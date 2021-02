Paradisul neinterzis de pandemie: care sunt ofertele de cazare in Poiana Brasov?

Din acest motiv, Christian Tour pune la dispozitia turistilor o pleiada de oferte de cazare in aceasta statiune iubita de conationali si straini deopotriva!

Statiunea este situata in Muntii Carpati, la o distanta de 8 km de Brasov, fiind inconjurata de 4 masivi muntosi: Postavaru, Piatra Craiului, Bucegi si Piatra Mare. In plus, deoarece este aflata la mai putin de 200 de kilometri de Bucuresti, Poiana Brasov este o destinatie usor accesibila oricui, motiv pentru care un weekend petrecut in aer liber poate fi o ocazie incredibila pentru “reincarcarea bateriilor”, departe de tumultul Capitalei.

Pe timp de iarna, statiunea iti pune la dispozitie nu mai putin de 7 piste diferite de ski sau snowboard, o ocazie in plus de a profita din plin de ofertele de cazare Poiana Brasov! Statiunea are o lunga istorie a sporturilor de iarna, primele competitii oficiale desfasurandu-se incepand cu anul 1951. De atunci, multi turisti care sunt in cautarea confortului luxos, la un pret atractiv, aleg ofertele de cazare din Poiana Brasov!

Indiferent de anotimp, Poiana Brasov are ceva de oferit oricui! In perioada verii, privirile iti vor fi cu usurinta furate de peisajele feerice, in timp ce te relaxezi cu cei dragi la un picnic pe covorasele de flori, iar in jur se aud ciripituri si zumzetul albinelor.

Desigur, in timpul iernii, amatorii de sporturi se intrec in fel si fel de competitii, in timp ce micutii se bulgaresc si construiesc forturi si oameni de zapada! Pentru o relaxare deplina, seara poti alege sa te distrezi la nenumaratele baruri si pub-uri din zona, unde te poti delecta cu un vin fiert delicios! Oricare ar fi anotimpul tau preferat, nu uita sa profiti de ofertele de cazare Poiana Brasov oferite de Christian Tour!

Ce oferte sunt disponibile pe site-ul operatorului de turism?

Printre oferte se numara pensiuni si hoteluri renumite, cu traditie indelungata in zona! Serviciile oferite sunt excelente, astfel ca nu vei duce lipsa de nimic in timpul “escapadelor” tale sau in perioada concediului petrecut alaturi de familie si prietenii dragi.

De asemenea, poti consulta si ofertele de cazare pentru perioada sarbatorilor, care ofera preturi avantajoase ce includ diverse servicii, precum mese speciale, facilitati de recreere si programe artistice. Tot ce iti mai ramane de facut este sa iti pregatesti bagajele si sa iti rezervi din timp o vacanta pe cinste, alaturi de Christian Tour!

De la nenumaratele optiuni pentru amatorii de sporturi ale zapezii, pana la plimbari sau gratare in aer liber, aceasta statiune are de oferit cele mai frumoase amintiri oricarui turist! Asadar, indiferent ca optezi pentru zile petrecute cu familia sau momente pline de distractie alaturi de prieteni, oportunitatile sunt nelimitate! Descopera toate ofertele de cazare in Poiana Brasov si fa-ti o rezervare la Christian Tour!