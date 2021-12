Top 5 jocuri de cazino online

Cu toate astea, înainte de a juca, vă sugerăm să accesați CodPromotional și să găsiți cele mai recente promoții și coduri bonus. Aveți aici o selecție de coduri promoționale pentru cele mai importante cazinouri online și case de pariuri legale. În plus, pe CodPromotional.net, puteți citi recenzii de la experți, puteți împărtăși comentarii, puteți participa la concursuri și câștiga premii.

Starburst

Multe dintre cele mai importante jocuri de cazino online sunt disponibile de mulți ani, inclusiv Starburst. Creat de NetEnt, acesta este probabil cel mai popular joc de tip slot din istorie. Este realizat pe o structură cu 5 role, 3 randuri si 10 linii de plată fixe, iar grafica este superbă. Coloana sonoră complimentează frumos jocul și există multe combinații și moduri de a câștiga.

The Sword and the Grail

În ceea ce privește noile jocuri de cazino online, unul dintre cele mai bune 5 jocuri ce vor fi lansate curând este The Sword and the Grail. Când vine vorba de combinația perfectă de teme, fundaluri și animații, acest joc de tip slot produs de Play ‘n Go este greu de învins. Este posibil să aveți câștiguri de până la 10.000 de ori și veți vedea multe personaje din Camelot pe tot parcursul jocului. Dacă vreți să încercați unul din noile jocuri de cazino online din acest an, vă recomandăm The Sword and the Grail.

Gonzo’s Quest

În continuare, discutând despre primele 5 jocuri din cazinourile online, este greu să ignori jocul Gonzo’s Quest. Ca și în cazul majorității jocurile de tip slot NetEnt, grafica și animațiile din acest joc sunt la un alt nivel. De la măștile mayașe pe role până la templul de aur din fundal, detaliile acestui joc sunt fantastice. Pe lângă animații, există caracteristici speciale de care să te bucuri, inclusiv Avalanche Reels și Runda Bonus Free Fall.

Pirates’ Plenty Battle for Gold

Pentru cei care vor să cutreiere mările, recomandăm Pirates’ Plenty Battle for Gold ca unul dintre cele mai bune 5 jocuri de cazino online ale noastre. Creat de Red Tiger Gaming, acest slot online este continuarea jocului Sunken Treasures, un alt joc genial. Cu toate acestea, Pirates’ Plenty Battle for Gold duce jocurile de cazino la un cu totul alt nivel, datorită animațiilor de înaltă calitate. Pe lângă valoarea tematică profundă a jocului, veți găsi și câteva personaje cunoscute, inclusiv însuși Blackbeard.

Mega Moolah

Nu în ultimul rând, în topul nostru de 5 jocuri de cazino online, ajungem la Mega Moolah de la Microgaming. Motivul pentru care mulți oameni sunt încă atrași de joc este jackpot-ul progresiv. Cel mai mare jackpot plătit pentru acest joc de tip slot se ridică la incredibila sumă de 13 milioane de lire sterline și începe de la 1 milion de lire sterline, înainte de a adăuga bani pentru a deveni o sumă enormă. Jocul în sine este plin de personaje animale frumos animate și este de ințeles dacă vei crede că ai ajuns într-un safari. Cu toate acestea, cu patru jackpot-uri progresive disponibile, oportunitatea de a deveni milionar este principalul motiv pentru care atât de mulți oameni continuă să joace Mega Moolah.

