eMAG reduceri Stock Busters. 4 electrocasnice de bucătărie, ca să gătești ca la restaurant

eMAG reduceri. Azi e ultima zi in care puteti beneficia de campania Stock Busters, care vine cu oferte excelente la o multime de electrocasnice de bucatarie.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit 4 aparate de gatit care sunt perfecte daca doriti sa va bucurati in confortul propriei locuinte de preparate la fel de delicioase precum cele de la restaurant.

Cu aceste aparate electrocasnice puteti sa faceti fripturi, prajituri, chiar si paine.

Masina Pentru Facut Paine

1. Masina Pentru Facut Paine ZILAN, 5 programe digitale, cu functie de mentinere la cald 60 min si functie de programare a programului cu pana la 13 ore, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri electrocasnice de Stock Busters.

Masina are o carcasa din plastic termorezistent, o tava interioara detasabila pentru o usoara curatare, un panou de control, 5 programe digitale, functie de mentinere la cald 60 min, functie de programare a programului cu pana la 13 ore si cana pentru masura si lingura incluse.

Puterea masinii de paine este de 530W. E nevoie de o sursa de alimentare de 220-240V.

Slow cooker

2. Un Slow Cooker Crock-Pot CSC031X-DIM, 5.7 L Manual, cu capac retractabil, 3 setari de gatit, Negru, are o reducere de 66% in campania eMAG reduceri electrocasnice Stock Busters.

Aparatul de gatit electric slow cooker Crock-Pot® se potriveste perfect diverselor nevoi de a gati, precum si constrangerilor cauzate de lipsa timpului. Are 2 setari de gatire ‘High’ si ‘Low’, precum si functia de ‘pastrare la cald’. Atat pe modul High, cat si pe modul Low se ajunge la aceeasi temperatura, diferenta fiind doar de timpul necesar pentru ca slow cooker Crock-Pot sa atinga punctul de fierbere (100°C).

De exemplu, pentru retetele cu carne, odata atins punctul de fierbere, timpul total de gatire a mancarii, pentru a atinge potentialul maxim de aroma si textura, depinde de marimea bucatii de carne si de felul in care aceasta este taiata.

In general, timpul de gatire necesar pentru ca slow cooker Crock-Pot sa ajunga la punctul de fierbere (100°C) este de 7-8 ore pentru modul Low si de 3-4 ore pentru modul High, insa fiecare reteta are recomandari specifice, in functie de ingredientele folosite.

Alegi felul de mancare preferat, urmezi instructiunile din reteta, setezi modul de gatire si timpul necesar - cu ajutorul meniului usor de folosit - si gata.

Electrocasnice mici

Datorita conceptului revolutionar de slow cooking, gatitul la temperaturi reduse, nutrientii se mentin in intregime si astfel obtii o mancare sanatoasa si gustoasa.

Te poti bucura de intreaga zi, fara a fi nevoie sa stai in bucatarie si, totusi, sa te delectezi, pe seara, cu o mancare gustoasa, pregatita in casa.

Curatarea vasului ceramic se face foarte usor, inclusiv in masina de spalat vase, acesta putand fi folosit si pentru servirea mancarii, alaturi de capacul din sticla termorezistenta, de asemenea usor de curatat.

Nu trebuie sa fii bucatar profesionist ca sa gatesti mancaruri savuroase. Doar adaugi ingredientele dorite si aparatul de gatit electric slow cooker CROCK POT se ocupa de restul fara supraveghere.

Vasul din ceramica detasabil poate fi folosit in cuptor. Nu utilizati vasul din ceramica detasabil pe aragaz, pe plita electrica sau pe gratar. Consumul de energie al aparatului electric Crock-Pot este redus, echivaland cu energia consumata de un bec, intre 75 si 150W pentru modul Low si intre 150 si 210W pentru modul High.

In functie de reteta si de timpul de gatire pe care il doresti, poti opta pentru unul din cele doua setari de gatire – ‘High’ si ’Low’. Pe modul ‘High’ timpul de preparare este mai mic, in timp ce pe modul ’Low’ acesta va creste, oferindu-ti pauza si timpul liber de care ai nevoie.

Functie de ‘Pastrare la cald’ - Daca nu ai posibilitatea de a servi preparatul imediat dupa terminarea programului de gatire, cu optiunea "Pastrare la cald" mai ai la dispozitie 4 ore, timp in care poti pastra mancarea la temperatura ideala pentru servire. Aceasta optiune se seteaza manual.

Capac retractabil - Se intampla sa nu stii unde sa pui capacul atunci cand vrei sa servesti mancarea? Ei bine, nu trebuie sa-ti faci griji, capacul acestui slow cooker este retractabil. Picaturile de condens nu se vor scurge pe blatul de bucatarie, ci direct in vas.

Electrocasnice ieftine

Capac detasabil - Atunci cand iti doresti sa folosesti separat vasul detasabil sau sa speli capacul slow cooker-ului, acesta este foarte simplu de demontat, trebuie doar sa-l ridici usor din balama.

Vas ceramic termorezistent - Slow cooker Crock-Pot 5.7 L este dotat cu vas de ceramica termica ce ajuta la omogenizarea temperaturii de gatire, ceea ce face ca aromele sa se intrepatrunda perfect. Este detasabil si in plus poate fi utilizat separat si in cuptor.

Capac de sticla transparenta - Poti observa in orice moment evolutia retetei pe care o gatesti, datorita capacului de sticla transparenta termorezistenta. Capacul este usor de curatat, chiar si in masina de spalat vase.

Vasul de ceramica detasabil poate fi utilizat si pentru servirea mancarii. Curatarea lui, cat si a capacului de sticla termorezistenta se face foarte usor, inclusiv in masina de spalat vase.

Consum redus de energie - Consumul redus de energie al slow cooker Crock-Pot echivaleaza cu energia consumata de un bec, intre 75 si 150W pentru modul de gatire Low si intre 150 si 220W pentru modul de gatire High. In acest fel aparatul este sigur si eficient din punct de vedere al sursei electrice.

Tefal

3. Robotul de bucatarie Tefal Masterchef Gourmet argintiu QB515D38, 1100 W, Tel Flex, Miscare planetara, Blender, Bol 4.6 L, Masina de tocat carne, Gri, are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri electrocasnice Stock Busters.

Robotul de bucatarie MasterChef Gourmet iti ofera posibilitatea de a prepara prajituri de casa pentru a-ti rasfata familia in fiecare zi. Succesul este garantat de fiecare data datorita setului de ustensile de patiserie compus din telul patentat Flex, mixer si carlig de framantat aluaturi grele. Obtine 1.8 KG de compozitie de prajituri, 10 albusuri de oua sau 800 g de aluat datorita motorului de 1100 W si a bolului de mixare de 4.6 L. Prepara retetele tale favorite datorita celor 7 accesorii optionale.

Robotul de bucatarie te ajuta sa prepari retetele tale de prajituri favorite in fiecare zi: fursecuri, placinte, briose, aluat de paine, pizza. MasterChef Gourmet este un as la mixat, framantat, batut si si chiar batut cu telul datorita telului patentat Flex, a mixerului si a carligului pentru aluaturi grele. Prepara prajituri delicioase si pline de savoare pentru familia si prietenii tai datorita robotului de bucatarie usor de utilizat si a accesoriilor optionale pentru versatilitate sporita.

Obtine 1.8 KG de compozitie de prajituri, 10 albusuri de oua sau 800 g de aluat datorita motorului de 1100 W si a bolului de mixare de 4.6 L. Prepara retetele tale favorite datorita celor 7 accesorii optionale.

Tel cu tehnologia patentata Flex pentru preparate usoare, mixer pentru aluat de prajituri si carlig pentru aluaturi grele. Setul de accesorii MasterChef Gourmet este perfect pentru a prepara retetele tale favorite in fiecare zi.

Roboti de bucatarie

Puterea de 1100 W, cele 8 trepte de viteza si functia Pulse, garanteaza o mixare perfecta de fiecare data.

Bol si manere din inox, cu o capacitate de 4.6 L - Amesteca pana la 10 oua, prepara pana la 40 de briose si 3 aluaturi mari de pizza datorita bolului cu o capacitate de 4.6 L.

Cartea de retete este disponibila pentru descarcare de pe site-ul Tefal. Aceasta contine 25 de retete de la gustari zilnice la deserturi delicioase.

Blender de 1.5 L inclus - Prepara smoothie-uri proaspete din fructe, amesteca aluat de clatite, bucura-te de supe calde sau reci si multe altele. Recipientul blenderului este gradat pentru a doza cu usurinta ingredientele. De asemenea, poti adauga ingrediente pe parcurs direct prin orificiul din capac.

Masina de tocat carne inclusa - Preparati propriile chiftelute proaspete, tartares sau burgeri chiar la tine acasa! Masina de tocat carne include 2 grile din inox pentru tipuri diferite de preparate (tocare medie sau grosiera). Lama acesteia se ascute singura pentru rezultate optime.

MasterChef Gourmet este compatibil cu 7 accesorii optionale (blender din inox sau plastic, masina de tocat carne, feliator, accesoriu pentru paste, storcator de fructe si legume) pentru a-ti rasfata familia in fiecare zi cu retete delicioase.

Feliator inclus - Bucura-te de legume si fructe proaspat feliate! Feliatorul include 4 conuri din inox pentru o sevire direct in bol, inclusiv un accesoriu Reibekuchen.

Storcator de fructe si legume inclus - Bucura-te de sucuri proaspete folosind fructe si legume de sezon... morcovi, rosii sau mere.

Gratar electric

4. Un gratar electric Tefal OptiGrill Elite GC750D30, 12 programe, 30x20 cm, termostat reglabil, Negru/Inox, are o reducere de 44% in campania eMAG reduceri electrocasnice Stock Busters.

Senzorul inteligent masoara cu precizie maxima grosimea, tinand cont de numarul de ingrediente asezate pe grill si astfel timpul de gatire este ajustat automat pentru rezultate perfecte.

Noua interfata te va ghida pas cu pas catre obtinerea gratarului perfect, fie ca-ti place sa fie putin sau bine facut.

Cele 12 programe automate pentru carne, pui, peste, legume si multe altele, fara a fi novoie de monitorizarea procesului de gatire, asigura rezultate perfecte de fiecare data chiar in confortul locuintei tale.

Optigrill Elite beneficiaza de noua functie Refill ce-ti permite sa prepari acelasi tip de carne sau leguma imediat dupa ce sesiunea anterioara a luat sfarsit.



Prepara gratar perfect de fiecare data datorita gratarului electric Tefal OptiGrill Elite si petrece clipe de neuitat impreuna cu familia si prietenii. Senzorul inteligent masoara cu precizie maxima grosimea, tinand cont de numarul de ingrediente asezate pe grill si astfel timpul de gatire este ajustat automat pentru rezultate perfecte.

Gratar electric Tefal

Obtine rezultate ca la restaurant, in confortul locuintei tale, datorita noii functii Searing Boost. Descopera o noua experienta de a prepara gratar datorita tehnologiei inteligente ce te va avertiza prin intermediul unui cronometru atunci cand preparatul tau este gata exact asa cum iti doresti sa fie.

OptiGrill Elite are 12 programe automate pentru a prepara cum ar fi pui delicios, peste, legume si multe altele fara a fi nevoie de o monitorizare a procesului de preparare. Placile si tavita pentru colectarea sucului sunt detasabile si compatibile cu masina de spalat vase pentru o curatare usoara.

Prepara gratar ca un profesionist si serveste-l celor dragi indiferent de preferintele lor, de la putin facut la bine facut, cu gratarul electric Tefal OptiGrill Elite. Senzorul patentat masoara grosimea ingredientelor si ajusteaza automat parametrii de gatire pentru ca rezultatul final sa fie unul perfect.

Grill-ul beneficiaza de o tehnologie inteligenta ce te va ajuta pas cu pas sa gatesti retetele tale favorite exact asa cum iti plac, de la putin la bine facut. Noua functie Searing Boost ofera posibilitatea de a prepara gratar perfect, exact ca la restaurant. Bucura-te de o varietate de retete delicioase, preparate cu usurinta, datorita celor 12 programe automate: pui, peste, legume si multe altele, fara a fi nevoie de monitorizarea procesului de preparare. Placile si tavita pentru colectarea sucului sunt detasabile si compatibile cu masina de spalat vase pentru o curatare usoara de fiecare data.

Prepara gratar perfect de fiecare data datorita gratarului electric Tefal OptiGrill Elite si petrece clipe de neuitat impreuna cu familia si prietenii. Senzorul inteligent masoare cu precizie maxima grosimea, tinand cont de numarul de ingrediente asezate pe grill si astfel timpul de gatire este ajustat automat pentru rezultate perfecte.

Noua interfata te va ghida pas cu pas catre obtinerea gratarului perfect, fie ca-ti place sa fie putin sau bine facut.

Cartea de retete inclusa in pachet ofera 26 de retete delicioase si peste 50 alte retete in aplicatia OptiGrill pentru a prepara gratar in toate sezoanele.

Curatare usoara - Placile si tavita pentru colectarea sucului sunt detasabile si compatibile cu masina de spalat vase pentru o curatare usoara si fara efort.

