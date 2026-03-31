ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord

Printre primele produse listate pe platforma eLicitatiiANAF se regăsesc obiecte și mașini de lux, dar și terenuri sau alte proprietăți. FOTO: elicitatii.anaf.ro

ANAF a lansat luni platforma eLicitatiiANAF, prin care bunurilor sechestrate sau intrate în proprietatea privată a statului pot fi scoase la vânzare. Noua platformă permite o prezentare centralizată a ofertei de bunuri scoase la vânzare de către ANAF, având în vedere că până acum acestea erau valorificate prin licitații organizate la sediile organelor fiscale, cu participare fizică.

Printre primele bunuri listate pe platforma eLicitatiiANAF se regăsesc obiecte și mașini de lux, dar și terenuri sau alte proprietăți, așa cum arată secțiunea “publicitate bunuri”, dedicată informării publicului, unde bunurile sunt promovate timp de 30 de zile.

Unul dintre bunurile de lux scoase la licitație este un autoturism Ferrari F430 Spider, fabricat în 2006. Prețul de pornire este de aproximativ 700.000 de lei. Autoturismul are un rulaj de 24.959 km.

De asemenea, un alt autoturism scos la licitație este un autoturism Lamburghini, fabricat în 2021, la un preț de pornire este de 1.167.218 lei.

ANAF scoate la licitație și un Ceas Richard Mille, pentru care a stabilit un preț de pornire de 245.630 lei.

În afara de bunurile mobile, pe eLicitatiiANAF apar la vânzare și apartamente și terenuri.

Este cazul unui apartament de trei camere din Brașov, cu o suprafață de 65 mp, din anul 1984. Prețul de pornire pentru acesta este de 643.873 de lei.

De asemenea, pentru un teren construibil de 2.425 MP, din comuna Avram Iancu (Alba), ANAF a stabilit un preț de 403.837 lei.

În ce condiții pot participa românii la licitațiile Fiscului

Procesul începe, de regulă, cu executarea silită: dacă datoriile nu sunt achitate, inspectorii fiscali pot institui sechestru asupra bunurilor debitorului. Printre cele mai vizate se numără mașinile de lux, mai ales cele cu valoare ridicată, care pot acoperi rapid o parte din prejudiciu.

După evaluare, bunurile sunt scoase la licitație publică, ANAF urmărind recuperarea sumelor datorate la bugetul de stat. Pentru cumpărători, aceste licitații pot reprezenta o oportunitate de a achiziționa un autoturism de lux la un preț sub cel al pieței. Totuși, participarea nu este deschisă oricui, fiind reglementată prin pași și reguli clare. În cazul mașinilor, licitația se desfășoară pe o perioadă de 30 de zile, timp în care pot fi depuse ofertele.

Participarea presupune achitarea unei garanții, de regulă de 10% din prețul de pornire. Dosarul de înscriere trebuie să includă mai multe documente esențiale, precum dovada plății garanției, actele de identitate și, în cazul firmelor, documentele de înregistrare. Toate acestea trebuie depuse în termenul stabilit de ANAF.