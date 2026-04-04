SUA riscă să piardă cursa pentru dominația AI cu China: Jumătate din centrele de date planificate sunt blocate sau anulate

Din cauza cererii mari, termenele de livrare pentru transformatoarele de mare putere au crescut dramatic în SUA. FOTO: Profimedia Images

În ciuda nivelului fără precedent de investiții în infrastructura AI - Alphabet, Amazon, Meta și Microsoft se așteaptă să cheltuiască peste 650 de miliarde de dolari în 2026 pentru a extinde capacitatea inteligenței artificiale- aproape jumătate din construcțiile planificate de centre de date din SUA în acest an sunt proiectate să fie amânate sau anulate, potrivit Bloomberg.

Un motiv major din spatele acestor amânări este lipsa componentelor electrice cheie - cum ar fi transformatoarele, tablourile de distribuție și bateriile - care sunt utilizate atât la centrele de date, cât și în afara acestora, deoarece companiile de AI trebuie să extindă infrastructura rețelei pentru a furniza suficientă energie centrelor lor de date. Între timp, infrastructura rețelei este, de asemenea, solicitată de vehiculele electrice și de sistemele de încălzire electrificate.

Conform datelor firmei de informații de piață Sightline Climate, citate de Bloomberg, se așteaptă ca aproximativ 12 gigawați (12 GW) de capacitate a centrelor de date să fie puse în funcțiune în SUA în 2026. Cu toate acestea, doar aproximativ o treime din această capacitate este în prezent în construcție activă din cauza diverselor constrângeri.

Infrastructura electrică reprezintă mai puțin de 10% din costul total al centrelor de date, dar este la fel de vitală ca hardware-ul de calcul. O întârziere a oricărui element al lanțului energetic poate opri întregul proiect, ceea ce face ca transformatoarele, tablourile de distribuție și dispozitivele similare să fie elemente critice, în ciuda ponderii lor relativ mici din cheltuielile de capital.

Din cauza cererii mari, termenele de livrare pentru transformatoarele de mare putere au crescut dramatic în SUA: livrarea dura de obicei 24 până la 30 de luni înainte de 2020, dar perioadele de așteptare pot ajunge până la cinci ani astăzi, potrivit Sightline Climate, citat de Bloomberg. Pentru centrele de date bazate pe inteligență artificială, aceasta este o catastrofă, deoarece ciclurile lor de implementare sunt sub 18 luni.

Pentru a face față lipsurilor, companiile se orientează către piețele globale. Drept urmare, Canada, Mexic și Coreea de Sud au devenit cei mai mari furnizori de transformatoare de mare putere pentru centrele de date bazate pe inteligență artificială. În același timp, importurile de transformatoare de mare putere din China au crescut de la mai puțin de 1.500 de unități în 2022 la peste 8.000 de unități în 2025 până în octombrie, conform datelor Wood Mackenzie citate de Bloomberg.

Volatilitatea exporturilor din China nu se oprește la transformatoare, deoarece RPC reprezintă peste 40% din importurile de baterii din SUA, în timp ce ponderea sa în anumite categorii de transformatoare și tablouri de distribuție rămâne aproape de 30%, potrivit Bloomberg.

Fără a rezolva constrângerile legate de transformatoare, tablouri de distribuție și baterii, chiar și trilioane de dolari în investiții în inteligență artificială s-ar putea să nu se traducă în capacitate reală de inteligență artificială, deoarece implementările vor depinde de disponibilitatea infrastructurii energetice, nu de constrângerile de capital sau de hardware de calcul.