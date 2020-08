Controversa deceselor COVID. Vladimir Beliș, fost șef INML, avertisment despre lipsa autopsiilor în România

”Este cunoscut faptul că la Medicină Legală se fac autopsii numai la Ordonanța organelor de Justiție, respectiv a procurorului și în această împrejurare noi nu facem autopsii decât atunci când există o ordonanță și când se dă această ordonanță (...). În cazurile unor morți traumatice acestea autopsii sunt obligatorii, dacă sunt situații când aparținătorii celui decedat la un spital în care sunt internați astfel de bolnavi sunt nemulțumiți de tratamentul făcut acestui bolnav crezând că dacă ar fi făcut alt tratament putea să scape cu viață - malpraxis- în această situație cazul devine din nou caz medico-legal și procurorul ordonă efectuarea necropsiei.

Vladimir Beliș: Autopsiile sunt absolut necesare

Și mai există situații în care am făcut la Institutul de Medicină Legală autopsii cu cazuri de COVID. Aceste autopsii se fac în anumite condiții de periculozitate la fel ca în persoanele în viață. Există aerosoli emanați odată cu prelevarea din țesuturi și organe.

Prof. Vladimir Beliș, despre lipsa autopsiilor în România

Și medicii legiști sunt expuși la fel ca un medic din spital”, a spus profesorul Vladimir Beliș.

Până sâmbătă, 1 august 2020, pe teritoriul României, au fost confirmate 52.111 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 27.346 de pacienți au fost declarați vindecați și 4.596 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

Coronavirus în România, 1 august 2020. 401 pacienți internați la ATI

Până sâmbătă, 1 august 2020, 2379 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

Prof. dr. Mary E. Fowkes, șefa Serviciului de Autopsii și Neuropatologie de la Spitalul Mount Sinai, New York, a declarat că pe măsură ce a făcut autopsiile, a început să descopere că mulţi dintre pacienţi aveau mici cheaguri de sânge pe creier.

”Pe măsură ce am făcut autopsiile, am început să descoperim că mulţi dintre pacienţi aveau mici cheaguri de sânge pe creier, ceea ce a dus la AVC-uri, în ficat. Ştiam că vor fi probleme la plămâni şi am găsit cheaguri şi în plămâni, emboliile de care spuneam, dar şi cheaguri mai mici, de anevrisme care se formau în plămâni. Deci autopsiile au scos la iveală lucruri surprinzătoare, care nu ar fi fost descoperite dacă nu am fi făcut autopsiile”, a declarat medicul într-un interviu pentru Antena 3.

”Eu aş spune că, dintre cele 100 de cazuri analizate, COVID a fost responsabil de toate decesele. Cu toate acestea, în cel puţin un caz, persoana a luat hidroxiclorochină, iar aceasta a contribuit la moartea sa”, a dezvăluit Prof. dr. Mary E. Fowkes.

