BMW investește 1 miliard de euro în construirea unei fabrici la 75 de km de Oradea

Producătorul auto german BMW AG a anunţat marţi că va investi peste un miliard de euro în construirea unei fabrici la Debrecen, în Ungaria, pentru a-şi extinde capacităţile de producţie în Europa, unde vinde 45% din vehiculele sale, transmit MTI şi Reuters.



În noua uzină vor fi fabricate maşini electrice şi convenţionale, capacitatea de producţie fiind de 150.000 de maşini pe an. Iniţial vor fi 1.000 de angajaţi dar numărul lor va putea creşte, a anunţat ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului, Peter Szijjarto. Acesta a adăugat că noua investiţie va spori competivitatea ţării şi va întări relaţiile economice dintre Ungaria şi Germania.



Szijjarto a explicat că BMW a ales Ungaria pentru construirea noii fabrici datorită impozitelor scăzute, flexibilităţii reglementărilor din domeniul muncii şi a angajaţilor bine pregătiţi profesional.



În ultimele 14 luni BMW a analizat câteva oraşe europene pentru a stabili unde va fi noua sa fabrică.



În iunie, Mercedes-Benz, divizia de lux a grupului auto german Daimler, a început construcţia celei de-a doua fabrici din Ungaria, realizată cu o investiţie de un miliard de euro, care va crea 2.500 de noi locuri de muncă.



Producţia uzinei din Kecskemét (92 km de Budapesta) ar urma să demareze în 2020. Linia de asamblare va fi flexibilă, fiind adaptată pentru fabricarea de maşini cu tracţiune integrală, modele electrice, compacte şi sedanuri, a afirmat Markus Schafer, membru al Consiliului de Administraţie al Mercedes-Benz.



Producţia şi exportul de autoturisme fabricate de constructorii străini este un factor important de creştere economică pentru Ungaria, ţară unde salariile muncitorilor calificaţi sunt sub nivelul din Occident. Anul trecut, industria auto a fost responsabilă pentru un sfert din producţia industrială a Ungariei.



În România, Daimler are două unităţi de producţie, la Cugir şi Sebeş