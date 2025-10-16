De ce e inclus gemul bunicii în gap-ul de TVA. Economist: „Sunt bani care nu ar putea să fie vreodată colectați”

Taxa pe valoarea adăugată este cea mai prost colectată taxă din România. Foto: Profimedia Images

Economistul Christian Năsulea a explicat joi, la Antena 3 CNN, că, deși afirmația președintelui ANAF că „gemul pe care îl face bunica acasă e calculat în gap-ul de TVA” este adevărată, acesta ar fi trebuit să precizeze că Fiscul nu își propune să „colecteze TVA de la bunicuțe”. Analistul economic a subliniat că, într-o metodologie veche de calcul a deficitului de TVA, erau incluse mai multe elemente legate de autoconsum, însă Comisia Europeană a modificat acest mecanism. Christian Năsulea a mai atras atenția că impactul acestor practici asupra economiei României nu este „extraordinar de mare”.

Christian Năsulea a explicat că, în trecut, în gap-ul de TVA erau incluse și produsele de la animalele din curte și prăjiturile de casă.

„În primul rând, într-o variantă anterioară a metodologiei pentru calculul gap-ului de TVA intrau foarte multe lucruri care țineau de autoconsum. Comisia Europeană a lucrat a modificarea acestui mecanism, dar e în continuare posibil ca în anumite țări să apară și chestiuni care țin de autoconsum: gem făcut de bunica, ouă făcute de găinile din curte, cozonaci făcuți și consumați în casă și așa mai departe, însă impactul din datele pe care le-am găsit eu nu este unul extraordinar de mare”, a explicat economistul.

Analistul economic a atras atenția că deși afirmația șefului ANAF este corectă, acesta ar fi trebuit să vină cu asigurări suplimentare pentru români că Fiscul nu are de gând să colecteze TVA de la bunicuțe.

„Cred că ceea ce ar fi trebuit să spună șeful ANAF era că nu dorește ANAF în România să colecteze TVA de la bunicuțe, de la oameni care cresc animale în gospodărie, ci că e vorba doar de nevoia de a avea niște date mai clare, ca să nu mai avem un gap de TVA atât de mare, când de fapt aceia sunt niște bani care nici măcar nu ar trebui să se încerce să fie colectați și nu ar putea să fie vreodată în practică colectați”, a spus el.

Precizările economistului vin după ce Adrian Nica, șeful ANAF, a spus la Antena 3 CNN că România încearcă să calculeze mai corect deficitul de TVA, deoarece, în prezent, în acest gap, este inclus și „gemul pe care îl face în casă bunica”.

Taxa pe valoarea adăugată este cea mai prost colectată taxă din România. Potrivit specialiștilor, din 100 de lei realizați efectiv, Fiscul colectează doar 65 de lei, deci o treime rămâne necolectată.