ANAF şi-a lansat plaftorma online prin care licitează bunurile sechestrate: Nazare: "Peste 1 milion de accesări în primele ore"

Platforma electronică eLicitatii.anaf.ro, lansată luni de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a înregistrat în primele ore ale zilei peste un milion de accesări, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, notează Agerpres.

"Peste 1 milion de accesări în primele ore pe eLicitatii.anaf.ro - platforma electronică lansată azi de ANAF pentru vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor sechestrate. Digitalizarea administraţiei fiscale nu răspunde doar unei nevoi reale a societăţii - este un proces obligatoriu şi ireversibil", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, lansarea platformei, realizate de ANAF împreună cu Ministerul Finanţelor, marchează trecerea de la un set de proceduri limitate şi birocratice la un sistem digital, deschis şi accesibil tuturor.

"Interesul ridicat înregistrat în primele ore de la lansare este, totodată, un indicator clar că românii îşi doresc mai multă transparenţă şi acces facil la informaţiile publice. De astăzi, orice persoană care accesează eLicitatii.anaf.ro poate consulta bunurile scoase la licitaţie de ANAF, poate urmări procesul şi poate participa în condiţii egale, fără bariere administrative sau geografice. Este un nou pas concret către o administraţie fiscală modernă, transparentă, care oferă acces nediscriminatoriu la informaţii de interes public.

Digitalizarea proceselor de publicitate şi valorificare a bunurilor sechestrate de ANAF înseamnă nu doar eficienţă, ci şi trasabilitate şi corectitudine - elemente esenţiale de transparenţă şi pentru utilizarea responsabilă a resurselor publice. De aceea, vom continua să accelerăm procesul de adopţie a soluţiilor digitale care aduc statul mai aproape de cetăţean. Transformarea digitală a administraţiei nu mai este o opţiune, ci o direcţie ireversibilă de dezvoltare", a transmis ministrul.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu Ministerul Finanţelor, au lansat luni platforma digitală eLicitatiiANAF pentru publicitatea şi vânzarea bunurilor sechestrate atât în materie penală, cât şi în materie fiscală şi a celor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Cum accesezi eLicitatii.anaf.ro

Potrivit unui comunicat al ANAF, platforma este dedicată publicităţii şi vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitaţie.

Platforma eLicitaţiiANAF poate fi accesată la adresa elicitatii.anaf.ro. Orice persoană poate vizualiza bunurile disponibile pe platformă chiar şi fără a deţine un cont SPV, însă pentru participarea la licitaţie este necesara deschiderea unui cont în SPV.

Platforma eLicitaţiiANAF este structurată în două secţiuni principale: "Publicitate bunuri" şi "Licitaţie bunuri".

În secţiunea "Publicitate bunuri", bunurile sunt promovate pentru o perioadă de 30 de zile, în scopul informării publicului şi al asigurării unei vizibilităţi extinse. În această perioadă, persoanele interesate pot consulta informaţiile disponibile şi pot solicita programarea unei vizionări.

"Prin intermediul platformei se valorifica atât bunuri mobile, cât şi imobile", precizează reprezentanţii ANAF.

Vizionarea bunurilor se realizează la datele stabilite, în prezenţa funcţionarilor publici desemnaţi, cu atribuţii în domeniu, anterior înscrierii la procedura de licitaţie.

La expirarea perioadei de publicitate bunurile sunt automat trecute în secţiunea de licitaţie. Licitaţia se desfăşoară în format online pe o perioada de 5 zile, 7 zile sau 10 zile, în funcţie de valoarea bunului, interval în care persoanele interesate se pot înscrie la licitaţie, pot achita taxa de participare la licitaţie şi pot depune oferte.

În cazul depunerii unei oferte mai mari, ceilalţi ofertanţi sunt notificaţi automat şi pot transmite noi oferte.

Pasul de licitare este cuprins între 5% şi 15% din preţul iniţial de pornire, preţul de pornire, la prima licitaţie, fiind suma stabilită în raportul de evaluare. Dacă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitaţie se depune o ofertă, se va aplica timp suplimentar pentru a permite licitarea suplimentară.

La finalul licitaţiei, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câştigător, în conformitate cu prevederilor legale.

În cazul bunurilor sechestrate, adjudecatarul are posibilitatea de a achita preţul integral sau în rate.

"În termen de cel mult 5 zile de la finalizarea licitaţiei, taxa de participare sau sumele indisponibilizate se vor restitui persoanelor care nu au fost declaraţi adjudecatari sau celor înscrişi la licitaţii, ulterior anulate", se menţionează în comunicat.

Pentru achiziţionarea bunurilor licitate, platforma eLicitaţiiANAF pune la dispoziţie următoarele modalităţi de plată: plata online prin card bancar - suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru preţul de adjudecare; decontare bancară - inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanţă - plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului, mandat poştal - data poştei este considerata momentul plăţii, iar mmandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Potrivit ANAF, bunurile valorificate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligaţiilor fiscale neachitate, precum şi din măsuri dispuse în materie penala, în baza hotărârilor judecătoreşti sau intrate, potrivit legii în proprietatea statului. Din punct de vedere juridic, acestea pot fi încadrate în doua categorii principale: bunuri sechestrate şi bunuri confiscate, valorificate prin proceduri de vânzare forţată, în condiţiile legii.