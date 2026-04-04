Salvamontiştii anunţă condiţii excelente de schi, la Sinaia, de Florii: „Zăpada e incredibil de bună”

Salvamontiştii anunţă condiţii excelente de schi, la Sinaia, de Florii. Foto: Facebook/Salvamont Sinaia

Salvamontiştii din Sinaia anunţă că pe pârtiile din staţiune zăpada este „incredibil de bună”, iar ziua de Florii se anunţă una cu vreme bună.

„Mâine (duminică - n. r.) se anunţă zi faină” pe pârtiile din Sinaia, spun salvamontiştii din staţiune, după ce, sâmbătă, la 2000 de metri altitudine în Bucegi a fost ceaţă, iar unele instalaţii de transport pe cablu fie nu au pornit, fie au pornit cu întârziere, din cauza vizibilităţii reduse.

În această perioadă sunt amenajate pârtiile de pe versantul vestic al domeniului, respectiv pârtiile din Valea Dorului, Valea Soarelui, Călugăr.

Salvamontiștii atrag atenţia schiorilor să nu iasă în afara pârtiilor, pentru că riscă să se accidenteze.

„În afara pârtiilor, zăpadă foarte grea şi apoasă. Mare atenţie la orele după-amiezii pe pantele estice, unde zăpada a stat la "copt" toată ziua şi riscă să se rupă. Şi se rupe cu o zăpadă foarte grea şi apoasă, fără alunecare şi fără portanţă, care se transformă în ciment in jurul picioarelor şi schiurilor dacă a început să curgă. Mare atenţie!! Zăpada rămâne cu mare potenţial ortopedic, da?! Mai puţin pe pârtiile bătute unde, repetăm, este incredibil de bună!”, transmite Salvamont Sinaia.

Cei care vor să meagă în drumeţie pe munte sunt avertizaţi că zăpada este „grea” foarte udă şi sunt sfătuiţi să aibă parazăpezi.