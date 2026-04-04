Peisaj religios nou în Germania: Se închid biserici, se deschid moschei, sinagogi și temple. Imigranții își pun rapid amprenta

Moschee în Dresden, Germania. Foto: Getty Images

În Germania, peisajul religios se schimbă vizibil: unele biserici creștine se închid, în timp ce apar noi lăcașuri de cult, pe măsură ce comunitățile de imigranți își pun amprenta asupra orașelor, scrie DW.

Un exemplu clar este Erlangen, un oraș din sudul țării cu aproximativ 119.000 de locuitori, unde diversitatea religioasă devine tot mai evidentă. Aici este în pregătire construcția unei noi sinagogi, pentru care landul Bavaria a pus la dispoziție un teren lângă campusul universitar. În același timp, cele două moschei existente vor să se extindă, iar într-o zonă de la periferie urmează să fie ridicat un templu hindus.

Responsabila pentru integrare și diversitate din primărie, Silvia Klein, spune că orașul reflectă tot mai mult diversitatea de culturi, limbi și religii. În cazul templului hindus, lucrările ar putea începe cel târziu în 2027.

Un motiv important pentru această evoluție este prezența numeroasă a studenților străini. La universitatea din Erlangen studiază peste 2.000 de tineri din India, iar comunitatea indiană este deja a doua ca mărime din oraș.

Erlangen ilustrează o tendință mai largă din Germania: diversitatea religioasă începe să se vadă și în arhitectură. Pe lângă bisericile catolice și protestante tradiționale, există și lăcașuri ortodoxe, cum ar fi cele grecești și rusești. În urmă cu câțiva ani, o comunitate coptă a preluat o biserică catolică, care a devenit între timp Biserica Ortodoxă Coptă „Sfânta Maria și Sfinții Apostoli”. Comunitatea a crescut rapid, de la câteva zeci de membri la peste 200, inclusiv studenți.

În paralel, marile biserici creștine din Germania pierd tot mai mulți credincioși. Dacă în trecut peste jumătate din populație aparținea Bisericii Catolice sau Protestante, acum doar aproximativ 44% dintre germani se mai declară membri ai acestor confesiuni. În consecință, tot mai multe biserici sunt închise sau primesc alte destinații.

Deși în spațiul public apar frecvent idei precum „Germania devine tot mai atee”, realitatea este mai nuanțată. Datele oficiale arată că în țară trăiesc milioane de credincioși din alte religii. De exemplu, în 2020 erau aproximativ 5,3 milioane de musulmani, iar comunitatea creștin-ortodoxă număra în jur de 3,8 milioane de persoane. La acestea se adaugă evrei, budiști, hinduși sau adepți ai altor religii, pentru care există doar estimări.

Această diversitate se reflectă și în numărul tot mai mare de lăcașuri de cult noi. În 2024, în centrul Berlin a fost inaugurat un templu budist, iar până în iunie 2026 urmează să fie deschis acolo cel mai mare templu budist din țară. În prezent, Germania are aproximativ 20 de astfel de temple.

Și templele hinduse sunt tot mai numeroase, mai ales în orașe precum Frankfurt, dar și în Hamburg, München sau Berlin.

În același timp, continuă construcția de moschei. Potrivit organizației DITIB, în ultimul an au fost inaugurate noi moschei în mai multe orașe, iar altele sunt în construcție. În total, organizația are în subordine 862 de moschei în Germania.

Comunitatea evreiască este, la rândul ei, în creștere. Au fost construite sinagogi noi în Magdeburg și Potsdam, iar în prezent toate capitalele de land au cel puțin una. La Frankfurt se construiește și o „Academie Evreiască”, care ar urma să fie inaugurată în noiembrie 2026.

Crește și numărul comunităților ortodoxe, care nu doar preiau biserici rămase fără enoriași, ci își construiesc tot mai des propriile lăcașuri.

În ansamblu, Germania nu devine neapărat mai puțin religioasă, ci mai diversă, iar acest lucru se vede tot mai clar și în peisajul urban.