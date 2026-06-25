China nu mai copiază, ci conduce. Cum s-a inversat cursa tehnologică cu SUA

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Timp de decenii, companiile americane au dominat tehnologic, iar China le copia. Acum ecuația s-a inversat: de la baterii și panouri solare până la pământuri rare și științele vieții, firme chineze precum gigantul CATL dețin unele dintre cele mai avansate tehnologii din lume – și pun rapid în aplicare planuri de a acapara noi piețe. Statele Unite se află la o răscruce: să folosească tehnologia chineză, ieftină și avansată, sau să plătească mult mai mult pentru independență. Iar oficialii americani avertizează că dependența vine cu un preț strategic ridicat, notează The New York Times.

Într-o fabrică din sud-estul Chinei, brațe robotice se rotesc cu mișcări de balet, înfășurând fâșii lungi de metal în rulouri și modelându-le în „cărămizi” menite să devină baterii.

Sub privirile muncitorilor în salopete albe, bateriile în formare sunt ambalate în carcase de aluminiu și, după cum spun chiar angajații, li „se dă viață” – sunt încărcate cu o sarcină electrică ce va alimenta, în cele din urmă, mașini și centre de date din întreaga lume.

Situl, deținut de Contemporary Amperex Technology Company Ltd. (CATL), este cel mai mare complex de fabrici de baterii din lume și cel mai avansat. Între zidurile sale, dinamica dintre Statele Unite și China se schimbă.

Timp de decenii, companiile americane au păstrat un avans tehnologic uriaș față de concurenții lor chinezi. Firmele americane veneau în China pentru a-și produce mai ieftin bunurile.

Ca preț de intrare pe piață, guvernul chinez forța companiile străine să intre în parteneriate prin care firmele chineze puteau învăța de la ele și le puteau absorbi tehnologia mai avansată.

În cel puțin câteva sectoare, ecuația s-a inversat, China devansând Statele Unite. De la baterii și panouri solare până la pământuri rare și științele vieții, China dezvoltă unele dintre cele mai avansate tehnologii din lume și pune rapid în aplicare planuri menite să acapareze și alte piețe.

CATL este edificatoare pentru această schimbare. Compania a prezentat o baterie care, potrivit propriilor afirmații, poate alimenta un vehicul electric pe o distanță de 400 de kilometri cu mai puțin de 10 minute de încărcare – de aproximativ trei ori viteza de încărcare a bateriilor obișnuite din alte vehicule electrice. Tehnologia de baterii a CATL alimentează milioane de vehicule electrice ieftine pe care China le exportă în întreaga lume.

Compania vede potențial suplimentar pe uriașa piață auto americană.

„Bineînțeles că, dacă există o oportunitate în SUA, dorim să o valorificăm”, a declarat Fred Zhang, purtător de cuvânt al companiei.

Aceste progrese ridică semne de întrebare majore pentru oficialii americani, care văd un pericol în dependența excesivă de tehnologia chineză. Parlamentari și unii oficiali din administrație susțin că China a recurs la practici de tip prădător pentru a-și construi o poziție dominantă în domeniul bateriilor și în alte sectoare. Aceștia afirmă că acest lucru a golit de conținut baza industrială a altor țări, inclusiv a Statelor Unite, și a extins puterea guvernului chinez la nivel global.

În ultimul an, Beijingul și-a transformat în armă controlul asupra lanțurilor de aprovizionare globale, oprind exporturile de minerale și amenințând să închidă fabrici americane pentru a forța administrația Trump să dea înapoi în privința tarifelor vamale. China a descris controlul său asupra altor industrii, precum cea farmaceutică, drept o potențială pârghie viitoare împotriva guvernelor străine.

Deputatul John Moolenaar, republican din Michigan și președinte al Comisiei speciale pentru China din Camera Reprezentanților, a afirmat că China a subvenționat CATL „pentru a-i submina pe concurenții din afara Chinei și a crea o dependență la nivel mondial”. Încredințarea unei industrii critice acestei companii ar fi „o eroare gravă”, a adăugat el.

Dar alții spun că refuzul de a colabora cu firme chineze precum CATL va face companiile americane să rămână în urmă, erodând poziția Americii în industrii importante. Izolarea celor mai dinamice economii ale lumii ar putea, de asemenea, încetini progresul către descoperiri științifice și tehnologice și ar putea împiedica eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

„De zeci de ani ne-am obișnuit cu o lume în care tehnologia și inovația vin din Occident”, a declarat Kyle Chan, cercetător la Brookings Institution, un think tank din Washington. „Acum, rolurile se inversează”.

Statele Unite par să se afle la un punct de inflexiune, în care trebuie să aleagă: să folosească tehnologia chineză de baterii, ieftină și avansată, sau să cheltuiască mult mai mult pentru a dezvolta un lanț de aprovizionare independent pentru o industrie care ar putea ajunge să stea la baza unei mari părți din infrastructura energetică a SUA.

Oficialii americani s-au opus ferm importurilor de mașini chinezești, văzându-le ca pe o cale rapidă spre distrugerea industriei auto americane. Sunt însă mai divizați în privința bateriilor care echipează mașinile, centralele electrice și centrele de date, întrucât majoritatea marilor producători de baterii sunt companii străine.

General Motors a investit alături de producători sud-coreeni de baterii pentru a construi un lanț de aprovizionare fără componentă chineză, dar alți constructori auto americani consideră deja CATL un partener vital. CATL vinde baterii către Tesla și și-a licențiat tehnologia către Ford Motor, pentru a fi folosită în fabricile din Michigan și Kentucky.

Ford a colaborat cu producătorul sud-coreean de baterii SK On în fabrica sa din Kentucky, dar a dizolvat parteneriatul în decembrie. Republicanii au eliminat stimulentele administrației Biden pentru vehiculele electrice, răcind astfel piața auto electrică din Statele Unite. Anul acesta, Ford a anunțat că va reorienta fabrica din Kentucky spre producția de baterii pentru producătorii de energie și centrele de date, un domeniu pentru care Congresul încă acordă subvenții.

Prezența CATL în Statele Unite a fost controversată. În 2023, guvernatorul de atunci al statului Virginia, Glenn Youngkin, a blocat o fabrică Ford-CATL, numind-o un „cal troian” al Partidului Comunist Chinez.

În 2025, guvernul american a adăugat CATL pe o listă a companiilor militare chineze, susținând că este „afiliată indirect” unor organisme de vârf ale guvernului chinez. CATL a afirmat că această desemnare, care interzicea companiei accesul la contracte de apărare americane, era „o greșeală” și că nu s-a implicat niciodată în activități militare.

Tatonarea terenului

Investițiile chineze se confruntă deja cu obstacole semnificative în Statele Unite, printre care verificări federale de securitate și restricții impuse de state asupra achizițiilor chineze de imobile și terenuri agricole. În Michigan, companiei chineze Gotion i s-a interzis construirea unei fabrici de baterii pentru vehicule electrice, în urma unor proteste.

Statele Unite aplică, de asemenea, tarife ridicate la importurile chineze de mașini și baterii, precum și o interdicție privind utilizarea software-ului chinez, începând cu vehiculele din 2027.

Dar companii americane și chineze urmăresc dacă aparenta deschidere a președintelui Trump față de afacerile cu China și planurile sale de a se întâlni din nou anul acesta cu liderul chinez, Xi Jinping, ar putea deschide calea spre mai multe parteneriate.

Trump a salutat investițiile din Japonia și Europa, iar oficialii chinezi le-au propus omologilor lor americani să investească în Statele Unite. În timpul vizitei lui Trump în China, luna trecută, cele două țări au anunțat că vor crea un „consiliu pentru investiții”.

Într-un interviu acordat CNBC pe 14 mai, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că acest consiliu va „decide din start care sunt domeniile nestrategice și nesensibile în care chinezii ar putea investi”.

Dar administrația Trump a fost atentă la criticile potrivit cărora investițiile chineze ar putea compromite securitatea națională. În mai, reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a afirmat că acest consiliu se va concentra mai degrabă pe soluționarea unor plângeri punctuale ale companiilor americane decât pe crearea unui „program de investiții reciproce”.

Reva Goujon, director la firma de cercetare Rhodium Group, a spus că firme americane precum Ford și Stellantis sunt interesate de parteneriate care le-ar putea ajuta să absoarbă tehnologie chineză mai avansată și să-și mențină gama de vehicule electrice fără a suporta costuri ridicate. Stellantis are o asociere în participațiune cu CATL în Europa și construiește o fabrică de baterii în Spania.

„Încearcă să se poziționeze pentru cazul în care va exista o destindere între SUA și China în privința investițiilor”, a spus ea. „Tatonează terenul politic”.

Guvernul chinez a încurajat unele companii să se extindă pe plan internațional, dar, în cazul sectoarelor strategice precum cel al bateriilor, rămân semne mari de întrebare privind cât de multă tehnologie va permite China să fie împărtășită cu partenerii străini.

Pe lângă faptul că își flexează controlul asupra exporturilor de minerale, Beijingul a adăugat recent restricții la exportul tehnologiilor de fabricare a bateriilor și a instituit un sistem mai riguros de verificare a investițiilor tehnologice în afara țării, a precizat Goujon.

Imperativul țării „este să-și păstreze bijuteriile coroanei pentru orice tehnologie”, a spus ea. „Când vine vorba de forme mai evidente de transfer tehnologic, cred că Beijingul va fi foarte, foarte strict în această privință”.

Beijingul a torpilat achiziția de către Meta a companiei Manus, o firmă de inteligență artificială cu sediul în Singapore, fondată în China, și i-a interzis lui Elon Musk să cumpere echipamente care l-ar fi ajutat pe Tesla să producă produse solare în Statele Unite.

Rush Doshi, profesor asistent la Universitatea Georgetown, fost director pentru China în cadrul Consiliului Național de Securitate al administrației Biden, a spus că investițiile chineze ar putea ajuta Statele Unite dacă CATL ar folosi furnizori, lucrători și software americani. Dar, dacă firma s-ar limita la a aduce toate componentele de mare valoare din China, ar dăuna industriei americane, a adăugat el.

„Dacă importăm baterii chinezești fără să le producem pe ale noastre, vom pierde o industrie critică a viitorului”, a spus Doshi, adăugând: „«Cum» anume se face acest lucru este esențial”.

„Cal troian” sau partener-cheie?

La complexul de fabrici al CATL din Ningde, aerul proaspăt dinspre Marea Chinei de Est pătrundea într-un hol imens din marmură albă și într-un showroom purtând sloganul „Împreună pentru libertatea energetică!”. Clădirea are forma unei baterii cu litiu, produsul pe care zeci de mii de muncitori îl fabrică în fabricile din apropiere.

CATL a fost fondată în 2011, desprinzându-se dintr-o firmă de electronice care a avut șansa vieții sale producând bateria pentru iPod-ul Apple. În cele aproximativ două duzini de fabrici pe care le deține la nivel global, CATL produce acum 40% din bateriile pentru vehicule electrice din lume și 30% din bateriile folosite pentru stocarea energiei solare și eoliene și pentru stabilizarea rețelei electrice.

Compania își atribuie succesul, în parte, cheltuielilor cu cercetarea și dezvoltarea, care, potrivit afirmațiilor sale, depășesc suma cheltuită de toate celelalte companii de baterii la un loc. CATL susține că 22.000 dintre cei 185.000 de angajați ai săi lucrează în cercetare-dezvoltare și că, dintre aceștia, peste 700 dețin un doctorat.

Dar și politicile chineze au fost esențiale pentru succesul companiei, în special stimulentele financiare oferite consumatorilor chinezi pentru a cumpăra vehicule electrice. Guvernul a turnat sute de miliarde de dolari în acest sector. Directive venite de la cele mai înalte niveluri ale Partidului Comunist au încurajat cercetarea în domeniul bateriilor, în timp ce reglementările descurajau folosirea bateriilor non-chineze și împingeau firmele americane în afara țării.

Oficialii americani au criticat subvențiile industriale ale Chinei, afirmând că acestea creează un teren de joc inechitabil și distorsionează piețele globale. Aceste practici nu dau niciun semn de încetinire.

Un studiu publicat în iunie de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a constatat că firmele industriale din China au primit, în ultimele două decenii, de trei până la opt ori mai mult sprijin guvernamental decât companiile din cele 38 de națiuni preponderent bogate care fac parte din OCDE. Într-un raport publicat luna trecută, Camera de Comerț a SUA și Rhodium Group susțineau că politica industrială a Chinei devine tot mai răspândită și mai sistemică, numind această strategie „o politică industrială a tot ce există”.

Alții susțin că progresele Chinei sunt alimentate de investiții în cercetare, educație și talent – politici pe care Statele Unite ar trebui să le imite mai mult.

Albert Bourla, directorul general al Pfizer, declara în martie că una dintre cele mai mari provocări ale companiei era cum să profite de „ascensiunea meteorică” a capacităților științifice ale Chinei, în plină tensiune geopolitică.

Bourla a prezis că, până la finalul acestui deceniu, China va depăși Statele Unite în inovația biofarmaceutică, afirmând că țara a derulat, vreme de decenii, un plan strategic de reformare a reglementărilor, de înregistrare a brevetelor, de finanțare a cercetării și de cultivare a talentelor.

„Și-au construit știința. Așadar, aici trebuie să devenim mai buni”, a spus Bourla.