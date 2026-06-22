Alan Greenspan, arhitectul economiei americane moderne, a murit la vârsta 100 de ani. Pe ușa biroului său scria: "De aici începe banul"

4 minute de citit Publicat la 15:57 22 Iun 2026 Modificat la 15:57 22 Iun 2026

În calitate de președinte al Rezervei Federale între 1987 și 2006 a supravegheat cea mai lungă perioadă de creștere economică. FOTO: Profimedia Images

Fostul președinte al Rezervei Federale a SUA, Alan Greenspan, a murit la vârsta de 100 de ani, a anunțat soția sa, potrivit BBC.

Corespondenta NBC News, Andrea Mitchell, a transmis într-o declarație citată de instituția media că soțul ei a decedat din cauza complicațiilor provocate de boala Parkinson.

În declarația sa, Mitchell a spus că Greenspan a fost „un gigant al economiei americane, care a contribuit la modelarea economiei SUA timp de decenii, sub președinți din ambele partide, dar care a recunoscut întotdeauna onest propriile greșeli”.

Timp de aproape 20 de ani, Alan Greenspan a fost responsabil de protejarea economiei americane și de menținerea stabilității dolarului.

În calitate de președinte al Rezervei Federale între 1987 și 2006 — funcție descrisă drept a doua ca importanță după cea de președinte al SUA — el a supravegheat cea mai lungă perioadă de creștere economică susținută dintr-o generație.

Supranumit „zeul din mașinăria financiară” a Americii, Greenspan a refuzat toate solicitările de interviuri în perioada în care a condus Fed-ul.

Cu toate acestea, presa și piețele financiare au urmărit atent puținele sale declarații publice, iar pe ușa biroului său era afișat mesajul: „de aici începe banul”.

Criticii susțin însă că dependența excesivă de credit ieftin a alimentat bula dot-com de la sfârșitul anilor ’90 și a contribuit la criza creditelor ipotecare din 2008.

Alan Greenspan s-a născut la 6 martie 1926, în New York. A fost crescut de mama sa, angajată într-un magazin de mobilă, într-o familie monoparentală.

În tinerețe nu părea destinat economiei: era un muzician talentat, a studiat clarinetul la celebra școală de muzică Juilliard din New York.

A cântat într-o formație alături de Stan Getz, legendarul saxofonist de jazz, și a făcut turnee în SUA cu Henry Jerome Band. Acest stil de viață i-a oferit o perspectivă practică asupra economiei americane.

În timp ce colegii săi muzicieni consumau droguri ușoare, Greenspan își petrecea serile studiind economia și ținând evidențele financiare ale trupei.

La 19 ani s-a înscris la New York University, unde a devenit adept al pieței libere și a lucrat ulterior ca economist consultant și apoi la banca JP Morgan.

În 1952, a intrat în contact cu scriitoarea și filosoful Ayn Rand, ale cărei idei i-au influențat profund gândirea economică.

Aceasta îl numea „groparul” din cauza preferinței sale pentru costume închise la culoare.

Greenspan a susținut ideea că economia funcționează cel mai eficient atunci când oamenii își urmăresc propriul interes.

Într-un articol din 1966, el a descris „statul social” drept „un mecanism prin care guvernele confiscă bogăția celor productivi”.

După ce a prezis corect recesiunea Eisenhower, a devenit consilier economic în campania prezidențială a lui Richard Nixon din 1968, iar ulterior a condus Consiliul Consultativ Economic.

Mai târziu, a scris despre Nixon că era „paranoic, mizantrop și cinic”, însă eficiența sa în combaterea inflației i-a consolidat reputația.

Pe ușa biroului său era afișat mesajul: „de aici începe banul”

A fost menținut în funcție și de Gerald Ford, iar în anii ’80 Ronald Reagan l-a numit la conducerea unei comisii de reformă a sistemului de pensii.

În 1987, Reagan l-a numit președinte al Rezervei Federale, iar timp de două decenii a devenit unul dintre cei mai influenți oameni din lume.

A gestionat criza bursieră din octombrie 1987, când piețele au pierdut peste 30% din valoare, calmând piețele prin mesaje de încredere și politici de credit ieftin.

Această abordare a fost repetată în diverse crize financiare, inclusiv în criza economiilor și împrumuturilor, Războiul din Golf, criza peso-ului mexican și criza financiară globală din 2008.

Greenspan a fost renumit pentru politica de relaxare monetară, ulterior asociată cu ideea de „relaxare cantitativă”.

A fost reconfirmat în funcție de George H.W. Bush și menținut ulterior de Bill Clinton, sub conducerea căruia economia SUA a cunoscut o perioadă de creștere accelerată în anii ’90.

În viața personală, a fost căsătorit cu o artistă canadiană, a avut o relație cu prezentatoarea TV Barbara Walters, iar în 1997 s-a căsătorit cu jurnalista NBC Andrea Mitchell.

A avertizat asupra „exuberanței iraționale” a piețelor în timpul bulei dot-com și a fost criticat pentru menținerea dobânzilor scăzute, considerate că au alimentat speculațiile.

Criticat pentru politici care ar fi dus la criza din 2008

După atacurile din 11 septembrie 2001, a redus dobânzile pentru a susține economia SUA și a susținut intervenția în Irak.

A părăsit conducerea Fed în 2006, iar un an mai târziu a izbucnit criza creditelor ipotecare, pe care instituția nu o anticipase.

Criticii au susținut că politicile sale de dobânzi scăzute au alimentat creșterea prețurilor la locuințe și expansiunea creditelor riscante.

În 2008, Greenspan a recunoscut în fața Congresului că a avut prea multă încredere în autoreglementarea piețelor și că a subestimat riscurile.

A spus atunci: „am descoperit un defect… sunt foarte afectat de acest lucru”.

De-a lungul carierei, a primit Medalia Prezidențială a Libertății în SUA și un titlu onorific de cavaler din partea reginei Elisabeta a II-a.

A rămas activ în spațiul public până la vârste înaintate, criticând politicile economice recente și avertizând asupra dobânzilor ridicate.

Alan Greenspan este considerat una dintre figurile care au modelat economia modernă a SUA, perioadă în care PIB-ul american a scăzut o singură dată.

Pentru susținători, a fost un arhitect al stabilității economice globale. Pentru critici, politicile sale au contribuit la două dintre cele mai mari crize financiare ale epocii moderne.