Băncile europene cer reguli mai simple pentru a finanţa economiile. Criza din investiţii afectează tranziţia energetică sau Apărarea

1 minut de citit Publicat la 20:31 09 Iun 2026 Modificat la 20:31 09 Iun 2026

Băncile europene cer reguli mai simple pentru a finanţa economiile. Foto: Getty Images

Europa se confruntă cu adâncirea deficitului anual de investiţii de 1.400 miliarde de euro (1.620 miliarde de dolari), ce riscă să întârzie obiectivele sale economice, inclusiv tranziţia energetică, a avertizat marţi Federaţia bancară europeană (EBF), care a cerut reglementări mai simple pentru a ajuta băncile să finanţeze creşterea, notează Agerpres.

Cifra a fost revizuită în creştere, de la o estimare anterioară de 800 miliarde de euro în 2024 şi 1.200 miliarde de euro în 2025, şi se bazează pe analiza firmei de consultanţă Oliver Wyman întocmită la solicitarea EBF.

Federaţia susţine că deficitul de investiţii reflectă sporirea necesităţilor de finanţare în zone cum ar fi energia, apărarea, digitalizarea şi capacitatea industrială. În Europa, băncile furnizează aproximativ 65% din finanţarea către economia reală, mult mai mult decât în SUA. Cadrul de reglementare constrânge creditarea, susţin băncile europene, care fac presiune pentru schimbări.

În iulie ar urma să fie publicată o evaluare a Comisiei Europene privind competitivitatea sectorului bancar, iar propunerile legislative vor urma probabil în 2027.

Franţa şi Germania au cerut Executivului comunitar să devanseze prezentarea "unui pachet ambiţios de simplificare a serviciilor financiare", care să facă regulile mai uşor de parcurs şi mai puţin împovărătoare.

Primele măsuri

Deja autorităţile de reglementare au indicat că vor lua o serie de decizii. În aprilie, Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a anunţat măsuri de simplificare a convergenţei raportării şi reducerea poverii asupra băncilor.

De asemenea, BCE a propus în decembrie simplificarea normelor, deşi fără a atenua cerinţele totale de capital, ceea ce a provocat critici din partea băncilor. Acestea se plâng de mult timp că supervizarea a devenit împovărătoare.

Unele ţări, în special SUA, reduc reglementările şi atenuează cerinţele de capital, pentru a sprijini creşterea, scrie Reuters.

EBF a cerut o simplificare direcţionată, îmbunătăţirea coordonării în rândul autorităţilor de reglementare, în timp ce sunt prezervate măsurile de protecţie post-criză.

Cu încă 150 miliarde de euro, băncile ar putea ţinti aproximativ 20% din necesităţile suplimentare de finanţare ale Europei, susţine EBF. O reducere de 1% a cerinţelor de capital CET1 capital ar elibera 95 miliarde de euro.

De asemenea, EBF a cerut progrese mai rapide în întărirea pieţelor de capital şi finalizarea uniunii bancare, inclusiv schema comună de garantare a depozitelor.