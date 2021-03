Top 4 situatii in care poti alege sa te cazezi in garsoniere in regim hotelier in Bucuresti

Prin urmare, este important sa iei in calcul si variantele in regim hotelier. Iata cele mai comune situatii in care poti alege astfel de solutii pentru cazare.

Alege o garsoniera in regim hotelier pentru un city break

In momentul in care mergi intr-un city break in capitala, poti alege sa te cazezi in garsoniere in regim hotelier in Bucuresti pentru cele cateva zile pe care le petreci aici. Atunci cand pleci in 2, o garsoniera este suficient de incapatoare si iti ofera toata intimitatea de care ai nevoie. In plus, in garsoniera dispui de toate utilitatile pentru a putea prepara micul dejun sau chiar pentru a gati atunci cand urmezi un regim alimentar strict. Practic, te vei simti ca acasa, chiar daca nu esti acasa si acesta reprezinta cu siguranta un avantaj urias.

Garsoniere in regim hotelier pentru calatorii de afaceri

Pentru calatoriile business, garsonierele in regim hotelier sunt una dintre cele mai bune alegeri, datorita faptului ca in interior dispui de toate utilitatile fara sa fie nevoie sa iesi. In cazul in care alegi, de exemplu o pensiune, va trebui sa te intalnesti mereu cu alte persoane cazate, de fiecare data cand vrei sa cobori in bucatarie pentru o cafea, ceea ce poate fi foarte neplacut. Nu toate calatoriile de afaceri trebuie sa fie foarte scumpe, iar cu o garsoniera in regim hotelier, bugetul se va reduce considerabil. Chiar daca nu mai ai restaurantul la scara, asa cum se intampla in cazul hotelurilor, nici nu mai trebuie sa platesti pretul extra impus de restaurantele care apartin hotelurilor. Te poti bucura de orasul in care ai ajuns si de tot ce are acesta de oferit, iesind din casa pentru masa si pentru plimbari.

Garsoniere in regim hotelier pentru admiteri

Atunci cand incep programele de admitere la universitati, cei mai multi viitori studenti se confrunta cu o problema si anume cazarea. Au nevoie de preturi mici de cazare pentru toata perioada admiterii, dar au nevoie si de o zona linistita. In pensiunile cu preturi foarte mici nu prea se poate vorbi nici de confort si nici de liniste, iar faptul ca sunt situate in zone aflate departe de centrul orasului este o alta problema, pentru ca persoanele interesate trebuie sa respecte programul si sa ajunga la admiteri la timp. Hotelurile si pensiunile centrale sunt perfecte, dar au preturi foarte mari. Cea mai buna varianta este cazarea in regim hotelier, intr-o garsoniera, unde viitorul student se va bucura de liniste si de apropierea fata de cele mai importante zone ale orasului.

Garsoniere in regim hotelier pentru o vizita la medic

La fel ca si in cazul anterior, pentru o vizita la medicul specialist in capitala, cea mai buna varianta este sa inchiriezi o garsoniera in regim hotelier. In felul acesta este mult mai simplu sa ajungi la timp la programari, dar si sa te plimbi pentru a vizita orasul, dupa ce ai terminat tot ce aveai de facut.

