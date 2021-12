Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iaşi: "Am externat (din nou) ultimul bolnav de Covid-19"

"A doua oară anul acesta rasuflăm (ironic, nu?) ușurați fiindca am externat (din nou) ultimul bolnav de Covid-19. Plecând pe picioarele sale, am privit din nou, ca intr-un morbid deja-vu, cum ne imbătăm cu gândul că poate “e gata”, “se termină”, am scăpat.

Dar se adună nori grei deasupra Europei și ne este frică să nu sărbătorim prematur", scrie pe Facebook managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iaşi, medicul Radu Crişan Dabija.

El adaugă că nu vrea să mai audă zgomotul compresoarelor din staţia de oxigen.

Medicul Radu Crişan Dabija: Ce n-aş da să nu mai aud "Faceţi ceva, vă rog!"

"Ce n-aș da să nu mai aud motoarele compresoarelor din stația de oxigen gemând de extenuare, salvările urlând toată noaptea până și în liniștea dealurilor mele din Comunitatea Bârnova - Iași, plânsetele fiilor și fiicelor de bolnavi răpuși de mizeria asta de virus și disperarea bolnavilor după mai mult oxigen. Ce n-aș da să nu mai aud “Faceți ceva, vă rog!", mai scrie medicul Radu Crişan Dabija.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate sub 1000 de cazuri.

În ultimele 24 de ore, în România s-au înregistrat 946 cazuri noi de COVID-19.

Sunt și 106 de decese, dintre care 17 anterioare.

