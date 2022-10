3 idei de cadouri pe care le poşi trimite din Germania acasă

Daca te-ai mutat in Germania pentru lucru sau pentru studii sau din orice alt motiv, cu siguranta rudele si prietenii aflati acasa se asteapta sa primeasca ceva in dar.

Daca vrei sa fii original, noi iti oferim mai multe sugestii pentru a face coletele perfecte.

In cazul in care nu stii cu ce sa trimiti coletele, noi iti recomandam serviciul de transport colete Germania - Romania cu microbuzul , astfel incat sa te asiguri ca aceste colete vor ajunge rapid la destinatie si vor fi in stare perfecta, facand in acelasi timp si economii de costuri. De asemenea, daca alegi sa calatoresti acasa pentru a-I vizita pe cei dragi, poti lua cu tine un bagaj de pana la 50 de kg inclus in pretul biletului de microbuz. Daca esti darnic si alegi multe cadouri pentru cei de acasa, atunci optiunea de transport de persoane cu microbuzul Germania – Romania este cea mai buna varianta pentru tine, pentru soguranta, confort si costuri reduse.

Iata cateva idei de cadouri pe care le poti utiliza:

Ciocolata

Daca esti in Berlin, Fassbender & Rausch Chocolatiers de la Gendarmenmarkt este considerat unul dintre cele mai vechi magazine de ciocolata din oras si are peste 200 de tipuri diferite de ciocolata Rausch. Pana cand vei termina sa te minunezi de maiestria uimitoarelor ciocolate – inclusiv Poarta Brandenburg, turnul TV din Berlin si Titanic – vei gasi imposibil sa parasesti magazinul cu mainile goale. Inimioare de ciocolata, batoane de ciocolata, ciocolata subtire ca napolitana, ciocolata neagra si ciocolata cu nuci sunt toate in meniu aici.

Daca esti intimidat de optiunile artizanale, opteaza pentru marci precum Milka sau Kinder, care sunt disponibile pe scara larga in supermarketuri.

Ursuleti gummy germani

Daca ciocolata nu este ceea ce iti doresti, nu-ti face griji. Exista o multime de delicii fara ciocolata si pentru tine, inclusiv emblematicii ursuleti de guma „dansatori”. Antreprenorul german, Hans Riegel, a inventat ursii de guma inca din anii '20, cand si-a infiintat compania de dulciuri, Haribo. Astazi, acesti pui de ursi sunt consumati in masa in intreaga lume.

La doar 30 de minute de mers cu masina de Muzeul Ciocolatei din Köln se afla magazinul Haribo din Bonn, unde culoar dupa culoar este aprovizionat cu delicii colorate pe care le poti cumpara. Alte puncte de vanzare pot fi gasite in Solingen, Neuss, Wilkau-Hasslau si Montabaur.

Ceasuri cu cuc

Desi este atribuit in mod obisnuit Elvetiei, ceasul cu cuc provine din regiunea Padurea Neagra – o zona impadurita in coltul de sud-vest al tarii – si este printre cele mai ravnite suveniruri ale Germaniei. Ceasurile cu cuc variaza in stil si calitate, dar designul de baza a ramas in mare parte neschimbat in ultimii 300 de ani, cu modele complexe care prezinta animale salbatice, scene de vanatoare sau adunari de familie. In special, ceasurile sunt echipate cu un cuc care iese atunci cand este setat. Gasite adesea in zona eleganta din pietele de Craciun din Germania, aceste ceasuri autentice isi merita pretul.

Acestea sunt doar cateva idei de cadouri. In realitate, este evident ca le vei alege pe cele care stiu ca ii vor atrage pe destinatari, insa ciocolata sau ursuletii de jeleu sunt cu siguranta alegeri potrivite de care se va bucura intreaga familie, inclusiv cei mici. Selecteaza produse care sa multumeasca un numar cat mai mare dintre destinatari si asa nu va mai fi nevoie sa cumperi cate un cadou individual pentru fiecare persoana.