Principalele probleme cu executarea silita | Perspectiva domnului avocat Moga Șerban din Sibiu

Executorii judecătorești nu sunt obligați să facă verificări ample cu privire la situația datoriei.

În instanțele sibiene se observă cu ușurință că majoritatea proceselor de pe listele de ședință sunt privitoare la aspecte de familie și executări silite. În ultimii ani, am susținut zeci de procese pe executare silită.

Legea în vigoare nu il obligă pe executorul judecătoresc să facă foarte multe verificări atunci când demarează o executare silita , iar acest lucru pasează mingea în colțul persoanei executate, care trebuie să ridice problema, respectiv să facă contestație. Dau un exemplu: executorii judecatorești nu sunt obligați să verifice dacă o datorie este prescrisă atunci când fac o executare silită și astfel sunt puse în executare mii de datorii prescrise, iar dacă datornicul nu demarează contestație la instanță în termen de 15 zile de când află de executarea silită, executarea poate continua.

La fel se întâmplă și în cazul altor situații. De multe ori, este greu sa găsești resursele necesare pentru a demara un proces atât de repede, iar majoritatea oamenilor nici nu cunosc că după 15 zile de la data aflării de executarea silită, orice cale de contestație este închisă. Modul în care este reglementată executarea silită conduce la perpetuarea unor executări abuzive.

Cu toate acestea, dacă clientul este determinat să nu se lase călcat în picioare, păstrează toate actele și vine la avocat în timp util, sunt numeroase aspecte care pot fi invocate în executarea silită și cu care am câștigat foarte multe procese în această arie de practică.

Apărările cele mai des invocate în procesele de executare silită

Spre exemplu, am invocat de foarte multe ori depășirea termenului în care o datorie poate fi executată silit, faptul că executarea silită a fost lăsată în nelucrare timp de mai mulți ani, ceea ce este nelegal sau faptul bunurile executate silit aparțineau altei persoane decât datornicul.

Am avut multe spețe în care s-au pus în executare bilete la ordin. Principalele probleme ridicate în această situație au fost legate de depășirea termenului de 3 ani, în care poate fi completat un bilet la ordin în alb, neîntocmirea unei somații cambiale separate de către executor, procedură care este obligatorie, neexecutarea obligației principale, garantate cu bilet la ordin sau completarea biletului la ordin în fals.

În litigiile bancare, se întâmplă de multe ori să putem invoca clauze abuzive din contractul de credit, referitoare la modul în care se calculează dobânda și comisioanele, iar în situația în care obținem anularea unor astfel de clauze, datoria poate scădea semnificativ. De asemenea, au fost foarte multe situații în care am ridicat probleme referitoare la vânzarea datoriei către firme de recuperări și modul în care s-a realizat aceasta vânzare. În mai multe situații am invocat lipsa unor comunicări privind declararea de către bancă a scadenței anticipate sau nelegalitatea acestei declarații, ceea ce înseamnă că împrumutul nu putea fi pus în executare de-a întregul.

Nu au fost puține situații în care am arătat instanțelor faptul că bunurile executate silit sunt exceptate de lege de la urmărire sau că există diferite drepturi ale unor persoane cu privire la acele bunuri, iar aceste drepturi împiedică executarea lor silită.

O apărare uzual invocată se referă la perceperea penalităților față de consumatori după începerea executării silite. În anumite situații acest lucru este nelegal, însă recuperatorii de creanțe nu respectă totdeauna dispozițiile legale în materie.

Atunci când am avut clienți care erau garanți sau fidejusori ai unor datorii, am cerut de multe ori să fie urmărite întâi bunurile debitorului principal, până să se treacă la urmărirea clientului nostru sau i-am învățat pe clienți cum să recupereze sumele care le-au fost executate de la debitorul principal. Acest lucru nu este totdeauna posibil, dar clientul trebuie să cunoască ce opțiuni are, după caz.

Exemplele date mai sus sunt doar cele mai frecvente și mai puțin tehnice situații pe care le-am întâlnit în practică.

Un proces este, de regulă, mai puțin costisitor decât o executare nelegală

Casa noastră de avocatură s-a ocupat și cu litigii complexe, cu miză semnificativă, în care s-au pus probleme referitoare la executarea acțiunilor unor societăți, situații în care au fost subevaluate părțile sociale ale unor firme pentru a frauda credtiorii sau cazuri în care dimpotrivă, am fost de partea creditorilor și ne-am luptat pentru a obține sechestre și măsuri de executare care să asigure valorificarea creanțelor deținute de clienții noștri.

Drept concluzie, considerăm că este important pentru persoanele implicate într-o executare silită să fie diligente și să acționeze rapid în situația în care se consideră ținta unor abuzuri.

De multe ori o consultație de specialitate din partea unui avocat poate salva alte zeci de ore de stres și mulți bani. Situațiile în care se fac abuzuri nu sunt izolate, iar costurile unor contestații privitoare la executarea silită sunt de regulă mult sub pagubele care pot fi pricinuite de diferite abuzuri.