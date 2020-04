eMAG reduceri. 3 electrocasnice de bucatarie mai ieftine si cu 75%

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie. Magazinul online emag.ro are oferte excelente la roboti de bucatarie, blendere, masini de tocat si alte electrocasnice de gatit, ideale in aceasta perioada in care ne apropiem de sarbatorile de Pasti.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 electrocasnice de gatit care pretul redus chiar si cu 75%.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie - blendere

1. Un blender Studio Casa SC1813 Cooking Expert, 1000 W, Zdrobire gheata, Bol sticla, Negru/Argintiu, are o reducere de 75% in campania eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie.

Pretul este AICI.

Caracteristici:

Echipat cu lame din otel inoxidabil si cana din sticla, poti prepara rapid cocktail-uri, piureuri sau supe-crema delicioase.

Poti pregati chiar si bauturi racoritoare din fructe si gheata, perfecte pentru verile calduroase!

-5 viteze;

-Capacitate: 1.75 l;

-Functie zdrobire gheata;

-Vas sticla transparent;

-Sisteme multiple de protectie.

Fiabilitate, calitate, confort, desing modern sunt criteriile conform carora a fost conceputa in Italia linia de produse Studio Casa, dezvoltand solutii variate din punct de vedere estetic si functional in acord cu tendintele contemporane. Gama Studio Casa cuprinde produse incastrabile (cuptoare, plite, hote), prezentate intr-o estetica rafinata si atractiva, finisate cu inox Krupp Thiessen - Germania,produse care se integreaza perfect in orice tip de bucatarie moderna.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – roboti de bucatarie

2. Un robot de bucatarie Bosch MC812W872, 1250 W, 3.9 l, 50 functii, Selector viteza variabil, Tocator, Cube Cutter, Alb, are o reducere de 37% in campania eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie.

Pretul este AICI.

Putere optima cu 1250 W, astfel incat sa poti procesa sarcini dificile si cantitati mari. Veti obtine consistenta dorita la calitate perfecta - cu viteza exceptionala si rezultate temeinice, chiar si in cazul aluaturilor pretentioase precum cele cu drojdie si cele de paine. Lama Supercut. Indiferent ca este gros sau subtire, taie la fel de eficient.

Cu muchia zimtata si suprafata mare de taiere, inovatoarea lama universala Supercut taie cu usurinta si precizie ingrediente precum legume tari si moi, ramanand ascutita o perioada de timp semnificativ mai lunga. Pestele, carnea si ierburile sunt, de asemenea, usor de taiat. Setarea optima pentru orice fel de sarcina

Cu o viteza variabila, cu indicator LED, precum si cu o functie pentru maruntirea cuburilor de gheata si o functie impuls care actioneaza intermitent (de exemplu, la maruntirea cuburilor de gheata), nimic nu poate fi mai usor. Elegant, eficient si practic.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie Bosch

Conectorul universal se potriveste cu toate atasamentele si este extrem de practic, asigurand un nivel ridicat de functionalitate si de confort. De asemenea, da posibilitatea unui design compact si atractiv. Sisteme de siguranta incluse. Intotdeauna optiunea pentru siguranta.

Datorita sistemului de blocare a capacului de pe bolul de mixare din plastic si corpul robotului, se garanteaza siguranta maxima in orice moment in timpul functionarii robotului de bucatarie compact. Multifunctional. Un aparat pentru orice sarcina.

Te ajuta la aproape orice, facand multe din sarcini mai usoare. Robotul de bucatarie compact toaca ceapa, nuci si branza Parmesan. Acesta taie, feliaza, mixeaza, face piureuri si amesteca aluaturi, bate frisca si are multe alte functii impresionante.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – masini de tocat

3. Masina de tocat Heinner MG-2100RD, 2100W, Accesoriu rosii, Accesoriu carnati, Cutit inox, Rosu, are o reducere de 52% in campania eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie.

Pretul este AICI.

Cand vine vorba de maruntirea carnii pentru carnati, chiftele/kibbe, musaca sau de preparea sucului proaspat de rosii, masina de tocat Heinner este ajutorul tau de nadejde. Are un motor puternic de 2100W, care asigura un ritm constant de tocare, fara a se bloca. Toaca rapid si usor, printr-o simpla apasare de buton.

Accesoriu pentru rosii - Pregateste cel mai bun si proaspat sos pentru paste sau pizza, ori bucura-te de o delicioasa supa de rosii. Folosind accesoriul special pentru rosii, economisesti timp si energie si uiti de metoda clasica de stoarcere a rosiilor – razatoarea.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie Heinner

Accesorii pentru carnati si kibbe - Masina de tocat vine cu o gama de accesorii utile, astfel incat sa te bucuri de o experienta completa in bucatarie, utilizand doar un singur aparat. Toaca peste, carne pentru musaca, perisoare, lasagna sau chiftelute sau prepara kibbe si carnati deliciosi in propria bucatarie.

3 site de taiere - Cele 3 site de taiere te ajuta sa toci mai marunt sau mai gros, in functie de preparatul pe care il gatesti.

Cutit din inox - Cutitul din inox este special gandit pentru o buna maruntire a carnii cu tesut mai dur sau a legumelor tari.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – Toate ofertele sunt AICI.