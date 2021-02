​Buget 2021. Ministerul Sănătății primește cu 11% mai puțini bani. Ministerul Educației, cu 0,81% mai puțin față de 2020

​Buget 2021. În ceea ce privește Ministerul Sănătății, va primi 17,4 miliarde lei, cu 11,2% sub execuția pe 2020. Din această sumă, 2,3 miliarde ar urma să se ducă pe cheltuieli de personal, 4,8 miliarde le bunuri și servicii, iar 9,5 miliarde pe transferuri între unități ale administrației publice.

​Buget 2021. Bugetele celorlalte instituții:

- Ministerul Afacerilor Externe va primi cu 3% mai puțin, bugetul urmând a se ridica la 1,06 miliarde lei.

- Ministerul Afacerilor Interne urmează a primi cu 1,75% mai mult, respectiv 20,9 miliarde lei

- Ministerul Agriculturii va primi cu 10% mai mult, respectiv 25,9 miliarde lei.

- Ministerul Apărării primește cu 3,4% mai mult, respectiv 20 miliarde lei.

- Ministerul Cercetării și Inovării primește cu 24,3% mai mult, respectiv 1,92 miliarde lei

- Ministerul Culturii primește cu 12,8% mai mult, respectiv 894,2 milioane lei.

- Bugetul Ministerului Dezvoltării va fi mai mic cu 19,19%, la 7,15 miliarde lei

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va primi cu 186% în plus, urmând a avea un buget de 6,58 miliarde lei

- Ministerul Energiei va primi cu 45% mai mult, suma alocată de la buget urmând a fi de 889 milioane lei

- Ministerul Finanțelor va avea un buget mai mic cu 3%, urmând a se ridica la 5,39 miliarde lei

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va avea un buget mai mare cu 11,3%, urmând a se ridica la 2 miliarde lei

- Ministerul Justiției urmează să aibă un o alocare mai mică cu 2,5%, la 4,68 miliarde lei

- Ministerul Apelor și Pădurilor va avea un buget mai mare cu 18,8%, urmând a se ridica la 1,32 miliarde lei

- Ministerul Muncii va avea un buget mai mare cu 10%, respectiv de 53,7 miliarde lei

- Ministerul Public – mai mult cu 2,3%, la 1,54 miliarde lei

- Ministerul Tineretului și Sportului – mai mare cu 3,2%, la 543,1 milioane lei

- Ministerul Transporturilor – mai mare cu 9,4%, la 14,1 miliarde lei

- Secretariatul General al Guvernului – mai mult cu 5%, la 1,98 miliarde lei

- Serviciul de Informații Externe – mai puțin cu 0,03%, la 390,7 milioane lei

- Serviciul de Protecție și Pază – mai mult cu 49,4%, la 397 milioane lei

- Serviciul de Telecomunicații Speciale – mai puțin cu 9,8%, la 622,1 milioane lei

- Serviciul Român de Informații – mai puțin cu 0,56%, la 2,7 miliarde lei

- Senatul României primește cu 24,2% mai mult, respectiv 249,8 milioane lei

- Camera Deputaților va avea un buget mai mare cu 16,5%, respectiv de 478,8 milioane lei

Care sunt ministerele care primesc cei mai mulți bani în 2021

În topul ministerelor cu cei mai mulți bani se află cel al Economiei, Energiei, dar și cel al Mediului. În schimb, Educația primește cel mai mic buget, adică 28,5 miliarde de lei, cu 2,8% mai mult faţă de anul trecut.

”Este un buget al relansării, este un buget robust, este un buget realist”, a declarat Alexandru Nazare.

Cea mai mare crestere, de 186%, o are Ministerul Economiei care primeste 6,5 miliarde lei. Pe loc doi se află ministerul Energiei care încaseaza 1,1 miliarde lei, adică cu 85% mai mult față de 2020. Este urmat apoi de ministerul Agriculturii, cu o creștere de 41% față de execuția din 2020. La fel și Ministerul Mediului care primește 1,4 miliarde de lei.

”Investititiile în bugetul prezentat astăzi sunt la 61 miliarde, de la 53 miliarde. Deci sunt 8 miliarde în plus la investiți.i Este un nou maxim istoric al investițiilor.

14,1 miliarde de lei pentru Transporturi

Transporturile au 14,1 miliarde, discutăm de o sumă mai mare decât au avut în execuție anul trecut, este o creștere cu 1,2 miliarde.

La Cultură bugetul crește cu 12%, sunt asigurați banii pentru Festival Enescu.

Ministerul Economiei are o creștere semnificativă, are un buget de 6,5 miliarde. E vorba de toate granturile pe care le gestionează, schemele de ajutor de stat, plus fonduri europene, conduc la această sumă. E o creștere mare!”, a mai declarat ministrul.

Ministerul Muncii, creștere cu doar 10%

În schimb Ministerul Muncii are o creștere de doar 10 la sută. Cea mai mare lovitură au primit-o pensionarii.

”Niște lucruri s-au făcut și nu sunt niște lucruri neimportante, dat fiind că avem o creștere a pensiilor de 14% făcută în 2020, o creștere a pensiilor care practic e asigurată prin acest buget în 2021. Care înseamnă un efort bugetar de 8 miliarde. Creșterea a fost făcută și în acest buget este asigurată. Nu există dubii în acest sens. Credeți-mă, nu este un an ușor. Să știți că este un punct foarte periculos. Se creează acum premisele planului național de reziliență”, mai spune Nazare.

O crestere mică apare și la Ministerul Educației, cu doar 2,8% mai mult față de anul trecut. Potrivit proiectului de buget, deficitul estimat pentru acest an este de 7,16% din PIB, adică 80 miliarde lei şi este construit pe creștere economică de 4,3%, dar și o inflație de 2,4%, 310.000 șomeri, și un câştig salarial mediu net de 3.323 lei lunar.

