eMAG reduceri. 3 masini de spalat rufe cu 5 ani garanție, mai ieftine si cu 33%

eMAG reduceri masini de spalat rufe. Au inceput deja ploile de primavara, iar hainele copiilor se murdaresc destul de usor in aceasta perioada. Din fericire, magazinul emag.ro are reduceri la masini de spalat.

Toate masinile de spalat de mai jos beneficiaza si de 5 ani garantie.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 masini de spalat performante, chiar si din clasa de eficienta A+++, care au preturi foarte bune.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Beko

1. Masina de spalat rufe Beko WTV6633B0, 6 kg, 1200 rpm, 16 programe, Clasa A+++, Motor ProSmart Inverter, Alb, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Prelungeste durata de purtare a hainelor tale folosind masina de spalat rufe de la Beko, WTV6633B0, care are cate un program special pentru fiecare tip de tesatura. Cu Programul Gentlecare articolele delicate din bumbac vor fi spalate la o temperatura de 20ºC, insa rezultatele sunt cele ale spalarii la 40ºC fara deteriorarea culorilor, a imprimeurilor sau a tesaturii in general. Programul Dark Care este special destinat hainelor de culoare inchisa, care le pastreaza intensitatea culorii in timp. Camasile au si ele un program dedicat Shirts. Cu miscari delicate si mai putine masina va spala impecabil camasile la maximum 40°C, pastrandu-le ca noi mai mult timp. Hainele delicate ale bebelusilor si copiilor sunt spalate intensiv cu programul Baby Protect.

Motorul ProSmartInverter este partenerul tau de nadejde atunci cand ai nevoie de liniste. Acesta este echipat cu un set de avantaje sesizabile chiar de la prima utilizare: 10 ani garantie, eficienta energetica pe care o poti observa pe factura ta de energie electrica, nivelul de zgomot este redus prin controlul imbunatatit al turatiei, absenta vibratiilor si eliminarea emisiilor electromagnetice, astfel te poti bucura de liniste impreuna cu familia ta. Toate aceste avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea acestuia din care au fost eliminate elementele supuse uzurii cum ar fi periile de carbon.

Tehnologia Aquafusion special dezvoltata pentru reducerea cantitatii de detergent pierdute la fiecare spalare, va va ajuta sa economisiti bani si detergent, imbunatatind in acelasi timp performanta spalarii.

eMAG reduceri masini de spalat rufe ieftine

Incarcarea cu rufe a masinii de spalat poate varia in functie de volumul sau tipul tesaturii. Datorita sistemului automat de reglare a consumului de apa, aportul de apa este ajustat electronic in functie de cantitatea si tipul rufelor, pentru obtinerea celor mai bune performante de spalare si consum energetic.

Sistemul electronic de control al balansului asigura faptul ca rufele sunt corect distribuite in cuva masini de spalat, astfel zgomotul si vibratiile produse de centrifuga masini de spalat rufe vor fi reduse la minim. Incarcarea cu rufe a masinii de spalat poate varia in functie de volumul sau tipul tesaturii.

Afisare timp spalare ramas - Permite estimarea corecta a timpului de spalare pentru a evita modificarea programului tau zilnic.

Stii mereu ce program ai selectat cu functia speciala a display-ului masinilor de spalat rufe Beko.

A+++ - Beko ofera performante superioare atat in ce priveste consumul de energie cat si eficienta electrocasnicelor.

Clatire suplimentara - Unele articole necesita mai multa atentie: hainele bebelusilor sau cele ale persoanelor cu piele sensibila, astfel este recomandata o clatire suplimentara pentru protectia articolelor delicate si indeparatrea urmelor de detergent.

eMAG reduceri masini de spalat rufe clasa A+++

Spalare rapida - Durata de spalare poate fi redusa cu 30% si pana la 50% in functie de program si de tipul tesaturii. Optiunea poate fi folosita pentru toate programele dedicate articolelor sintetice sau din bumbac.

Child Lock - Functia se poate activa pentru a preveni modificarea programului selectat in prealabil, mai ales atunci cand copii se joaca la panoul de control al masinii de spalat rufe. Functia Child Lock face imposibila accesarea butoanelor masinii de spalat rufe pe parcursul ciclului de spalare. Sistem control exces apa

Cu ajutorul sistemului de control al excesului de apa esti asigurat impotriva inundatiilor, acesta ajusteaza in mod automat aportul de apa necesar pentru o etapa de spalare.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Slim

2. Masina de spalat rufe Slim Arctic APL71222BDW3, 7 kg, 1200 RPM, Clasa A+++, Display LED, Alb, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Sistem electronic de ajustare a cantitatii de apa - Pentru a obtine cele mai bune performante de spalare si consum energetic redus, acest sistem automat de reglare a consumului de apa vine in ajutorul tau! Aportul de apa este ajustat electronic in functie de cantitatea si tipul rufelor, astfel ca tu sa ai cele mai bune rezultate cu un minim de efort.

Clasa energetica A+++ - Garanteaza cel mai mic consum de energie pe termen lung, comparativ cu produsele din clasa A+. Economisesti vizibil cu fiecare factura si in plus, protejezi mediul inconjurator.

Numarul de rotatii reprezinta viteza maxima de stoarcere pe care o poti alege pentru spalare, valoarea minima fiind de 400 de rotatii pe minut, valoarea maxima atingand 1200 de rotatii. Alegi numarul de rotatii potrivit hainelor tale.

Capacitate de incarcare 7 Kg - Masina de spalat Arctic cu capacitate de incarcare generoasa, ideala pentru familiile numeroase. Tu alegi volumul potrivit nevoilor tale.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Arctic

Eco Dose - Dispozitiv practic si eficient, care asigura o dozare optima a detergentului lichid, in timpul ciclului de spalare, deoarece acesta se dizolva mai usor, patrunde mai repede in tesatura, actioneaza mai eficient si este mai delicat cu hainele. In plus, nu lasa nici urme pe haine. Folosesti eficient detergentul lichid.

Amanare pornire - Functia iti permite programarea spalarii intr-un interval de 24 ore. Astfel, nu mai esti nevoit sa iti planifici activitatile dupa programul de spalare a rufelor. Tu decizi cand incepe programul dorit, indiferent de durata sau intensitate.

Afisare Timp Ramas - Permite estimarea corecta a timpului de spalare pentru a evita modificarea programului tau zilnic. Vei sti mereu cat timp dureaza programul de spalare ales, si-ti vei putea organiza timpul asa cum doresti.

Unghi de deschidere 170 de grade - Unghiul de deschidere de 170˚ al usii permite accesarea facila a interiorului cuvei.

Sistem electronic de control al balansului - Sistemul distribuie uniform rufele in interiorul tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. Speli eficient si cu minim de zgomot.

Child Lock - Permite blocarea butoanelor masinii de spalat pentru a preveni oprirea accidentala sau schimbarea programului. Aparatul tau Arctic este gandit sa iti ofere un plus de siguranta, fiind potrivit pentru tine si familia ta. Copiii tai se pot juca langa masina de spalat, fara ca tu sa-i supraveghezi permanent.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Slim Arctic

Design S-shape - Reprezinta design-ul peretilor laterali ai masinii de spalat, gandit sa reduca nivelul de vibratii din timpul functionarii aparatului.

Certificare Woolmark - Certificare care garanteaza ingrijirea atenta a articolelor de lana sau casmir si a altor tesaturi delicate. Ai garantia ca tesaturile speciale nu vor fi niciodata deteriorate, iar culorile isi vor pastra intensitatea.

Eco Heater - Rezistenta masinii este acoperita cu un strat de nichel care protejeaza de rugina si asigura o durabilitate de 100 de ori mai mare decat rezistentele standard si depuneri de calcar cu 40% mai mici. Masina ta va functiona eficient si economic pentru o perioada indelungata.

Smart Sensors - Tehnologia Smart Sensors asigură un consum optim de resurse, la fiecare spălare, prin intermediul celor 4 senzori speciali. Astfel, temperatura apei, nivelul de spumă, viteza motorului la spalare si centrifugare, precum și tensiunea de alimentare vor fi reglate în mod automat, pentru confortul tău și eficiența mașinii tale.

Flow Control - Sistem special de sigilare a scurgerii ce pastreaza detergentul in masina pana in momentul clatirii. Astfel, cantitatea de detergent este folosita la maxim, aducandu-ti economii de pana la 5.5 kg in fiecare an, alaturi de o economie substantiala de apa si energie electrica.

Spalare rapida - Program dedicat hainelor din bumbac, cu un grad redus de murdarie. Programul tau nu va fi suferi modificari pentru ca hainele dorite vor fi spalate in cateva momente. Ai haine gata de purtare, in cel mai scurt timp posibil.

eMAG reduceri masini de spalat rufe cu uscator

3. Masina de spalat rufe cu uscator Hotpoint AQD970D49, 1400 RPM, Spalare 9 kg, Uscare 7 kg, Clasa A, Motor Inverter, Display LCD, Alb, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Woolmark platinum Care - Ingrijire delicata si certificata pentru lana. Un program de spalare delicat care va pastreaza articolele din lana ca noi. Utilizeaza o actiune delicata a tamburului si viteze reduse de centrifugare pentru a impiedica rufele sa se frece intre ele si a le pastra frumos mai mult timp.

Motorul invertor ofera o eficienta energetica extrema in timp ce imbunatateste rezultatele spalarii. Calibrarea rotatiei in toate etapele programului imbunatateste puterea de curatare a detergentilor. Controlul excelent al motorului reduce vibratiile in toate etapele, chiar si in timpul rotirii, asigurand o mai mare silentiozitate.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Hotpoint

Functionand la temperaturi scazute, noua masina de spalat rufe cu uscator Natis atinge economii de energie notabile: cu 10% mai bune decat eficienta energetica din clasa A.

Nivel redus de formare al cutelor - Contribuiti la prevenirea formarii cutelor pe rufe prin selectarea optiunii Pre si / sau Post Sifonare, care va roti intermitent incarcatura fara caldura, fiind in special utila daca nu sunteti disponibil pentru a descarca masina la incheierea unui ciclu.

Confort si Design - Designul simplificat al masinii de spalat rufe cu uscator ofera o simplitate de utilizare si confort. Datorita pozitionarii ergonomice a tamburului, masina de spalat rufe cu uscator simplifica incarcarea si descarcarea rufelor.

