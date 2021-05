Eliminati vulnerabilitatile instaland camere supraveghere wireless

Cu acestea puteti supraveghea in orice moment al zilei locuinta de oriunde v-ati afla, caci distanta nu mai constituie un impediment. Asadar, acest tip de camera castiga din ce in ce mai mult teren deoarece va ajuta sa identificati orice vi se pare suspect. Monitorizarea de la distanta se realizeaza de pe telefonul mobil sau computerul personal.

Preferinta pentru camere supraveghere wireless reprezinta o alternativa excelenta la solutiile cablate si urmareste sa abordeze cel mai semnificativ dezavantaj la un sistem de camere de supraveghere prin cablu, instalarea.

Diferenta majora dintre sistemul de camere de supraveghere prin cablu si fara fir este ca imaginile captate sunt transmise fara fir de la camera la unitatea de inregistrare. Asadar, o camera video wireless se conecteaza la reteaua dumneavoastra wi-fi fara a fi necesara cablarea.

Cu toate acestea, singura limitare cand vine vorba de montarea unei camere wireless este accesul la o sursa de alimentare. In concluzie, prin instalalarea de camere de supraveghere wireless nu se va mai crea dezordine si economisiti timp si bani.

In prezent, pe piata, regasiti o multitudine de camere IP wireless ieftine. Asadar, pe langa flexibilitate, clientii aleg sa investeasca in asemenea solutii de supraveghere pentru ca preturile sunt extrem de accesibile. Cu o minima investitie va bucurati de inregistrari in timp real si o multitudine de functii importante. Nu este surprinzator, cu cat cheltuiti mai mult, cu atat creste calitatea si numarul caracteristicilor camerei.

Printre caracteristicile de varf amintim vizibilitatea nocturna si functia de detectie a miscarii. De asemenea, functia de auto-tracking a devenit populara intre caracteristicile de baza ale camerelor. Pentru ca majoritatea infractiunilor sunt comise pe timpul noptii, o camera cu leduri cu infrarosu este imperios necesara. In plus, poate trimite email sau mesaj text pe telefonul mobil cand se detecteaza miscare in raza de actiune.

Pe langa acestea, utilizatorii pot salva inregistrari si poze pe o unitate de stocare NVR, util daca doriti sa tineti camerele ruland tot timpul. Imaginile se pot salva in acelasi timp local, prin adaugarea unui micro SD card acelor camera de supraveghere exterior wireless care sunt prevazute cu slot. Ulterior puteti descarca inregistrarile pe un computer.

De asemenea, in cazul in care are loc o infractiune, puteti sa accesati baza de date deoarece camerele au capacitatea de a reda inapoi imaginile cu viteza mare pentru a va ajuta sa gasiti usor evenimentul si sa verificati exact ceea ce s-a intamplat.

Deoarece camerele de supraveghere cu fir sunt conectate direct la un DVR prin cablu coaxial, pierderea semnalului sau eventualele interferente nu vor crea probleme. In ceea ce priveste camerele wireless, acestea depind de semnalul WiFi pentru a functiona; uneori, semnalul WiFi este slab sau influentat de mediu, cum ar fi peretii grosi si vremea. Dar acestea sunt cazuri particulare.

Camerele wireless pot fi dotate cu microfon si difuzor pentru o comunicare audio bidirectionala indiferent de distanta si ora. Astfel, utilizatorii pot tine legatura cei dragi oricand doresc. Cele mai multe dintre ele au functie pan-tilt sau pan-tilt-zoom. De asemenea, pot accepta mai multi utilizatori in acelasi timp.

