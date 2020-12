Vedete internationale pasionate de jocuri video! Nu ti le-ai fi imaginat niciodata in aceasta ipostaza

Jocurile video au beneficul ca te ajuta sa te relaxezi si sa uiti de grijile si problemele zilnice, macar pentru cateva minute. Putini stiu insa ca marile vedete de la Hollywood sunt de-a deptul pasionate de jocuri precum Mortal Kombat, Halo, League of Legends, World of Warcraft si mult altele.

Iata o lista cu vedetele internationale care adora jocurile video si nu se sfiesc sa ascunda acest lucru.

Mila Kunis

Frumoasa actrita Mila Kunis a recunoscut ca este dependenta de celebrul joc World of Warcraft (WoW). Mai mult, aceasta a prezicat ca in 2014 si-a convins prietenii sa i se alature si jucau sesiuni de o zi in care omorau mafioti si faceau adevarate raiduri.

Megan Fox

Te-ai gandi vreodata ca Megan Fox ar putea fi o adevarata gamerita? Dar ca adora jocurile de lupta? Aceasta a recunoscut ca este o jucatoare impatimita a celebrului Mortal Kombat. In plus, a recunoscut ca este dependenta si de jocul de Xbox Halo: Rich

Vin Diesel

Vin Diesel este un impatimit al jocurilor video. Mai mult, acesta detine propriul studio de dezvoltare de jocuri video – Tigon Studios. Primul joc dezvoltat de compania pe care o detine, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, este considerat si acum ca fiind unul dintre cele mai bune jocuri bazate pe un film.

Vin Diesel a recunoscut, de asemenea, ca joaca atat jocuri video pe PC cat si pe console, dar si ca este un impatimit al celebrului Call of Duty.

Snoop Dogg

Putini stiu ca una dintre cele mai mari pasiuni ale lui Snoop Dogg sunt jocurile. Intra adesea pe Twitch pentru un livestream, unde joaca SOS. Acesta este pasionat insa si de jocurile pentru Xbox, in special Halo sesh.

Justin Bieber

Celebrul cantaret Justin Biber este un infocat al jocurilor video. Este pasionat de Pokemon Go, dar si de o multime de alte jocuri pentru PC sau pentru console. Ii plac atat de mult jocurile video, incat in 2013 a intarziat la propriul concert din cauza ca a stat sa se joace.

Zac Efron

Ca multi altii, celebrul actor Zac Efron este un fan declarat al jocului Halo. Mai mult, acesta a gazduit lansarea jocului Halo 3 Midnight Madness. Pasiunea acestuia pentru jocuri i-a creat probleme in cuplu in perioada in care se afla intr-o relatie cu Vanessa Hudges.

Henry Cavill

Pasiunea lui Henry Cavill pentru un anumit joc PC aproape ca l-a costat rolul din Superman. Actorul i-a marturist prezentatorului de televiziune Conan O’Brien ca in momentul in care a primit un telefon de la directorul „Man of Steel”, Zack Snyder, i-a spus ca este „prea ocupat sa joace World of Worcraft”. Glumind, a marturisit ca dupa discutie si-a facut ordine in prioritati.

Drake

Celebrul rapper este pasionat de jocul pe care orice copil din Marea Britanie il adora: Fortnite Battle Royale. Mai mult, acesta a recunoscut ca este dependent de acest joc. Drake a mai marturisit ca a jucat acest joc strategic impreuna cu echipa sa, intre sesiunile de inregistrari din studio.

In plus, Drake a recunoscut ca este un gamer inrait si ca joaca si celebrul joc de strategie League of Legends.

Eldorado.gg, o platforma care-ti permite sa cumperi articole (arme, boost-uri, etc) pentru jocurile favorite

Eldorado este o platforma pentru gameri, infiintata in urma cu aproape 10 ani. Scopul acesteia este comertul de boost-uri, arme si alte obiecte necesare pentru fiecare joc in parte. Echipa din spatele Eldorado a reusit sa cumpere si sa vanda aur, argint dar si miliarde de articole pentru jocuri precum RuneScape, Path of Exile, World of Warcraft, Rocket League, CS:GO, si mai multe altele. De pe eldorado.gg poti cumpara, de exemplu, argint pentru BDO (Black Desert Online) .

Eldorado este un magazin de incredere, unde gamerii pot cumpara sau vin de articole din jocuri. Totul in deplina siguranta.