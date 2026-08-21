Radiografia dentară, un pas esențial pentru un diagnostic corect

1 minut de citit Publicat la 11:16 21 Aug 2026 Modificat la 11:16 21 Aug 2026

Un diagnostic precis este primul pas către un tratament corect. Sursa foto: https://www.citydentalclinic.ro/

În stomatologia modernă, un tratament corect începe cu un diagnostic precis. Examinarea clinică oferă medicului numeroase informații, însă există situații în care problemele aflate la nivelul rădăcinilor sau al structurilor osoase nu pot fi observate direct. În astfel de cazuri, radiografia dentară devine un instrument important pentru stabilirea diagnosticului și planificarea tratamentului.

Pacienții care au nevoie de o radiografie dentară Târgu Jiu pot beneficia astăzi de investigații digitale diferite, alegerea acestora fiind făcută în funcție de situația clinică și de informațiile de care medicul are nevoie.

Ce tip de radiografie dentară poate fi necesară?

Una dintre cele mai utilizate investigații este radiografia retroalveolară, care oferă o imagine detaliată a unuia sau mai multor dinți, inclusiv a rădăcinilor și a țesuturilor din jurul acestora. Este utilizată frecvent în diagnosticarea problemelor dentare și în tratamentele endodontice.

Pentru o imagine de ansamblu, medicul poate recomanda o radiografie panoramica. Aceasta permite vizualizarea danturii, maxilarelor și a unor structuri anatomice învecinate și poate fi utilă în implantologie, chirurgie orală, ortodonție sau pentru evaluarea molarilor de minte.

În situațiile în care este necesară o analiză tridimensională, poate fi indicată efectuarea unui CBCT dentar. Investigația oferă imagini 3D ale structurilor dento-maxilare și permite medicului să analizeze zona examinată din mai multe planuri.

De ce sunt importante investigațiile 3D?

În implantologie, informațiile tridimensionale pot fi necesare pentru evaluarea osului disponibil și a raportului cu structuri anatomice importante, precum sinusurile maxilare sau canalul mandibular.

CBCT-ul poate avea indicații și în endodonție, chirurgie orală, evaluarea dinților incluși sau în alte situații în care radiografiile convenționale nu oferă toate informațiile necesare.

Totuși, o investigație mai complexă nu este automat și cea mai potrivită. Nu orice problemă dentară necesită un CBCT, iar tipul radiografiei trebuie stabilit în funcție de indicația medicală.

Radiologia digitală, parte din stomatologia modernă

Dezvoltarea radiologiei dentare digitale a oferit medicilor posibilitatea de a analiza mai detaliat structurile care nu sunt vizibile în timpul unei consultații obișnuite și de a integra informațiile obținute în planificarea tratamentului.

Fie că este vorba despre o simplă radiografie dentară, o radiografie panoramică sau o examinare CBCT 3D, scopul investigației rămâne același: obținerea informațiilor necesare pentru un diagnostic cât mai precis și alegerea unui tratament adaptat fiecărui pacient.

În stomatologie, un tratament bine planificat începe întotdeauna cu un diagnostic corect.