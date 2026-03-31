Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. ANM anunță temperaturi mai ridicate în prima parte a lunii aprilie

1 minut de citit Publicat la 09:40 31 Mar 2026 Modificat la 09:45 31 Mar 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 30 martie - 27 aprilie. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține plăcută în prima parte a lunii aprilie, cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, urmând ca de la jumătatea lunii valorile să se apropie de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, estice și local în cele sudice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice, mai ales în cele sudice și sud-estice, dar și deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru

această perioadă, în toate regiunile.