cum se obține ajutorul de deces

Pentru a accesa ajutorul de deces, familia depune un dosar la Casa de Pensii (pentru pensionari) sau la angajator (pentru salariați). Documentele necesare sunt: certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului, dovada calității de membru de familie și factura serviciilor funerare.

Termenul de plată este, conform legii, de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului. În practică, mulți furnizori de servicii funerare acceptă să încaseze direct ajutorul de deces, eliberând familia de plata în avans.

Ce se întâmplă cu cenușa și unde poate fi depusă urna

Familia are mai multe opțiuni legale pentru urna funerară:

● Loc de veci propriu: urna se depune într-un mormânt existent sau într-un loc nou achiziționat.

● Columbar: nișă specială amenajată în cimitir, cu o taxă anuală mai mică decât întreținerea unui mormânt.

● Păstrare la domiciliu: legală, dar în unele situații restricționată de regulamente locale.

● Împrăștiere: în locuri permise. Nu se face fără acordul autorităților.

Pentru fiecare variantă există documente specifice care se depun la administrația cimitirului sau la primărie.

Cum alegi pachetul potrivit

Diferența între pachetele de incinerare ține în principal de modul de preluare (domiciliu sau spital), calitatea sicriului și a urnei, precum și de includerea sau nu a unei ceremonii religioase de adio.

O familie aflată în situația de a organiza rapid o incinerare are nevoie de o casă funerară care să preia toate etapele, de la transport până la actele finale. În București există furnizori care oferă servicii de incinerare complete, cu disponibilitate non-stop și timp de răspuns de aproximativ 30 de minute la nivelul Capitalei.

Pentru deces survenit acasă, pachetul incinerare de la domiciliu acoperă preluarea, pregătirea și întreaga procedură administrativă, fără ca familia să se ocupe de drumuri la instituții. Pentru o ceremonie mai elaborată, cu sicriu și urnă de calitate superioară, pachetul incinerare premium include și asistență pentru organizarea unei slujbe de adio.

Pe scurt

Incinerarea este o procedură legală, accesibilă și, în multe cazuri, mai puțin costisitoare decât înhumarea clasică. Documentele sunt similare cu cele pentru înhumare, ajutorul de deces se aplică integral, iar etapele se desfășoară de regulă în 3 până la 5 zile.

Decizia rămâne a familiei sau ține de dorința exprimată a celui plecat în timpul vieții. Contează să fie făcută corect, fără presiune și cu acte la zi.