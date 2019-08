eMAG reduceri. 3 masini de spalat din clasa A+++, si la 900 de lei

eMAG reduceri masini de spalat. Magazinul online emag.ro are mari reduceri in aceasta perioada la masini de spalat rufe de la diferite branduri.

eMAG reduceri masini de spalat – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta de masini de spalat si am descoperit 3 masini de spalat excelente, din cea mai buna clasa de eficienta energetica (clasa A+++), ce au preturi foarte bune. Una dintre ele costa doar 899,99 lei.

eMAG reduceri masini de spalat Beko

1. Masina de spalat rufe Beko WMY81483LMB1, ce are o capacitate de incarcare de 8 kg, 1400 RPM, clasa A+++ de eficienta energetica, Motor ProSmart Inverter, 60 cm, de culaore alba, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Masina de spalat beneficiaza de o garantie de 5 ani, iar motorul ei are o garantie si mai mare, de 10 ani.

Ideal pentru hainele de bebelusi si pentru persoanele cu pielea sensibila, programul Baby Protect combina etapele de spalare si clatire intensiva, asigurand astfel rezultate excelente de curatare.

Programul Darkcare este special conceput pentru obiectele de imbracaminte de culoare inchisa, sintetice sau din bumbac, ca de exemplu blugii. Acesta previne decolorarea si pastreaza intensitatea culorilor hainelor, ca noi.

Datorita miscarilor lente ale tamburului, a controlului temperaturilor cat si functilor aditionale de clatire si stoarcere poti obtine rezultate optime de curatare si igiena a hainelor tale.

Programul Hygiene permite curatarea hainelor colorate si din bumbac, la temperaturi scazute, de pana la 20°C, folosind cu 70% mai putina energie fata de programele obisnuite, in timp ce utilizarea temperaturilor de peste 60°C elimina 99% din alergeni.

Prin designul special al cuvei, tehnologia Aquawave, creeaza conditii optime de spalare pentru rufe si asigura o curatare eficienta dar blanda, fara miscari ce ar putea afecta tesatura. Conturul unic al cuvei si forma paletelor permit o miscare fluida a rufelor in timpul spalarii, imitand ritmul natural al valurilor. Astfel, camasa ta preferata va arata ca noua la fiecare spalare.

eMAG reduceri masini de spalat clasa A+++

Tehnologia Aquafusion special dezvoltata pentru reducerea cantitatii de detergent pierdute la fiecare spalare, va va ajuta sa economisiti bani si detergent, imbunatatind in acelasi timp performanta spalarii.

Motorul ProSmartInverter este partenerul tau de nadejde atunci cand ai nevoie de liniste. Acesta este echipat cu un set de avantaje sesizabile chiar de la prima utilizare: 10 ani garantie, eficienta energetica pe care o poti observa pe factura ta de energie electrica, nivelul de zgomot este redus prin controlul imbunatatit al turatiei, absenta vibratiilor si eliminarea emisiilor electromagnetice, astfel te poti bucura de liniste impreuna cu familia ta. Toate aceste avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea acestuia din care au fost eliminate elementele supuse uzurii cum ar fi periile de carbon.

Masinile de spalat rufe Beko sunt prevazute cu rezistenta nichelata, fapt ce asigura o mai buna protectie importiva coroziunii: cu 40% mai putina depunere de calcar pe rezistenta. Aceste performante elimina consumul suplimentar de energie si asigura cresterea duratei de viata de pana la 100 ori.

Tehnologia OptiSense asigura consumul optim de apa si de energie necesare pentru fiecare spalare, prin intermediul celor 4 senzori speciali: 3 senzori sunt dedicati ingrijirii hainelor, iar cel de-al 4-lea senzor prelungeste durata de viata a masinii de spalat rufe.

eMAG reduceri masini de spalat – capacitate de incarcare 8 kg

Tehnologia Silent-Tech asigura o spalare mult mai silentioasa decat masinile de spalat rufe standard cu ajutorul motorului ProSmart Inverter si a peretilor laterali in forma de S, astfel zgomotul este redus sub media unei conversatii.

Sistemul electronic de control al balansului asigura faptul ca rufele sunt corect distribuite in cuva masini de spalat, astfel zgomotul si vibratiile produse de centrifuga masini de spalat rufe vor fi reduse la minim. Incarcarea cu rufe a masinii de spalat poate varia in functie de volumul sau tipul tesaturii.

Sistem control exces apa - Cu ajutorul sistemului de control al excesului de apa esti asigurat impotriva inundatiilor, acesta ajusteaza in mod automat aportul de apa necesar pentru o etapa de spalare.

Child Lock - Functia se poate activa pentru a preveni modificarea programului selectat in prealabil, mai ales atunci cand copii se joaca la panoul de control al masinii de spalat rufe. Functia Child Lock face imposibila accesarea butoanelor masinii de spalat rufe pe parcursul ciclului de spalare.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat Indesit

2. Masina de spalat rufe SLIM Indesit IWSNE 61253 C, cu o capacitate de incarcare de 6 kg, 1200 RPM, clasa A+++ de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Cu optiunea Eco Time, nu mai trebuie sa asteptati sa se adune rufe pentru o sarcina completa, aceasta optiune poate fi folosita ori de cate ori doriti sa spalati rapid o sarcina mai mica. Puteti spala astfel o sarcina de pana la 3 kg, formata din rufe usor murdare din bumbac sau din materiale sintetice, intr-un interval de timp cu aproximativ 30% mai scurt si folosind pana la 40% mai putina apa si energie.

Optiunea Energy Saver, disponibila cu ciclurile Bumbac, Sintetice si Jeans permite o economie de energie de pana la 70% (comparat cu ciclul bumbac la 30°), datorita optimizarii consumului de apa si unei eficiente mai bune a actiunii mecanice a cosului pentru rufe.

Indesit ofera un numar variat de programe speciale pentru a spala eficient diferitele tipuri de tesaturi in functie de nevoi.

Programe speciale Sport - Cicluri sport special proiectate de Indesit pentru a proteja articolele sportive.

Delay Timer (Temporizator) - Cu optiunea Delay Timer se poate programa pornirea masinii in intervalul orar cel mai convenabil: dupa selectarea ciclului, masina de spalat va porni singura, la ora programata.

eMAG reduceri masini de spalat LG

3. Masina de spalat rufe LG F2J5HY3W, Direct Drive, cu o capacitate de incarcare de 7 kg, 1200 RPM, clasa A+++ de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 21% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Daca omiteti sa introduceti anumite articole inainte de inceperea programului de spalare, pur si simplu apasati „Add item” si adaugati orice fel de rufe, de la sosete la geci voluminoase.

SPALARE OPTIMA pentru tesaturi, cu 6 Motion DD - Selectati un program de spalare si tehnologia 6 Motion Direct Drive activeaza tamburul de spalare in directii multiple, acordandu-le tesaturilor ingrijirea adecvata, in timp ce rufele sunt spalate perfect.

MAI PUTINE VIBRATII SI MAI PUTIN ZGOMOT - Motorul cu actionare directa care antreneaza masinile de spalat rufe LG este extrem de fiabil si foarte silentios. Stim ca acesta este unul dintre cele mai bune motoare dedicate masinilor de spalat rufe, de aceea masinile de spalat LG beneficiaza de o garantie standard de 10 ani pentru motor si partile componente.

CONFORT INTELIGENT CU NFC - Tag On le permite utilizatorilor sa descarce pe un smartphone programe noi de spalare, precum Wool, Baby Care sau Cold Wash. Atingeti simbolul NFC Tag ON pentru a instala programul in memoria masinii de spalat.

eMAG reduceri masini de spalat – capacitate de incarcare 7 kg

Aplicatia Smart Diagnosis (Diagnosticare inteligenta) ofera rapid solutii pentru aproape orice problema aparuta.

Descarcare programe - Cycle download permite utilizatorilor sa descarce noi programe de spalare precum Lana, Articole pentru bebelusi sau Spalare cu apa rece.

Smart Diagnosis™ - Smart Diagnosis™ identifica usor si rapid aproape orice problema, care genereaza o diagnosticare in cateva secunde si ofera o solutie imediata.

Combateti alergenii cu ajutorul aburilor - Programul anti alergic utilizeaza apa si caldura pentru a crea aburi dezinfectanti care igienizeaza hainele fara a le solicita semnificativ. Aceasta reduce 99,9% din alergeni, precum acarienii care pot cauza alergii sau probleme respiratorii. Imbunatatiti-va calitatea vietii mentinand un mediu sanatos, fara alergeni.

