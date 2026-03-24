Acces mai uşor la bunurile sechestrate de stat şi scoase la vânzare. ANAF îşi lansează o platformă de licitaţii online

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu Ministerul Finanţelor, va lansa platforma digitală eLicitatiiANAF pentru publicitatea şi vânzarea bunurilor sechestrate atât în materie penală, cât şi în materie fiscală şi a celor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al ANAF, platforma este dedicată publicităţii şi vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitaţie.

"Platforma este dezvoltată în cadrul procesului de modernizare şi digitalizare a administraţiei fiscale şi este realizată cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Noua platformă, disponibilă începând cu data de 30 martie 2026, facilitează accesul publicului la informaţii despre bunurile care urmează să fie valorificate online", se arată în document.

Până în prezent, valorificarea acestor bunuri se realiza prin licitaţii publice organizate la sediul organelor fiscale, ceea ce oferea doar posibilitatea participării în format fizic.

"Prin lansarea platformei eLicitaţiiANAF facem un pas important în direcţia modernizării şi digitalizării administraţiei fiscale, în sensul posibilităţii participării la procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul executării silite şi al valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către ANAF, prin mijloace electronice. Ne dorim să oferim tuturor persoanelor interesate de achiziţionarea acestor bunuri accesul facil, în condiţii egale, într-un sistem online, dinamic, rapid şi eficient", a declarat preşedintele ANAF, Adrian Nica, citat în comunicat.

Cont în SPV pentru a participa la licitaţii

Platforma eLicitaţiiANAF poate fi accesată la adresa elicitatii.anaf.ro. Orice persoană poate vizualiza bunurile disponibile pe platformă chiar şi fără a deţine un cont SPV, însă pentru participarea la licitaţie este necesara deschiderea unui cont în SPV.

Platforma eLicitaţiiANAF este structurată în două secţiuni principale: "Publicitate bunuri" şi "Licitaţie bunuri".

În secţiunea "Publicitate bunuri", bunurile sunt promovate pentru o perioadă de 30 de zile, în scopul informării publicului şi al asigurării unei vizibilităţi extinse. În această perioadă, persoanele interesate pot consulta informaţiile disponibile şi pot solicita programarea unei vizionări.

"Prin intermediul platformei se valorifica atât bunuri mobile, cât şi imobile", precizează reprezentanţii ANAF.

Vizionarea bunurilor se realizează la datele stabilite, în prezenţa funcţionarilor publici desemnaţi, cu atribuţii în domeniu, anterior înscrierii la procedura de licitaţie.

La expirarea perioadei de publicitate bunurile sunt automat trecute în secţiunea de licitaţie. Licitaţia se desfăşoară în format online pe o perioada de 5 zile, 7 zile sau 10 zile, în funcţie de valoarea bunului, interval în care persoanele interesate se pot înscrie la licitaţie, pot achita taxa de participare la licitaţie şi pot depune oferte.

În cazul depunerii unei oferte mai mari, ceilalţi ofertanţi sunt notificaţi automat şi pot transmite noi oferte.

Pasul de licitare este cuprins între 5% şi 15% din preţul iniţial de pornire, preţul de pornire, la prima licitaţie, fiind suma stabilită în raportul de evaluare. Dacă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitaţie se depune o ofertă, se va aplica timp suplimentar pentru a permite licitarea suplimentară.

La finalul licitaţiei, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câştigător, în conformitate cu prevederilor legale.

Poţi plăti şi în rate

În cazul bunurilor sechestrate, adjudecatarul are posibilitatea de a achita preţul integral sau în rate.

"În termen de cel mult 5 zile de la finalizarea licitaţiei, taxa de participare sau sumele indisponibilizate se vor restitui persoanelor care nu au fost declaraţi adjudecatari sau celor înscrişi la licitaţii, ulterior anulate", se menţionează în comunicat.

Pentru achiziţionarea bunurilor licitate, platforma eLicitaţiiANAF pune la dispoziţie următoarele modalităţi de plată: plata online prin card bancar - suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru preţul de adjudecare; decontare bancară - inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanţă - plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului, mandat poştal - data poştei este considerata momentul plăţii, iar mmandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Potrivit ANAF, bunurile valorificate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligaţiilor fiscale neachitate, precum şi din măsuri dispuse în materie penala, în baza hotărârilor judecătoreşti sau intrate, potrivit legii în proprietatea statului. Din punct de vedere juridic, acestea pot fi încadrate în doua categorii principale: bunuri sechestrate şi bunuri confiscate, valorificate prin proceduri de vânzare forţată, în condiţiile legii.