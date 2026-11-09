Urgențe stomatologice. Ce faci când te doare o măsea sau ți se umflă obrazul

2 minute de citit Publicat la 14:08 09 Noi 2026 Modificat la 14:08 09 Noi 2026

Te doare măseaua și ți s-a umflat obrazul? Află când ai nevoie de o consultație stomatologică urgentă, cum se tratează abcesul dentar și unde poți merge în Berceni. Sursa foto: spaarklingmoon dental

Când te doare o măsea și începe să ți se umfle obrazul, sună la stomatolog și spune-i de când au apărut simptomele. La o consultație de urgență în Berceni, medicul poate verifica dacă e vorba de un abces dentar, de o inflamație în jurul măselei de minte sau de altă cauză. Îți va spune dacă e nevoie de drenaj și ce tratament se poate începe la prima vizită.

De Dr. Laura Voicu, medic specialist în stomatologie

O măsea te supără de câteva zile când muști pe ea. Apoi începe să doară și în repaus, iar dimineața observi că ți s-a umflat gingia sau obrazul. E momentul să suni la stomatolog și să spui că, pe lângă durere, a apărut și o umflătură. Detaliul ăsta contează când medicul stabilește cât de repede trebuie să te vadă.

Când să ceri o consultație de urgență

Sună la un cabinet de stomatologie dacă durerea te trezește din somn, se intensifică sau apare împreună cu o umflătură. Cere o consultație și dacă ți s-a spart o măsea și te doare când muști.

La telefon, spune de când te doare și ce s-a schimbat de atunci. De exemplu, „Mă doare de ieri, dar obrazul s-a umflat azi”. Dacă ai și febră, menționează asta de la început. Dacă umflătura îți îngreunează respirația sau înghițirea, sună la 112.

Când te doare măseaua de minte

Dacă măseaua de minte a ieșit doar parțial, sub gingia care o acoperă se pot aduna resturi de mâncare, iar zona se poate inflama. Când gingia din spatele gurii se umflă și te doare la mestecat sau îți este greu să deschizi gura, cere un consult rapid. Stomatologul poate curăța zona și, la nevoie, poate face o radiografie ca să vadă cum e așezată măseaua. Dacă inflamația revine, medicul poate recomanda extracția.

Ce este un abces dentar și când se face drenaj

Un abces dentar este o acumulare de puroi care apare în urma unei infecții. Poți simți o durere care pulsează, presiune când muști sau poți observa o umflătură pe gingie. Uneori, puroiul se scurge singur și apare un gust neplăcut în gură. Chiar dacă durerea scade după aceea, infecția poate fi încă prezentă. E important să ajungi la consultație și să îi spui medicului ce ai observat.

La cabinet, stomatologul examinează dintele și gingia. Dacă are nevoie de mai multe informații, îți recomandă o radiografie. Dacă există o acumulare de puroi care trebuie evacuată, medicul poate face drenaj. În funcție de locul infecției, drenajul se poate face prin dinte sau printr-o mică incizie în gingie, de regulă cu anestezie locală.

„Se mai poate salva măseaua?” Dacă dintele poate fi păstrat și infecția pornește din interiorul lui, medicul poate recomanda un tratament de canal. Dacă dintele este prea deteriorat ca să poată fi refăcut, poate fi nevoie de extracție. Uneori tratamentul începe chiar la prima vizită și se finalizează la o altă programare.

Medicul decide și dacă ai nevoie de antibiotic. Febra, starea generală proastă sau semnele că infecția se extinde pot schimba tratamentul. Dacă ai luat deja ceva pentru durere sau ai început un antibiotic, spune-i ce ai luat și când.

Unde poți merge la stomatolog în Berceni

Dacă ești în Berceni sau vii dinspre Popești-Leordeni, poți cere o consultație la cabinetul de pe Șoseaua Berceni 100, Sector 4.

Programul este luni–vineri, 08:00–21:00, și sâmbătă, 08:00–12:00. Sună înainte să pleci ca să afli când te poate primi un stomatolog. Pe site găsești programul și datele de contact ale cabinetului din Berceni, iar pentru drum poți deschide locația pe Google Maps.