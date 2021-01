Un primar din Călărași a sărit peste rând și s-a vaccinat împotriva COVID-19: ”Nu m-a interesat să iau locul la nimeni, chiar nu e cazul”

Primarul Niculae Eremia a declarat că a reușit să se vaccineze pentru că a rămas o doză și ”s-a putut”.

”A fost programat asistentul medical de la noi (de la dispensarul din comună -n.r.) să își facă vaccinul. Mi s-a spus că eu nu pot să îl fac acum, că nu mă încadrez, și am zis că dacă există posibilitatea și rămâne vreun vaccin pot să stau să mă vaccineze și pe mine.

Și a rămas și m-am vaccinat”, a declarat Eremia, potrivit hotnews.ro.

Primarul Niculae Eremia, vaccinat împotriva COVID-19: Eu nu am vrut să sar rândul la nimeni

Întrebat ce le transmite oamenilor care îl acuză că a sărit peste rând ca să își facă vaccinul împotriva COVID-19, primarul a răspuns: ”V-am spus, am zis că dacă am posibilitatea să îl fac, îl fac, dacă nu, nu. Eu nu am vrut să sar rândul la nimeni. Dacă e vreo problemă și deranjez pe cineva nu mai fac al doilea vaccin.

Eu chiar nu am vrut să lezez pe cineva. Nu m-a interesat să iau locul la nimeni, chiar nu e cazul. Am fost destul de răcit în ultima vreme, mi-am făcut două teste, au ieșit negative amândouă…Și am zis să fie un îndemn să fac vaccinul, dacă se poate”.

Niculae Eremia (PNL) este la al cincilea mandat de primar. El a absolvit Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept.

Citiți și: Programare vaccinare împotriva COVID-19. Cine se poate vaccina şi cum se face programarea