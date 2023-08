Protecţia laterală de pat: Somn liniştit, confortabil şi sigur pentru toţi bebeluşii şi copiii

Orice parinte stie cat de importanta este odihna de calitate a copiilor pentru dezvoltarea optima a acestora.

A le asigura un mediu propice micutilor pentru a dormi in voie si in confort ar trebui sa fie una dintre prioritatile adultilor.

De-a lungul timpului, au aparut numeroase produse care sa asigure un somn bun pentru micuti. Un astfel de produs este o bariera protectie pat copii, care este o solutie versatila pentru a proteja micutii de caderile din timpul somnului. In acest articol vor fi prezentate aceste produse si importanta lor pentru un somn linistit, confortabil si sigur.

Ce este o protectie pat copii

O protectie pat copii este un accesoriu care se poate atasa la patul copilului, pentru a elimina riscul de cadere in perioada odihnei din timpul zilei sau noptii.

Pe masura ce copilul creste, el trece de la somnul in patut, la somnul in patul junior. In aceasta etapa, micutul poate sa nu detina toate abilitatile de a se misca si pozitiona in pat pe timpul noptii intr-un mod care sa-l fereasca de cazaturile accidentale.

Din acest motiv, o aparatoare pat poate fi o alegere inteleapta pe care sa o faca parintii, oferindu-i astfel micutului (dar si lor) un sentiment de liniste si siguranta.

Cum se monteaza o aparatoare de pat

In momentul in care o persoana cumpara o protectie laterala pat ( vezi pe mama.ro ) copii, in instructiunile de montare si de utilizare ale produsului va gasi toate informatiile necesare, furnizate de producator.

De regula, montarea accesoriului implica un proces rapid si simplu. In primul rand, este important ca aparatoarea sa se potriveasca perfect cu dimensiunile patului. Pentru fixare, de regula, nu este nevoie de scule suplimentare, pentru ca produsul este astfel conceput incat sa se monteze cu usurinta.

Inainte de a atasa laterala la patul copilului, este important ca adultul sa elibereze zona respectiva de lucrurile care l-ar putea impiedica sa faca o fixare corecta. Ulterior, protectia se fixeaza cu usurinta sub saltea si are un mecanism astfel conceput incat sa asigure o ancorare stabila, fara sa modifice forma saltelei de pat.

Tipuri de protectii laterale pentru pat

Sunt diverse modele pe care le pot lua in considerare parintii pentru o balustrada protectie pat copii. Iata cateva dintre cele mai populare la ora actuala:

Protectia laterala pentru somiera adancita

Dupa cum arata si numele sau, aceasta protectie laterala pat este potrivita pentru somierele adancite (cu saltele ingropate), oferind o bariera suplimentara de protectie pentru copii. Designul sau este adaptat pentru somierele cu margini mai inalte, fiind usor de montat si de demontat.

Protectia laterala rabatabila

Protectia rabatabila este versatila si un avantaj important al sau este ca ofera flexibilitatea de a fi ajustata in functie de nevoile si preferintele fiecarei familii. Datorita mecanismului de rabatare, acest model de protectie laterala poate fi ridicat si coborat cu usurinta. Astfel, pe timpul noptii, laterala poate fi ridicata, eliminand riscul de cazaturi, iar pe timpul zilei, ea poate fi coborata, asigurand un acces facil pentru copil. Protectiile rabatabile pot fi folosite atat pentru paturile cu saltea la suprafata, cat si pentru cele cu somiera adancita si sunt prevazute cu mecanisme de rabatare securizate, care impiedica rabatarea accidentala.

Protectia laterala culisanta

Acele protectii pat care sunt culisante sunt o solutie practica si eficienta, atat pentru paturile boxspring, cat si pentru cele cu somiera adancita. Avantajul lor este ca pot fi culisate pentru a usura accesul copilului la urcarea si la coborarea din pat. Se pot achizitiona mai multe astfel de aparatori pat, astfel incat sa poata fi ingradit patul ca un patut, oferindu-le micutilor mai mult spatiu de joaca in deplina siguranta, dar sub supravegherea adultilor.

Protectii din plasa sau din lemn

Majoritatea protectiilor laterale pentru pat sunt realizate din bare metalice, care asigura rezistenta si durabilitate, dar care sunt acoperite cu materiale textile moi, pentru evitarea accidentelor. Partea centrala a acestora este confectionata din plasa, pentru a oferi vizibilitate copilului, fara sa-i creeze senzatia apasatoare de ingradire.

Exista de asemenea si protectii din lemn masiv, pentru anumite modele de patuturi, care se aplica pe o laterala a acestora, pentru un plus de siguranta in cazul bebelusilor, dar si pentru accesul rapid al parintilor la ei.

Protectiile laterale sunt o solutie versatila, eficienta si ieftina de a le asigura copiilor mai maricei un somn confortabil si fara grija ca ar putea cadea din patul lor de o persoana. Produsul este excelent si pentru bebelusi, pentru ca se poate monta pe un pat de 200 cm, de exemplu, si le poate asigura astfel micutilor un loc mai generos de joaca si explorare, in conditii sigure pentru ei.