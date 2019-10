eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Samsung sub 1.900 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung. Emag.ro are oferte grozave in aceasta perioada la televizoarele Samsung cu cea mai buna rezolutie de pe piata, cea 4K Ultra HD.

In oferta eMAG am identificat 3 televizoare Samsung cu rezolutia 4K Ultra HD care costa sub 1.900 de lei.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Samsung

1. Televizorul LED Smart Samsung, cu diagonala de 100 cm, 40NU7182, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung.

Cu acest televizor te vei bucura de imagini clare, deoarece televizorul 4K UHD care are de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul Full HD. Acum poti vedea chiar si micile detalii din fiecare scena.

Vei vizualiza continut HDR cu o claritate mai buna si o expresie a culorii detaliata. Televizorul Samsung Ultra HD iti ofera detalii mai clare in scenele luminoase si intunecate. Functia Ultra HD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise.

In plus, ecranul este suficient de mare pentru a-ti oferi o imagine de ansamblu. Vei experimenta divertismentul pe un ecran mult mai mare si vei incearca o experienta cinematografica nemaipomenita. De asemenea, vei simti atmosfera de la un eveniment sportiv ca si cum ai fi acolo.

Televizorul este subtire si elegant pentru spatiul tau. Are un design subtire, modern si elegant si umple in mod natural spatiul tau cu o nota aditionala de rafinament.

Vei obtine divertismentul mai repede, mai usor si intr-un mod inteligent. Ai un asistent personal la dispozitia ta, o singura telecomanda pentru a controla totul si un hub simplu pentru a controla toate dispozitivele.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

2. Televizorul LED Smart Samsung, cu diagonala de 108 cm, 43NU7022, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung.

Cu acest televizor vei putea vizualiza continut HDR cu o claritate mai buna si o expresie a culorii detaliata. Televizorul Samsung Ultra HD iti ofera detalii mai clare in scenele luminoase si intunecate.

Vei putea viziona continutul tau preferat exprimat in culori naturale, care ofera detalii la fel de clare ca si cele reale, si vei obtine o experienta de vizionare mai colorata.

Un alt avantaj al acestui televizor este ca poti profita la maximum de Samsung Cloud. Conecteaza facil dispozitivele tale smart de la Samsung pentru a sincroniza fotografii si vei putea distribui fotografiile usor sau le vei putea viziona pe televizor.

In ceea ce priveste experienta video, vei putea savureaza jocurile PC cu actiune rapida pe televizor prin Steam Link. Jocurile tale preferate de pe calculator ajung pe marele ecran fara sa fie nevoie sa te concentrezi asupra unui monitor mic.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung cu diagonala mare

3. Televizorul LED Smart Samsung, cu o diagonala generoasa de 125 de cm, 50NU7092, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung.

Televizorul face parte din gama 2018 si are tehnologie speciala HDR 4K.

In ceea ce priveste sunetul, acesta are caracteristici superioare de sunet: Dolby Digital Plus si Multiroom Link.

Ecranul este plat si are contrast dinamic. Televizorul are un player multimedia integrat, Wi-Fi integrat, 1 iesire audio digitala optica, 1 intrare USB, 2 porturi HDMI si 1 slot CI+.

Televizorul face parte din clasa energetica A.

