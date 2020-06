eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD cu diagonala mare, mai ieftine si cu 38%

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online eMAG are reduceri excelente in aceasta perioada la televizoare de la branduri performante, precum Philips, Samsung sau LG.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 televizoare cu diagonala mare ce au preturi excelente, avand reduceri chiar si de 38%.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Philips

1. Un televizor LED Smart Philips, cu o diagonala foarte generoasa, de 146 de cm, 58PUS6504/12, 4K Ultra HD, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

In plus, televizorul beneficiaza in campanie de o extra-reducere de 10%.

Pretul este AICI.

Datorita compatibilitatii cu sunetul si cu formatele video Dolby premium, continutul HDR pe care il urmaresti va arata si va suna glorios si realist. Fie ca este vorba despre cel mai nou serial online sau de un set de discuri Blu-Ray, te vei bucura de contrast, luminozitate si culoare care reflecta intentiile initiale ale regizorului.

Si asculti un sunet spatios cu claritate, detalii si profunzime. Acces printr-un singur buton la un meniu clar pe baza de pictograme.

Colectia Philips TV. Netflix, Prime Video si altele. Compatibil cu HDR10+. Vezi mai mult din ceea ce a intentionat regizorul.

Televizorul Philips este pregatit sa profite la maximum de formatul video HDR10+. Nivelurile de contrast, culoare si luminozitate sunt reglate de la un cadru la altul. Indiferent daca este vorba de un serial care nu trebuie pierdut sau de o noua superproductie, umbrele vor fi mai adanci. Suprafetele luminoase vor straluci. Culorile vor fi mai fidele.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

2. Televizorul LED Smart LG, cu o diagonala de 126 de cm, 50UM7450PLA, 4K Ultra HD, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este AICI.

In plus, televizorul beneficiaza si de magic remote, care e inclusa in pret.

Cu LG ThinQ AI, poti sa faci o multime de lucruri utilizand doar vocea. Dialoghezi liber datorita recunoasterii vocale pentru voce naturala si primesti recomandari de continuturi personalizate pe baza obiceiurilor tale de vizionare.

Rezolutie 4K Noul standard pentru High Definition - Delecteaza-te cu imagini 4K mai realiste, cu detalii fine si culori vii pe displayul IPS a carui rezolutie este de patru ori mai mare decat rezolutia Full HD.

Unghi larg de vizualizare - Oriunde ai sta, unghiul larg de vizualizare al panoului 4K IPS te fascineaza prin realismul spectaculos - afisand culorile la o precizie de aproape 100%, chiar si la un unghi de 60 de grade.

Procesor Quad Core Originea imaginilor 4K - Un procesor quad-core rapid, precis elimina zgomotul si creeaza culori si contrast mai dinamice. Imaginile la rezolutie mica sunt marite si reproduse sub forma imaginilor la calitate 4K.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu diagonala mare

True Color Accuracy - Cea mai mica diferenta de culoare este reflectata fidel pentru a oferi culori mai intense, mai bogate si mai realiste.

Active HDR pentru detalii incredibile - Functia Active HDR optimizeaza fiecare scena, oferind detalii delicate si culori bogate. Formatul multi-HDR, inclusiv HDR10 si HLG, alaturi de tehnologia LG de ajustare scene-by-scene dinamica, iti ofera posibilitatea de a urmari orice continut video la calitate HDR incredibila.

DTS Virtual:X Sunet clar si intens - Te vei delecta cu sunet intens, clar, multidimensional, datorita difuzoarelor integrate in televizor, care transmit sunetul din toate unghiurile.

Afunda-te in sunet Cu Ultra Surround - Datorita sunetului transmis de canale audio virtuale multiple, creeaza o experienta de divertisment mai profunda.

Design simplu, dar rafinat - Cadrul subtire si liniile moderne discrete adauga o nota de estetica premium spatiului tau si iti imbunatatesc experienta de vizualizare.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

3. Televizorul LED Smart Samsung, cu diagonala de 138 de cm, 55RU7102, 4K Ultra HD, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este AICI.

PurColor - Vizioneaza continutul tau preferat si te bucuri de culori naturale, care ofera detalii la fel de clare ca in realitate. Ai o experienta de vizionare plina de culori.

Procesorul UHD ofera o calitate superioara imaginii. Calitatea imaginii care te impresioneaza, realizata de un singur chip care controleaza culoarea, optimizeaza contrastul si controleaza HDR.

Rezolutie 4K UHD - Bucura-te de imagini clare cu televizorul 4K UHD care are de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul FHD. Acum poti vedea chiar si detaliile fine din fiecare scena.

Bucura-te de culori, de claritate si de nivelurile de contrast optimizate pentru tine. Functia Samsung UHD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise. Vizioneaza continut HDR la o claritate superioara. Samsung UHD TV iti ofera mai multe detalii, atat in scenele luminoase cat si in cele intunecate.

Cu ajutorul ecranului TV mare, mai multe detalii vor prinde viata. Vei trai fiecare moment al jocului, vei simti fiecare explozie si te vei afla chiar in mijlocul actiunii. Totul devine foarte real pe un ecran mai mare.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu ecran mare

Aspect subtire si modern - Elegant si subtire, este potrivit oricarui spatiu de locuit.

Acces facil la continut si control simplificat - Televizorul devine si mai inteligent cu Smart Hub si One Remote. Tot continutul dorit la o apasare de buton, de pe set-top box pe consola, in aplicatii si live TV. Ai nevoie de o singura telecomanda.

Televizorul Samsung UHD poate fi punctul central al unui stil de viata nou, mult mai simplificat si mai conectat. Se conecteaza cu difuzoare sau dispozitive mobile chiar si apartinand altor marci.

AirPlay 2 - Televizorul Samsung UHD accepta dispozitive Apple pentru prima data. Cu AirPlay 2 integrat poti face streaming sau sharing de continut de pe dispozitivele Apple pe ecranul mare. Vizualizeaza continutul de pe iPhone, iPad sau Mac pe televizorul tau.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.