Prima ediție a Congresului Internațional de Medicină Vasculară: Antena 3 CNN și revista Longevity au fost premiate

Congresul „Actualități și Controverse în Chirurgia Vasculară” s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a reunit specialiști de top, cadre universitare și medici din țară și din străinătate. Foto: Captură Antena 3 CNN

Medici de top din România și din străinătate s-au reunit, zilele acestea, la Palatul Parlamentului, pentru prima ediție a Congresului Internațional de Medicină Vasculară, un eveniment dedicat celor mai noi tratamente și provocări din domeniu. În același timp, a fost și un moment de recunoaștere pentru presa care aduce informația medicală mai aproape de oameni: Antena 3 CNN și revista Longevity au fost premiate pentru profesionalism și implicare.

Congresul „Actualități și Controverse în Chirurgia Vasculară” s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a reunit specialiști de top, cadre universitare și medici din țară și din străinătate. Evenimentul a adus în prim-plan cele mai noi metode de prevenție, diagnostic și tratament în bolile vasculare, dar și importanța colaborării interdisciplinare într-un domeniu în care complexitatea cazurilor impune soluții integrate și rapide pentru pacient.

„Cum prevenim principala cauză a mortalității în România și în lume? Este vorba despre ateroscleroză, iar discuția pornește de la fiziopatologie și ajunge la măsuri concrete, inclusiv măsuri populaționale, pentru a preveni aceste boli”, a spus Toni Feodor, medic specialist în chirurgie vasculară.





Participanții internaționali au subliniat valoarea schimbului de experiență și al dialogului profesional pentru evoluția medicinei vasculare și alinierea la standardele europene.

„Cum vedeți medicina aici, în România, în prezent? O văd într-o lumină foarte favorabilă. Observ că medicina vasculară îmbină cultura medicală, știința fundamentală și partea clinică, dar și expertiza tehnică, manifestând un interes în continuă creștere nu doar față de noutăți, ci și față de ceea ce este adecvat”, a spus și Sergi Gianesini, medic italian.

n încheierea congresului, a avut loc o gală specială dedicată presei, un moment de recunoaștere a rolului esențial pe care jurnaliștii îl au în informarea corectă a publicului larg. Andreea Cigolea, realizatoarea emisiunii „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, a fost premiată pentru profesionalism și implicare în transmiterea informațiilor medicale de calitate.

„Premiul acesta mă face să merg mai departe și îmi de puterea asta, să ajung în fața telespectatorilor și să le spun cât de important este prevenția. Este mult mai ieftin să previi din toate punctele de vedere decât să tratezi. Așa că aceste premii mă onorează, ne onorează pe noi toți, toată echipa”, a spus Andreea Cigolea.

„Așa că aveți mare grijă de sănătatea voastră în fiecare zi”, a subliniat ea.

Totodată, Mona Lisa Popa, redactor şef al revistei Longevity, a fost recunoscută pentru calitatea editorială și contribuția la promovarea jurnalismului medical responsabil.

„Pentru noi este extrem de important și la fel de important este faptul că premiul aparține întregii echipe: profesioniști dedicați, pasionați, animați permanent. Este ideea importanței informației de calitate. Trăim vremuri în care informația este ușor accesibilă, dar, în mod egal, este și foarte, foarte vulnerabilă la distorsiuni”, a spus Mona Lisa Popa.

Prin organizarea acestui congres, Societatea Română de Medicină Vasculară își reafirmă angajamentul pentru excelență profesională, colaborare instituțională și promovarea unor standarde medicale aliniate la realitățile europene. Ediția 2026 își propune să devină un reper de maturitate profesională și de dialog constructiv între comunitatea medicală, mediul academic și partenerii implicați în susținerea progresului științific.