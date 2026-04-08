Completarea Declarației Unice a fost simplificată: Câte zile mai au contribuabilii pentru bonificația la impozitul pe venit

Contribuabilii trebuie să depună Declarația Unică până la data de 25 mai 2026. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Finanțelor a anunțat că, începând de miercuri, rapoartele cu datele fiscale precompletate pentru Declarația Unică sunt disponibile direct în secțiunea „Mesaje” din cadrul Spațiului Privat Virtual pentru toți utilizatorii care se autentifică folosind certificatul digital.

Potrivit instituției, această soluție dedicată oferă un flux simplificat de acces la informațiile fiscale precompletate pe baza datelor deținute de instituție, permițând contribuabililor să vizualizeze într-un format clar și centralizat veniturile raportate de terți, precum și alte informații relevante.

“Simplificarea interacțiunii contribuabililor cu administrația fiscală este o prioritate a Ministerului Finanțelor. Fiecare instrument digital pe care îl lansăm trebuie să aducă un beneficiu concret: mai puțină birocrație, mai multă transparență și mai multă încredere în relația cu statul", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Mecanismul de precompletare a Declarației Unice (D212) este deja implementat și operational pentru contribuabilii care accesează Spațiul Privat Virtual (SPV) pe bază de nume de utilizator și parole, iar funcționalitatea de precompletare rămâne disponibilă în modul interactiv al formularului electronic.

Aceasta permite importul automat al datelor în rubricile specifice ale declarației, în momentul completării, oferind posibilitatea de a valida sau ajusta informațiile propuse de sistem în timp real.

Pentru anul fiscal 2025, termenul limită pentru depunerea Declarației Unice D212 şi pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice este 25 mai 2026 inclusiv.

Totuşi, contribuabilii persoane fizice pot beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit pentru depunerea Declarației Unice D212 și plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

Tot începând de astăzi, pentru a veni în sprijinul persoanelor care preferă interacțiunea direct, care nu şi-au făcut cont de SPV sau care au nevoie de asistență suplimentară, rapoartele cu datele fiscale sunt disponibile și la ghișeele unităților fiscale. Prin extinderea canalelor de acces digital și fizic, Ministerul Finanțelor facilitează accesul rapid și echitabil la informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor declarative.

Prin aceste măsuri, Ministerul Finanțelor își reafirmă angajamentul pentru digitalizare, transparență și pentru dezvoltarea unor servicii publice moderne, orientate către nevoile reale ale contribuabililor.