Industriile creative sunt „extrem de îngrijorate” de acordul OpenAI–Disney

13 Dec 2025

La Hollywood crește anxietatea privind impactul inteligenței artificiale asupra industriilor creative. sursa foto: Getty

Un sindicat care îi reprezintă pe lucrătorii din industriile creative avertizează că există „o îngrijorare reală” în rândul membrilor săi în legătură cu un acord în valoare de 1 miliard de dolari care va aduce personaje Disney în ChatGPT și în instrumentul de generare video Sora. Disney este primul mare studio care licențiază părți din catalogul său către OpenAI, compania care dezvoltă aceste instrumente, scrie BBC.

Fanii vor putea genera și distribui imagini și videoclipuri cu peste 200 de personaje din francizele Disney, inclusiv Pixar, Marvel și Star Wars.

„Toată lumea din industria de divertisment, în special toți creatorii de conținut, sunt extrem de îngrijorați de implicațiile acestui acord”, a declarat Duncan Crabtree-Ireland, director executiv al SAG-AFTRA.

El a precizat că cele două companii au contactat sindicatul – care reprezintă 170.000 de profesioniști din media la nivel global – pentru a transmite că acordul exclude explicit utilizarea imaginii, înfățișării sau vocii interpreților umani.

Cu toate acestea, spune el, evoluția rămâne una îngrijorătoare.

„Există o îngrijorare reală, pentru că nimeni nu vrea să vadă creativitatea umană cedată modelelor de inteligență artificială”, a declarat el pentru BBC News.

„Un moment important pentru industria noastră”

Anunțul vine într-un moment în care OpenAI se confruntă cu tot mai multe întrebări legate de modul în care este folosită tehnologia sa, iar în Hollywood crește anxietatea privind impactul inteligenței artificiale asupra industriilor creative.

Potrivit unei postări pe blog care anunță acordul, lista personajelor eligibile include figuri din filmele Disney Zootopia, Moana și Encanto, precum și personaje precum Luke Skywalker din Star Wars și Deadpool din universul Marvel.

Desigur, lista îi include și pe Mickey și Minnie Mouse.

Rămâne însă neclar cum vor suna aceste personaje, întrucât Disney a precizat că acordul „nu include nicio înfățișare sau voce a talentelor umane”.

„Avansul rapid al inteligenței artificiale marchează un moment important pentru industria noastră”, a declarat directorul general al Disney, Bob Iger. „Prin această colaborare cu OpenAI, vom extinde cu grijă și responsabil aria de acoperire a poveștilor noastre”.

Se așteaptă ca utilizatorii să poată începe să creeze videoclipuri și imagini în Sora și ChatGPT la începutul anului 2026.

Acordul este anunțat în contextul unor informații potrivit cărora avocații Disney ar fi trimis miercuri către Google o notificare de tip „încetare și renunțare”, acuzând compania tech de încălcarea drepturilor de autor „la o scară masivă”.

BBC a solicitat un punct de vedere din partea Google.

Joel Smith, partener specializat în proprietate intelectuală la firma de avocatură Simmons & Simmons, a declarat că acordul dintre Disney și OpenAI arată că „deținătorii de drepturi și marii dezvoltatori de AI se mișcă rapid pentru a încheia acorduri de licențiere colaborative, în vederea accesului la conținut pentru antrenare și utilizări viitoare”.

Sindicatul Equity, care reprezintă lucrători din industria de divertisment, afirmă că drepturile actorilor trebuie protejate. Organizația consultă în prezent mii de interpreți, întrebându-i dacă sunt dispuși să refuze scanarea digitală pe platourile de filmare, ca formă de presiune pentru obținerea unor garanții mai solide în domeniul AI.

Cathy Sweet, responsabilă pentru TV și Film în cadrul Equity, a spus că acordul dintre Disney și OpenAI întărește „exact motivul pentru care membrii noștri luptă pentru protecții legate de inteligența artificială”.

„Materialele înregistrate care vor fi revândute în cadrul acestui acord uriaș, cu sume amețitoare, sunt rezultatul muncii profesionale a creatorilor, iar drepturile lor trebuie protejate”, a declarat ea.

Îngrijorări legate de conținut

Videoclipurile hiper-realiste generate de Sora au devenit populare în Statele Unite, însă au apărut și critici serioase, unii acuzând faptul că instrumentul a facilitat crearea de deepfake-uri ofensatoare cu persoane publice decedate.

În octombrie, OpenAI a suspendat capacitatea instrumentului video de a genera imagini cu Martin Luther King Jr., după ce aplicația a produs reprezentări considerate „lipsite de respect” ale liderului pentru drepturi civile.

Compania a recunoscut necesitatea unor garanții mai puternice, după ce au apărut clipuri în care acesta era prezentat spunând lucruri ofensatoare, stârnind indignare publică.

Alte videoclipuri similare cu președintele John F. Kennedy, regina Elisabeta a II-a și fizicianul și cosmologul Stephen Hawking au circulat, de asemenea, pe scară largă.

În unele cazuri, membrii familiilor au cerut OpenAI să oprească posibilitatea de a crea astfel de videoclipuri.

Zelda Williams, fiica regretatului comedian Robin Williams, a îndemnat oamenii să înceteze să îi mai trimită videoclipuri generate de AI cu tatăl ei.

În noiembrie, Warner Music Group a anunțat planuri pentru lansarea unei inițiative muzicale bazate pe inteligență artificială, împreună cu start-up-ul tehnologic Suno, la un an după ce a dat în judecată compania într-un proces de referință.