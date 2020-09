eMAG reduceri. 3 plite si cuptoare incorporabile mai ieftine cu 30%, pentru o toamna imbelsugata

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile. La inceput de toamna, cand ne pregatim sa preparam delicioase mancaruri traditionale precum zacusca sau gemurile, si avem nevoie de un cuptor performant, magazinul online emag.ro are reduceri excelente la cuptoare si plite incorporabile.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit numeroase pachete care beneficiaza de diferite avantaje. De pilda, unele pot fi cumparate in rate fara dobanda, iar altele beneficiaza de livrare gratuita pana in casa.

In plus, de reducerile de pret sunt de aproximativ 30%.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Beko

1. Un set alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Beko BSE22130X, Electric, 71 l, Clasa A, Timer, Inox + Plita incorporabila Beko HIAG64223SX, Gaz, 4 arzatoare, 60 cm, Inox, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

In plus, setul beneficiaza de livrare gratuita pana in casa.

Grill - Solutia ideala pentru pregatirea cotletelor, a pestelui sau rumenirea la suprafata a alimentelor.



Low Grill - Ideal pentru a gati o cantitate redusa de mancare, cum ar fi chipsuri sau toast-uri. Functia de low grill activeaza doar mijlocul partii superioare a elementului de incalzire. Asadar, energia este utilizata mult mai eficient.



Incalzire inferioara - Permite pornirea doar a elementului de incalzire inferioara. Perfect pentru pizza sau pentru alimente care necesita o rumenire finala in partea inferioara.



Gatire conventionala - Elementul de incalzire superior si cel inferior actioneaza simultan, fara ventilator. Acest mod de coacere traditional este recomandat in pregatirea prajiturilor, foietajelor fine sau biscuitilor.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile ieftine

Iluminare cuptor - Permite supravegherea alimentelor in timpul gatirii.



Gratar - Gratarul este folosit pentru fripturi si pentru amplasarea pe sina dorita a alimentelor care vor fi coapte, fripte sau gatite in caserola.



Plita incorporabila Beko HIAG64223SX - Vei avea parte de momente de neuitat, cu noua plita incorporabila Beko HIAG64223SX. Arzatoarele cu eficienta ridicata ale plitelor Beko iti vor oferi momentul de magie de care ai nevoie atunci cand te grabesti, fiind pana la 25% mai eficiente decat aragazele standard, iar sistemul de siguranta opreste automat alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii la plita in timpul functionarii.



High-Efficiency™ Gas Burner - Arzatoarele cu eficienta ridicata de la Beko iti vor oferi momentul de magie de care ai nevoie atunci cand te grabesti. Vei gati mult mai repede, sunt cu pana la 25% mai eficiente decat aragazele standard, ceea ce inseamna ca vei economisi timp si bani. Timpul petrecut in bucatarie va scadea cu 35% si vei folosi cu pana la 17% mai putin gaz decat un arzator obisnuit.



Siguranta flacara - Sistemul de siguranta opreste automat alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii la plita in timpul functionarii.



Aprindere integrata - Permite aprinderea flacarii la arzatoarele plitei pe gaz intr-un mod facil, direct de la butoanele panoului de control.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Studio Casa

2. Pachetul alcatuit dintr-un cuptor electric, plita gaz si hota telescopica de la Studio Casa, Mirage Special, beneficiaza de o reducere de 31% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Descriere:

Plita Gaz Studio Casa PG 60X

Plita incorporabila gaz Inox

Valve de siguranta la fiecare arzator

Butoane dispuse lateral

Aprindere electrica din buton

Butoane inox

Grata emailate

Dimensiune: 58 x 51 cm

Dimensiune pentru built in: 56 x 49 cm

Cuptor Electric Studio Casa FE 606Ix

Iluminare cuptor

Ventilatie de racire

Rezistenta superioara

Rezistenta inferioara

Grill electric

Termostat

Led indicator termostat

1 tava

1 gratar

vVolum: 61 L

Clasa consum energetic : A

Butoane: 2/ finisaj Inox

Maner: inox

Hota Slim Lean Roma, 60 cm

Hota telescopica

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Hansa

3. Un set alcatuit dintr-un cuptor si o plita incorporabil Hansa BCCI64561, 65 l, 10 functii, Grill, Clasa A, Negru, beneficiaza de o reducere de 28% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Produsul beneficiaza si de livrare gratuita pana in casa.

De asemenea, pachetul poate fi cumparat in rate fara dobanda.

CLASA ENERGETICA A - Facturile mai mici si economiile de energie sunt acum posibile in locuinta dumneavoastra gratie celor mai inalte clase de eficienta energetica pentru aragazurile si cuptoarele noastre.



PREINCALZIRE RAPIDA - Puteti utiliza aceasta functie pentru a atinge temperatura dorita in cel mai scurt timp posibil. Cuptorul este incalzit la o temperatura de pana la 150 °C in decurs de 4 minute; cu 20% mai rapid decat in cazul timpului de incalzire standard. Acum puteti economisi timp, fara a mai trebui sa asteptati atingerea temperaturii corespunzatoare in interiorul cuptorului, gatitul fiind mai rapid.



DECONGELARE - Va este pofta de niste chiftele gustoase. Dar, mai intai, trebuie sa le decongelati. Nicio problema! Introduceti-le in cuptor si activati functia de decongelare. Chiftelele sunt gata imediat, iar dumneavoastra puteti savura gustul lor delicios.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile in rate fara dobanda

SISTEM DE CURATARE USOARA A USII - Datorita acestui nou design, geamurile din sticla pot fi demontate cu usurinta de pe usa, fara a mai fi necesara demontarea intregii usi. Datorita celor doua cleme din partea superioara a usii, nu mai este necesara utilizarea de scule, iar demontarea poate fi efectuata chiar de dumneavoastra. Aceasta va permite sa mentineti cu usurinta curatenia geamului usii cuptorului dumneavoastra.



ILUMINARE STANDARD - Lumina din partea posterioara a cuptorului asigura o vizualizare clara a preparatului din interiorul acestuia.



SINE LATERALE - Rafturile de ghidare din inox asigura fixarea sigura in cuptor a tavii pentru copt si tragerea usoara a acesteia pentru a introduce sau scoate alimente. Rafturile sunt demontabile si pot fi spalate in masina de spalat vase.



ZONA DE INCALZIRE HILIGHT DUBLA EXTINSA 12/18 CM (0,7/1,7 KW) - Permite incalzirea vaselor cu diverse diametre; in functie de dimensiunea vasului de gatit, poate fi activata o zona HiLight interioara sau exterioara, cu dimensiunea de 12/18 cm si cu o putere de 0,7/1,7 kW



TIP DE COMENZI: COMENZI CU SENZORI - Pe langa confortul sporit in ceea ce priveste curatarea aparatului, senzorii ofera multe alte functii avansate, inclusiv: configurarea precisa pe noua niveluri a puterii, reglarea duratei procesului de preparare, functia automata de preparare si Child Lock.



BUTOANE PUSH-PULL - Aceste butoane de comanda sunt retractabile si pot fi ascunse in panoul de comanda. Cu aceasta caracteristica, bucataria dumneavoastra va capata un aspect modern si elegant. Acest design este discret, uniform si, de asemenea, practic, deoarece curatarea este mai usoara ca oricand.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile cu livrare gratuita pana in casa

COOLDOOR3 - Prin instalarea sticlei reflexive in interiorul usii cu geam triplu-stratificat, am redus considerabil cresterea temperaturii usii in timpul procesului de preparare. Astfel, bucataria devine un loc mai sigur pentru intreaga familie.



STEAM CLEANING - Datorita structurii deosebit de netede a smaltului, curatarea se realizeaza rapid, usor si eficient. Nu trebuie decat sa turnati o jumatate de litru de apa in tava pentru copt, sa o introduceti in cuptor, sa setati temperatura la 50 °C in modul conventional si durata la 30 de minute. Alternativ, turnati apa si activati de pe afisaj functia de curatare. Odata ce aburul a patruns in interiorul reziduurilor de pe peretii cuptorului si le-a inmuiat, le puteti sterge cu o laveta umeda sau cu un burete pentru a obtine o suprafata stralucitoare, fara urme de murdarie.



INCALZIRE ASISTATA DE VENTILATOR - Ventilatoarele faciliteaza distributia uniforma a caldurii in jurul alimentelor, eliminand zonele reci din interiorul cuptorului. Astfel, prepararea este mai uniforma, mai rapida si se poate realiza la o temperatura mai scazuta decat in cazul unui cuptor conventional.



TAVA ADANCA: Combinati aceasta tava de mare capacitate cu rafturile reglabile si interiorul spatios al aragazului dumneavoastra Hansa, pentru a prepara cu usurinta cantitati mari de alimente.



INDICATOR DE CALDURA REZIDUALA - Indicatorul de caldura reziduala va avertizeaza daca zona de incalzire este inca fierbinte chiar daca a fost dezactivata. Aceasta functie va permite sa gatiti in siguranta si sa preveniti accidentele.

Caracteristici plita:

Tip plita: ceramica;

Suprafata: sticla;

Finisaj: C-cut;

Control prin butoane;

4 zone de gatire;

Putere totala: 6.7 kW;

Indicator de caldura reziduala;

Culoare: negru;

Caracteristici cuptor:

Ventilator;

Display LED;

Curatare cu aburi;

Email usor de curatat.

Date logistice:

Dimensiuni cuptor: Latime-59.5cm; Inaltime-59.5cm; Adancime-57.5cm;

Dimensiuni plita: Latime-57.6cm; Inaltime-5cm; Adancime-51.8cm.

