Victor Popa, Povil Imobiliare: „Apartamentele vechi nu mai sunt o alternativă, ci o alegere inteligentă”

Blocuri la oraş. foto: freepik.com

În ultimele luni, cumpărătorii au început să gândească mai strategic, influențați și de modificările fiscale care afectează locuințele noi. De la 1 august 2025, TVA-ul pentru apartamentele care până acum se încadrau la 9% (sub 120 mp și valoare până la 600.000 lei, achiziționate de persoane fizice) va urca la 21%, iar locuințele mai mari, taxate în prezent cu 19%, vor fi și ele impozitate cu 21%. În acest context, tot mai mulți români aleg apartamentele vechi, considerate mai stabile și mai rentabile.

Despre această schimbare de direcție și despre cum arată piața la final de an, am stat de vorbă cu Victor Popa, consilier imobiliar la Povil Imobiliare.

Reporter: Se vorbește mult despre scumpirile din imobiliare. Cum se vede, din interior, această perioadă?

Victor Popa:

„Trăim un mic șoc imobiliar. Costurile de construcție și dobânzile au crescut, iar modificările privind TVA-ul pun o presiune suplimentară pe locuințele noi.”

Reporter: De ce oamenii se îndreaptă spre locuințele vechi?

Victor Popa:

„Apartamentele noi vin cu prețuri și costuri de mentenanță mai ridicate. Pe de altă parte, apartamentele vechi au o poziționare excelentă și pot fi modernizate cu un buget rezonabil. În plus, nu sunt afectate de schimbarea TVA-ului, ceea ce le face mult mai eficiente ca investiție.”

Reporter: Ce tipuri de cumpărători se orientează spre acest segment?

Victor Popa:

„În special investitorii și familiile tinere. Investitorii urmăresc randamentul: chiria obținută este comparabilă cu cea a locuințelor noi, dar costul de achiziție este mai mic.

Familiile tinere, în schimb, caută acces la școli, transport public și servicii — iar cartierele cu blocuri vechi sunt deja bine dezvoltate din punct de vedere urbanistic.”

Reporter: Se poate spune că apartamentele vechi oferă un randament mai bun?

Victor Popa:

„Da, în cele mai multe cazuri, mai ales dacă analizăm raportul chirie/preț de achiziție, diferențele sunt evidente. Creșterea TVA-ului la locuințele noi face ca apartamentele vechi să fie și mai atractive financiar. Cererea pentru chirii rămâne constantă în orașele mari, iar aceste locuințe se închiriază rapid.”

Reporter: Ce sfat le dați celor care caută o locuință acum?

Victor Popa:

„Să se uite la valoarea reală a proprietății. Majorarea TVA-ului poate însemna zeci de mii de lei în plus la achiziție. Zona, calitatea clădirii și potențialul de creștere în timp sunt mai importante decât ideea de «nou».

Noi, la POVIL Imobiliare, facem analize detaliate și îi ghidăm pe clienți către opțiunile care se potrivesc bugetului și stilului lor de viață.”

Reporter: Cum vedeți evoluția pieței?

Victor Popa:

„Piața se va stabiliza, însă nu vom mai vedea creșteri spectaculoase de prețuri. Creșterea TVA-ului va tempera achizițiile de locuințe noi, iar apartamentele vechi vor câștiga în continuare teren. Piața trece printr-un proces de maturizare, iar cumpărătorii sunt tot mai bine informați.”

Reporter: Unde vă pot contacta cititorii?

Victor Popa:

„Cel mai simplu este pe povil.ro, unde actualizăm zilnic anunțurile și oferim consultanță imobiliară personalizată pentru fiecare client. Ne dorim să îi ajutăm pe oameni să facă alegeri inteligente pe termen lung.”

Piața imobiliară se reașază. În timp ce locuințele noi sunt impactate de creșterea TVA-ului, apartamentele vechi câștigă teren prin preț corect, amplasare mai bună și randament investițional mai ridicat. Pentru tot mai mulți cumpărători, acestea devin nu doar o alternativă — ci alegerea inteligentă.