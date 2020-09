eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD sub 1.000 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are oferte excelente la televizoare cu rezolutia 4K.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 televizoare 4K Ultra HD care costa sub 1.000 de lei.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu diagonala mare

1. Televizorul LED, Tesla 49K309BU, 124 cm, Ultra HD 4K, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este AICI.

Tehnologia display-ului este de tip LED, iar rezolutia de 3840 x 2160 pixeli. Alte tehnologii de imagin sunt Noise Reduction, Adjustable Picture Controls si HDR10.

Tehnologii audio: Surround Sound, Dolby Processing si Adjustable Sound Controls.

Televizorul este de tip non-smart si dispune de:

1 x USB

1 x Jack 3.5 mm

3 x HDMI

1 x S/PDIF

CI+ slot

1 x RF

1 x CVBS

1 x YPbPr

Televizorul vine cu telecomandă, baterii si manual de utilizare.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

2. Televizorul Smart LED Schneider cu diagonala de 100 cm 40SC650K, UltraHD, Negru, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este AICI.

Televizorul este Smart-TV, iar tehnologia display-ului este de tip LED. Rezolutia este de 3840 x 2160. Dispune de conectivitate wireless, precum si de:

1 x SCART

3 x HDMI

1 x RJ-45

CI+ slot

2 x USB

Televizorul vine impreuna cu baterii, telecomanda si manual de utilizare.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart

3. Televizorul LED Smart NEI, 101cm, 40NE6505, 4K Ultra HD, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este AICI.

Urmariti la rezolutie maxima (Ultra HD, 4K) filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele din vacanta inregistrate cu camera foto/video impreuna cu cei dragi. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.

O lume intreaga se desfasoara pe ecranul televizorului tau SMART. Ai aplicatiile favorite (Netflix®, Facebook®, Twitter®, YouTube® s.a.) si browser web, direct pe televizor, pentru un continut variat, oricand doresti.

Conectare rapida si facila pentru accesarea continutului preferat, direct pe televizor, fara fire sau setari greoaie. Acum ai acces la dispozitivele mobile si internet usor si confortabil.

Cu ajutorul interfatei CI+ scapati de cea de-a doua telecomanda de la TV Box-ul oferit de operatorul dvs. de cablu si controlati canalele TV direct din telecomanda televizorului NEI.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.