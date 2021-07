Marele premiu la LOTO 6/49 a fost câștigat de două ori în luna iunie

Câștigătorul a dorit să își păstreze anonimatul și a declarat presei că a jucat constant la loto în ultimii doi ani, doar variante simple. Numerele jucate nu au nicio semnificație anume, alegându-le pe loc, în agenție, în momentul în care pune biletul.

„Jocul periodic la Loteria Romana chiar poate aduce câștiguri consistente. Nu vă pierdeți încrederea. Eu am jucat și am câștigat”, a declarat bărbatul din Blaj, menționând că va folosi banii pentru a-și ajuta familia, care are venituri modeste.

În urma acordării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 3 iunie, pentru următoarea extragere, din data de 6 iunie, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri 500.000 de lei.

Marele premiu nu a fost câștigat din nou cu acea ocazie, ci la extragerea din 27 iunie. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Suceava și a fost completat cu două variante simple, costând 10,50 lei. Numere extrase au fost: 23, 27, 25, 11, 18, 22.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Loteria Română, premiul a fost în valoare de 2.797.744 de lei (aproximativ 568.000 de euro). „Nici nu îmi vine să cred că am fost atât de inspirat.

Credeam că nu sunt un om norocos”, a declarat suceveanul. În 6 decembrie 2020, un alt jucător din Suceava câștigase aproximativ 1,46 de milioane de euro cu un bilet pe care a plătit 33,5 lei.

Câștigul din 27 iunie 2021 a fost cel de-al treilea premiu major acordat în acest an la cel mai important produs al Loteriei Românei, Loto 6/49. Primul mare premiu a fost atribuit cu ocazia extragerii din data de 7 februarie, când un jucător din București a primit 8.420.611 de lei (aproximativ 1,72 milioane de euro)

Tot în data de 27 iunie a fost dat și premiul de categoria I la Loto 5/40. Fiind doi câștigători, unul din Câmpulung Muscel (județul Argeș) și celălalt din Brașov, fiecare a primit suma de 225.133 de lei.

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Romane a fost câștigat la Loto 6/49, în anul 2013, și a valorat echivalentul a 11 milioane de euro. Biletul a fost jucat la o agenție din Galați.

Românii au posibilitatea să parieze și pe alte tipuri de loterii. De exemplu, există case de pariuri cu loto online . Cine își deschide cont are acces la zeci de extrageri internaționale. Unele jocuri au extrageri din cinci în cinci minute, iar prețul unui bilet pus pe Internet pornește de la un leu, câștigurile fiind proporționale cu sistemul ales.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal