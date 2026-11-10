Trei pași înainte și doi înapoi, prin viscol la Rotterdam. Cum a ajuns o fată dintr-un sătuc de munte din China vicepreședinte la BYD

9 minute de citit Publicat la 08:00 10 Noi 2026 Modificat la 08:45 10 Noi 2026

Vicepreședinta BYD, Stella Li, la deschiderea Paris Motor Show 2026. Foto: Profimedia Images

Cu mult înainte să devină unul dintre cei mai puternici oameni din industria auto mondială, Stella Li era o fată de la munte, din sudul Chinei, care făcea patru zile și trei nopți cu trenul ca să ajungă la facultate și care avea un singur vis: să strângă destui bani încât părinții ei să nu mai fie nevoiți să facă niciodată același drum. Astăzi, la aproape trei decenii distanță, este vicepreședinte executiv al BYD, gigantul chinez care a ajuns cel mai mare vânzător de mașini electrice din lume, iar zilele trecute a venit pentru prima dată în România, unde i-a povestit lui Mihai Gâdea, într-un interviu care va fi difuzat integral la Antena 3 CNN, cum se construiește un vis pornind aproape de la nimic.

Patru zile și trei nopți pe o bancă de tren

Părinții Stellei Li plecaseră din Zhejiang, provincia lor natală de lângă Shanghai, în Yunnan, o regiune muntoasă și săracă din sud-vestul Chinei, ca să ajute la dezvoltarea zonelor rurale. Acolo a crescut ea, departe de marile orașe, iar când a fost admisă la facultate, la Shanghai, drumul până acolo a devenit o adevărată încercare.

„Făceam cam patru zile și trei nopți cu trenul, patru zile și trei nopți în tren, stând pe bancă”, își amintește ea. Același drum îl făceau și părinții ei de fiecare dată când veneau s-o viziteze.

De acolo s-a născut primul ei vis. „Așa că mi-am spus: bine, după absolvire o să le cumpăr bilete de avion și pe viitor nu vor mai trebui să meargă niciodată cu trenul”. Și chiar așa a fost: imediat după absolvire și după ce s-a angajat, părinții ei au început să zboare și nu s-au mai urcat niciodată în tren. Câțiva ani mai târziu, a reușit să le cumpere și o casă în Yunnan.

Din această experiență și-a construit și filosofia pe care o repetă și astăzi, după 30 de ani în fruntea uneia dintre cele mai mari companii din lume: nu ai nevoie de un vis uriaș ca să începi.

„Îți construiești un vis mic, apoi un al doilea vis mic, iar visul tău va continua să crească”, spune ea.

Lecția mamei: muncă, prieteni și „să nu renunți niciodată”

Când vorbește despre ce a învățat de acasă, Stella Li o descrie pe mama ei ca pe o femeie care ducea în spate o familie întreagă: trei copii, bunicii din ambele părți și o casă mereu plină de prieteni care veneau pentru sfaturi.

„Muncea în timpul zilei, dar apoi găsea o bucată de pământ unde cultiva legume. Și creșteam și porci, și pui”, își amintește Stella Li.

De la ea a rămas cu ideea că munca grea și grija față de ceilalți merg mână în mână, dar și cu o încăpățânare pe care a descoperit-o încă din liceu, când părinții i-au spus că e prea firavă și că ar trebui să facă sport. A început să alerge, dimineața și seara, iar grupul cu care pornea se subția pe zi ce trece.

„Când alergi, la început erai cu 20 de colegi, iar la final rămâneam doar doi. Dar nu am renunțat niciodată, am fost perseverentă”, povestește ea.

Biroul cu mochetă roșie în care trebuia să-ți scoți pantofii

Stella Li a studiat statistica, nu ingineria sau afacerile, pentru că, spune ea, iubea matematica. La mijlocul anilor ‘90 l-a cunoscut pe Wang Chuanfu, un inginer tânăr care tocmai fondase BYD, o firmă mică de baterii pornită cu 20 de oameni și 350.000 de dolari.

Sediul era într-un apartament cu două dormitoare, „iar în zona de producție erau două etaje, dar era mochetă roșie, foarte curat, trebuia să-ți scoți pantofii”.

Ce a convins-o însă nu a fost curățenia, ci viteza cu care se mișca acea firmă. În doar șase luni, BYD s-a mutat din apartament în două clădiri, cu un etaj întreg doar pentru birouri.

„Nu-ți puteai imagina că o companie poate face o asemenea transformare uriașă în doar șase luni”, explică ea.

Avea o ofertă mai bine plătită în altă parte, dar a ales BYD.

„Așa că nu m-am mai gândit la negocierea salariului, am vrut doar să fiu parte din acest vis, din această călătorie”, ne dezvăluie Stella Li.

Rotterdam, 1 ianuarie: zăpadă, viscol și baterii împachetate noaptea

În 1999, compania i-a dat o misiune care astăzi pare aproape imposibilă: să deschidă piața europeană cu un container de baterii, doi colegi și un buget pe care l-ar cheltui azi orice firmă mică pe o singură campanie publicitară.

„Compania mi-a dat 30.000 de dolari ca să deschid biroul și să merg în Europa; am simțit că e suficient. Mesajul era că trebuie să vând bateriile ca să supraviețuim”, povestește femeia de afaceri.

A luat cu ea un tehnician și un proaspăt absolvent care vorbea germană și engleză și au ajuns la Rotterdam în plină iarnă. „Am ales să începem pe 1 ianuarie când am ajuns la Rotterdam. Dar am uitat că este frig și ninge”. Pentru o fată crescută în sudul Chinei, care văzuse zăpadă o singură dată în viață, fără mașină și fără să știe să conducă, fiecare drum devenea o luptă. „Mergeam pe jos spre gară: făceam practic trei pași înainte și doi înapoi din cauza vântului și a viscolului. A fost greu”.

Nu aveau clienți, nu aveau contacte, așa că au început cu ce aveau la îndemână: cataloage cumpărate, din care sunau firmă după firmă, în timpul zilei. „Iar dacă trimiteau o comandă, seara îi luam pe cei doi băieți și împachetam bateriile. A doua zi le expediam”.

În weekenduri mergeau prin piețele de vechituri, unde Stella Li se uita la bateriile vândute pe tarabe și îi întreba pe comercianți de unde le aduc.

„Mă uitam la pachetele de baterii și întrebam de unde le au și ce număr de telefon au furnizorii. Toată lumea îmi dădea același număr din Germania”. L-a sunat pe acel om, a plecat spre el cu două cutii de baterii și s-a întors cu ele vândute. „I-am dat cele două cutii, mi-a dat banii gheață, a trebuit să numărăm toți banii, am semnat factura și am încheiat afacerea”.

În șase luni, biroul din Rotterdam își acoperise toate costurile.

Discursul de la Paris, într-o sală plină de bărbați

Momentul care a schimbat totul a venit tot în 1999, la o conferință din Paris despre industria bateriilor, unde publicul era format aproape în întregime din bărbați cu zeci de ani de experiență, iar despre China nu vorbea nimeni. Stella Li a urcat pe scenă și a început cu o frază care a luat sala prin surprindere: „China va fi cea mai mare piață de telefoane mobile. China va fi cea mai mare piață de baterii și cea mai mare piață de producție”.

După discurs, directorii de cercetare de la Nokia, Motorola, Siemens și Ericsson s-au îndreptat spre standul micii firme chineze.

„Toți directorii de cercetare și dezvoltare din telefonia mobilă au venit la standul nostru, stăteau la coadă și așteptau să discute cu noi pe rând. Deci, iată, chiar dacă ești mic, dacă vorbești despre visul tău, îți deschizi porțile către oportunități uriașe”, spune ea.

America: Motorola, „ca un zeu”, și testul care a deschis ușa sălii de consiliu

După succesul din Rotterdam, fondatorul BYD a decis că e timpul pentru Statele Unite. Stella Li a și-a cântărit șansele pentru California, New York și Chicago și a ales Chicago, de unde putea acoperi ambele coaste.

Agentul imobiliar care i-a găsit depozitul a întâmpinat-o cu o frază care avea să se dovedească profetică: „Stella, bun venit la Chicago! Ai ales cel mai bun loc, pentru că Motorola este aici”.

Pentru ea, însă, gigantul american părea de neatins. „Pentru mine, Motorola era ca un zeu. Nici nu îndrăzneam să mă gândesc cum aș putea face afaceri cu ei”. A luat-o din nou de la capăt, cu catalogul și telefonul, sunând „de la A la Z”, până când afacerea americană a ajuns și ea pe profit.

Discursul de la Paris lucrase însă în fundal, iar Motorola începuse să testeze bateriile BYD. Întâlnirea decisivă a avut loc la Atlanta, într-un birou mic și modest, unde șeful diviziei de baterii le-a spus clar: „Ne place oferta voastră, ne place performanța, dar siguranța este criteriul numărul unu. Nu putem face compromisuri”. Exact atunci a intrat un inginer cu vestea: „Tocmai au trecut testul de siguranță”. „Ne-am mutat din sala obișnuită direct în sala de consiliu”, povestește ea.

A urmat un nou obstacol. Motorola, inventatorul standardului de calitate Six Sigma, a trimis auditori în fabrica BYD, unde aproape totul se făcea manual, iar aceștia au ridicat din umeri: „Nici măcar nu știu cum să măsor datele aici. Nu vă pot califica”. Fondatorul BYD le-a explicat că, folosind dispozitive de ghidaj fix, munca manuală poate da rezultate la fel de precise ca automatizarea, iar americanii au acceptat să verifice: „Sună inedit, dar s-ar putea să aibă sens”. După aproape două săptămâni de audit, verdictul a venit. „Așa am devenit primul furnizor din China continentală pentru Motorola”.

Fondatorul orfan, cu două perechi de pantofi

Stella Li insistă să vorbească și despre omul care a pornit totul. Wang Chuanfu și-a pierdut părinții în școala primară, a fost crescut de frații lui, a locuit pe la diferite familii și a ajuns la facultate prin forțe proprii.

„Când a înființat compania, nu avea relații, nu avea bani”, spune ea despre acesta.

Astăzi, spune ea, fondatorul BYD deține mii de brevete, poartă uniforma de lucru a fabricii și trăiește la fel de simplu ca la început. „Glumim adesea pe seama lui că are doar două perechi de pantofi de schimb: dacă se strică una, o ia pe cealaltă”. Din această cultură a ingineriei a crescut o companie care are astăzi 120.000 de ingineri și înregistrează, potrivit Stellei Li, 52 de brevete pe zi lucrătoare.

Ce le spune tinerilor: școală, seriozitate și bucuria de a munci

Întrebată de Mihai Gâdea ce le-ar transmite tinerelor din România care visează, ca ea odinioară, să le cumpere părinților un bilet de avion, Stella Li nu vorbește despre noroc sau relații, ci începe cu școala: „Educația este cheia; învățați din greu.”

Ea însăși spune că nu și-a regretat niciodată alegerea de a studia statistica, mai ales acum, când totul se sprijină pe matematică, inclusiv inteligența artificială: „Dacă aș lua-o de la capăt, aș alege același drum”.

Al doilea sfat ține de seriozitatea la locul de muncă, același pe care îl repetă fiecărui angajat nou al BYD.

„Dacă muncești din greu și îți asumi responsabilitatea, oportunitățile vor veni spre tine” – Stella Li.

Nu contează, spune ea, că la început nu știi unde vei ajunge: „nu știi niciodată care va fi destinația ta finală, dar dacă ți se încredințează o sarcină, fii responsabil și adu rezultate. Iar dacă te descurci foarte bine, fă un pas în plus și ajută-ți colegii”.

Iar consecvența, crede ea, nu trece niciodată neobservată: „Dacă lucrezi cu consecvență, cineva te va remarca și îți va deschide uși noi”.

Recunoaște că și ea a avut momente în care a vrut să se oprească. „Uneori m-am întrebat și eu: „Ar trebui să renunț? Ar trebui să mă opresc?”. Dar mi-am spus: „Nu, merg acasă, mă odihnesc bine, iar mâine este o nouă zi”.”

Al treilea sfat este să alegi ceva ce îți place cu adevărat. „Munca nu trebuie să fie o corvoadă făcută doar pentru salariu; trebuie să găsești bucurie în ceea ce faci.” Îl citează pe Warren Buffett, care spunea „Du-te la muncă dansând step”, iar al patrulea sfat este să alegi o industrie cu viitor. „Dacă îmbini aceste patru principii, succesul va veni garantat”.

„Doar un capitol”

După trei decenii în care a dus o firmă pornită dintr-un apartament cu două camere în peste 100 de țări, Stella Li spune că abia acum începe partea următoare: să facă BYD unul dintre cele mai admirate branduri din lume și o forță industrială pentru inteligența artificială.

„Cei 30 de ani petrecuți în BYD reprezintă doar un capitol”, visează ea.

Iar despre România, unde BYD pregătește investiții de câteva sute de milioane de dolari în stații de încărcare ultra-rapidă, a închis discuția revenind la numele companiei: „Numele nostru este Build Your Dreams. Sperăm să venim aici, să aducem inovația și tehnologia și să ne construim visele împreună cu oamenii de aici”.