Octavian Jurma: ”COVID nu e o gripă, Omicron nu e un simplu virus respirator, este un virus sistemic!”

”În urmă cu 3 săptămâni varianta Omicron BA2 a fost identificată în România.

În săptămâna trecuta versiunea BA2 a ajuns conform prognozei la 99 de secvențieri, însă ponderea sa a crescut la doar 11.36% din secvențierile de săptămâna trecută (față de 10% acum 2 săptămâni). Așa cum se vede însă si debutul Omicron BA.1.x a fost similar.

Înseamnă ca este probabil ca BA.2 va continua sa se dubleze săptămânal mai ales pe fondul scăderii tulpinii Delta a cărei pondere a ajuns la 1%.

”99% din cazurile noi sunt acum Omicron”

Evoluția descendenta a numărului de cazuri noi este determinata in continuare de scăderea rapida a BA1, care încă nu este compensata de creșterea valului BA2 (val in val).

Nu știm daca evoluția BA2 în România va putea produce un platou sau un nou vârf pandemic ca în alte tari din Europa însă monitorizarea cu atenție a creșterii BA2 este necesara în continuare.

Motivul nu este doar faptul că este mult mai infecțioasă decât BA1 (50%-100%) pentru persoanele trecute prin boală sau vaccinate ci și pentru că există date care sugerează ca este și mai virulentă decât BA1.

O problemă generală cu Omicron este nivelul extrem de minimalizare a pericolului reprezentat de infecția cu această variantă cu potențial de cal troian. Preluarea de către autorități a mesajelor negaționiste amplifică și mai mult această problemă generală.

”Omicron se multiplică mai lent în plămân decât Delta”

Astfel faptul ca Omicron se multiplică mai lent în plămân decât Delta permite organismului sănătos si imunizat (prin vaccinare sau infectare) sa o elimine înainte de a produce forme la fel de grave ca Delta sau chiar variante mai blânde din primele 3 valuri.

Pe de alta parte capacitatea sa crescută de a evita imunitatea celulară o face mai periculoasă pentru copii și tineri (spitalizările minorilor sunt in continuare peste vârful valului Delta).

În cazurile in care sistemul imun nu reușește să elimine eficient virusul, Omicron poate produce o formă mai lent evolutiva de boala în care deznodământul poate avea loc mai târziu decât cele 14-21 de zile caracteristic variantelor de pana acum.

Aceasta ipoteza poate explica de ce numărul de decese din Africa de Sud continua sa crească la 2 luni de la vârful valului Omicron care a avut loc in jurul datei de 15 decembrie 2021.

Acest simplu fapt a devenit un motiv major de îngrijorare in comunitatea oamenilor de știința care monitorizează pandemia, alături de evoluția similară dintr-o serie de țări europene.

Suspiciunea că versiunea BA2 este mai patogenă este confirmată și de un recent studiu japonez. Faptul ca BA2 este acum 100% dominată în Africa de Sud poate explica reluarea creșterii curbei deceselor in ciuda platoului numărului de cazuri noi.

Trebuie sa repetăm in ciuda consensului negationist care s-a format în România:

"COVID nu e o gripa, Omicron nu e un simplu virus respirator, este un virus sistemic".

Nu vrei sa te infectezi cu SARS-CoV-2 oricât este de blând si daca te infectezi vrei să ai schema completa de vaccinare + booster pentru maximum de protecție la impact. Vrei asta pentru tine, pentru copiii tai, pentru părinții tai si pentru toți cei pe care ii iubești.

Toate aceste date sunt un argument in plus de a nu lăsa garda jos in aceasta perioada, în care scăderea rapida a numărului de cazuri noi și iluzia ca pandemia s-a terminat au dat lovitura de grație campaniei de vaccinare.

Deși în România a fost deja declarat inutil si abandonat, certificatul verde ne-ar fi ajutat sa continuam campania de vaccinare si dupa iesirea din valul 5 (la fel ca la iesirea din valul 3 sau 4).

Paradoxul este ca vaccinare devine cu atât mai importanta, cu cat este foarte probabil ca in martie România sa renunțe la toate măsurile de limitarea a infectărilor după modelul unor țări nordice care și-au protejat incomparabil mai bine populația prin vaccinare.

Daca se renunță si la obligativitatea purtării măștilor în spatiile închise (așa cum anunță hotărârea CCR), singura măsură reală de prevenție la care România nu a renunțat până acum, putem spune ca pandemia s-a terminat din punct de vedere al autorităților.

”Cei puternici si invulnerabili se pot întoarce la viața lor normala fără grija că ar putea infecta pe cei din jur”

Daca se renunță și la starea de alertă, nici o măsură de sănătate publica împotriva COVID-19 nu mai poate fi luata de guvern fără sa obțină din nou aprobarea Parlamentului.

Știm deja cat de eficient a fost Parlamentul in îngroparea certificatului verde, așa încât Guvernul si Președintele se pot ascunde în spatele pretextului că nu mai au instrumente de a lupta cu pandemia din cauza Parlamentului.

Suntem deja anunțați ca responsabilitatea pentru a se feri de boală va fi trecută integral pe seama celor vulnerabili. Aceștia sunt anunțați că ar fi bine să se vaccineze și să poarte masca în continuare voluntar.

Cei puternici si invulnerabili se pot întoarce la viața lor normala fără grija că ar putea infecta pe cei din jur, cei slabi si vulnerabili nu au decât sa se ferească. E până la urma o extensie a mentalității care face ca cei puternici în mașini puternice să considere ca cei slabi trebuie sa se ferească și pe trecerile de pietoni.

Singura problema cu acest triumf împotriva pandemiei este ca e de fapt un triumf negationist. Negarea pandemiei nu o va face sa dispară, dimpotrivă.

”Valul a trecut prin noi, nu noi prin val”

Valul a trecut prin noi, nu noi prin val. Daca va mai fi sau nu un val 6 depinde de ceea ce facem, nu de ceea ce nu facem si nu facem nimic sa ne asiguram ca in următorul val România își va proteja mai bine populația vulnerabila decât pana acum.

Din fericire urmează probabil o perioada mai lunga de liniște decât după valul 3. Asta înseamnă că ne putem bucura de vacanta de vară fără prea multe griji, indiferent daca ești vaccinat sau nu.

Perioada de normalitate care urmează este din nou o oportunitate sa meditam la faptul ca o putem păstra doar daca ne vom vaccina si noi la fel ca tarile pe care le invidiem din Europa”, scrie cercetătorul Octavian Jurma pe Facebook.